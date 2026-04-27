Nữ NSND xây biệt thự 10 phòng ngủ, sân pickleball trong biệt phủ 10.000m2 ở Hà Nội, 42 tuổi tái hôn

Ở tuổi ngoài 40, NSND Phạm Phương Thảo không chỉ khiến khán giả ngưỡng mộ bởi giọng hát đậm chất dân gian, mà còn gây chú ý với cuộc sống viên mãn bên chồng doanh nhân.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ nghệ sĩ đã lựa chọn một cuộc sống bình yên nơi ngoại ô Hà Nội, xây dựng biệt phủ rộng gần 10.000m2 với đầy đủ tiện nghi, từ không gian sống, nghỉ dưỡng cho đến khu thể thao hiện đại.

NSND Phạm Phương Thảo

Nữ NSND sở hữu cơ ngơi đáng ngưỡng mộ

Phạm Phương Thảo sinh năm 1982 tại Nghệ An - vùng đất giàu truyền thống văn hóa dân gian, đặc biệt là ví giặm. Chính môi trường này đã nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc trong cô từ sớm, tạo nền tảng để nữ ca sĩ theo đuổi dòng nhạc dân gian một cách bền bỉ và nghiêm túc.

Tên tuổi của Phạm Phương Thảo được biết đến rộng rãi khi giành giải Nhất cuộc thi Sao Mai 2003 ở dòng nhạc dân gian. Thành tích này được xem là bước ngoặt quan trọng, mở ra con đường chuyên nghiệp và giúp cô nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nổi bật của dòng nhạc truyền thống đương đại.

Phạm Phương Thảo là giọng ca hàng đầu của dòng nhạc dân gian

Sở hữu chất giọng dày, khỏe, giàu nội lực cùng khả năng xử lý tinh tế các làn điệu dân ca Bắc Trung Bộ, Phạm Phương Thảo ghi dấu ấn riêng biệt giữa thị trường âm nhạc đa dạng. Thay vì chạy theo xu hướng, cô kiên định với lựa chọn của mình, xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ chỉn chu, nghiêm túc và giàu chiều sâu.

Trong hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Phạm Phương Thảo cho ra mắt nhiều album và sản phẩm âm nhạc được đánh giá cao. Không chỉ dừng lại ở vai trò ca sĩ, cô còn thể hiện khả năng sáng tác với nhiều ca khúc mang đậm dấu ấn cá nhân như Mơ duyên, Gái Nghệ, Chàng vinh quy… Với những đóng góp bền bỉ, năm 2023, Phạm Phương Thảo được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Song song với sự nghiệp âm nhạc, Phạm Phương Thảo còn gây ấn tượng với cơ ngơi rộng lớn tại ngoại thành Hà Nội. Năm 2019, cô mua mảnh đất hơn 8.000m2. Đến năm 2025, cô tiếp tục mở rộng thêm hơn 1.000m2, đưa tổng diện tích khuôn viên mình sở hữu lên gần 10.000m2.

Khuôn viên biệt phủ ở ngoại thành Hà Nội của Phạm Phương Thảo

Năm 2025, nữ nghệ sĩ xây thêm biệt thự 3 tầng, 10 phòng ngủ

Cô còn đầu tư cả sân pickleball

Biệt phủ của nữ nghệ sĩ có địa hình đồi núi, đòi hỏi nhiều công sức cải tạo nhưng đổi lại mang đến không gian sống hài hòa với thiên nhiên. Tại đây, cô xây dựng một quần thể gồm điện thờ Mẫu ở vị trí cao nhất, khu nhà ở, hồ cá, tiểu cảnh, khu giải trí và cả homestay phục vụ khách lưu trú.

Điểm nhấn mới trong biệt phủ là sân pickleball được hoàn thành gần đây. Theo Phạm Phương Thảo, sân được xây dựng nhằm tạo động lực luyện tập thể thao, nhưng hiện chủ yếu phục vụ bạn bè, người thân đến vui chơi hoặc tổ chức các giải đấu nhỏ dịp cuối tuần.

Sau khi lập gia đình, Phạm Phương Thảo còn xây thêm căn biệt thự 3 tầng diện tích khoảng 300m2 mỗi sàn. Ngôi nhà có 10 phòng ngủ, thiết kế theo phong cách Đông Dương sang trọng.

Với tổng cộng 10 phòng ngủ, trong đó hai tầng dưới dành cho khách, căn biệt thự đủ sức đón tiếp đông đảo bạn bè, người thân. Ngoài ra tầng thượng còn có không gian thư giãn riêng với nhiều cây xanh, bàn trà, khu ăn uống ngoài trời.

Phạm Phương Thảo sống cùng người thân trong biệt thự

Tái hôn sau hai lần dang dở, sống kín tiếng nhưng viên mãn

Bên cạnh sự nghiệp và cơ ngơi đáng ngưỡng mộ, chuyện tình cảm của Phạm Phương Thảo cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Trước khi tìm được hạnh phúc hiện tại, nữ nghệ sĩ từng trải qua hai cuộc hôn nhân không trọn vẹn.

Cô kết hôn lần đầu ngay sau khi đăng quang Sao Mai 2003, nhưng cuộc hôn nhân này kết thúc vào năm 2009. Sau đó, cô tiếp tục bước vào một mối quan hệ khác nhưng cũng không thể đi đến cuối chặng đường.

Sau những đổ vỡ, nữ nghệ sĩ chọn cách sống kín tiếng, tập trung cho sự nghiệp và bản thân. Phải đến khi bước sang tuổi 42, cô mới quyết định mở lòng một lần nữa với người bạn đời hiện tại.

Phạm Phương Thảo hạnh phúc bên chồng doanh nhân

Chồng Phạm Phương Thảo là một doanh nhân, có niềm đam mê nghệ thuật. Hai người quen nhau qua bạn bè, trải qua thời gian dài tìm hiểu trước khi quyết định gắn bó. Đầu năm 2025, họ tổ chức lễ ăn hỏi trong không khí ấm cúng, đánh dấu bước ngoặt mới trong cuộc đời nữ nghệ sĩ.

Sau khi về chung một nhà, cả hai cùng xây dựng tổ ấm trong khu biệt phủ rộng lớn. Điều đáng chú ý là sự đồng điệu trong lối sống. Dù hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, chồng của nữ nghệ sĩ lại rất yêu nghệ thuật, sẵn sàng chia sẻ và đồng hành cùng vợ trong nhiều hoạt động.

Cuộc sống hiện tại của Phạm Phương Thảo khá kín đáo. Cô hạn chế xuất hiện trên truyền thông, dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình, phát triển khu nghỉ dưỡng và tận hưởng cuộc sống bình yên giữa thiên nhiên. Tuy vậy, niềm đam mê âm nhạc vẫn luôn hiện hữu, khi cô vẫn tham gia các chương trình phù hợp và tiếp tục sáng tạo.