Nữ NSND 57 tuổi hạnh phúc bên chồng chưa cưới được ví như Dương Quá và Tiểu Long Nữ

Theo Dạ Vũ | 04-05-2026 - 06:46 AM | Lifestyle

Rất nhiều đồng nghiệp, bạn bè trầm trồ trước sự hạnh phúc của nữ NSND này.

Mới đây, NSND Thanh Lam đăng ảnh đi biển cùng chồng chưa cưới - bác sĩ Tiến Hùng thu hút sự quan tâm của nhiều bạn bè và đồng nghiệp như diva Hồng Nhung, Giáng My, Tùng Dương, Minh Tiệp...

"Hạnh phúc bình yên thế"; "Cô chú yêu tươi quá"; "Đi chơi thật hạnh phúc nhé"; "Hot lắm"; "Chàng và nàng sáng rực bãi biển"; "Anh chị đẹp đôi quá"; "Cặp đôi tuyệt vời"... là những bình luận của mọi người dành cho Thanh Lam và bạn đời.

Trong số những bình luận, đạo diễn Việt Tú gây chú ý khi gọi cặp đôi là "Dương Quá và Tiểu Long Nữ bản Sầm Sơn 2026". Trước bình luận hóm hỉnh này, chồng chưa cưới của Thanh Lam đã vào đáp lại: "Sầm Sơn là sai rồi" nhưng không tiết lộ thêm địa điểm đang nghỉ dưỡng của mình.

NSND Thanh Lam và bác sĩ Tiến Hùng.

Trước đó, Thanh Lam cũng thu hút sự chú ý khi chia sẻ một status chúc mừng bác sĩ Tiến Hùng đạt thêm dấu mốc trong sự nghiệp: "Anh đã đi qua không chỉ những tiến bộ của y học mà còn đi qua cả những hoài nghi, thử thách và lựa chọn để rồi hôm nay, những gì anh nhận được không chỉ là một kỷ niệm chương, mà là sự ghi nhận cho một trái tim làm nghề tử tế.

Có lẽ điều đáng quý nhất nằm ở cách anh kiên nhẫn đi cùng từng bệnh nhân, đặt sự an toàn lên trên tất cả. Mỗi đôi mắt sáng lên sau ca mổ, là một phần rất thật trong hành trình của anh. Chúc anh luôn vững vàng với con đường mình đã chọn, giữ trọn được sự cẩn trọng và tận tâm ấy", nữ NSND viết.

Chuyện tình giữa NSND Thanh Lam và bác sĩ Bùi Tiến Hùng là một hành trình lãng mạn đầy bất ngờ, bắt đầu từ một cơ duyên tình cờ vào năm 2029. Khi đó, Thanh Lam tìm đến bệnh viện nơi bác sĩ Hùng làm việc để mổ mắt. Một lần tái khám vì không gọi được taxi, chị đã nhờ anh đưa về và chính những cuộc trò chuyện trên chuyến xe ấy đã trở thành cầu nối cho tình cảm của hai người.

Dù làm việc ở hai lĩnh vực hoàn toàn khác biệt, một người là nghệ sĩ đầy lửa trên sân khấu, người kia là bác sĩ nhãn khoa điềm tĩnh, họ vẫn tìm thấy sự đồng điệu sâu sắc trong tâm hồn. Đến năm 2020, cặp đôi công khai tình cảm.

Đến năm 2021, cặp đôi chính thức tổ chức lễ dạm ngõ ấm cúng và về chung một nhà trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè. Với Thanh Lam, bác sĩ Tiến Hùng không chỉ là bạn đời mà còn là điểm tựa bình yên, giúp chị dung hòa được cái "tôi" cá tính và mang lại nguồn cảm hứng mới trong âm nhạc.

Dù đã lên kế hoạch tổ chức đám cưới vào cuối năm 2025 nhưng cặp đôi phải hoãn lại do lịch trình bận rộn. Hiện tại, Thanh Lam và bác sĩ Hùng vẫn đang tận hưởng cuộc sống viên mãn và dự định sẽ sớm tổ chức trong thời gian không xa.

