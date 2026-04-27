Biển Đà Nẵng quá náo nhiệt

Theo Duy Quốc |
27-04-2026 - 22:18 PM |
Theo ghi nhận, ngay từ sớm, nhiều gia đình, nhóm bạn đã có mặt tại các bãi biển trung tâm để tận hưởng không khí trong lành. Càng về chiều, lượng người đổ về tăng nhanh, phủ kín các khu vực như Công viên Biển Đông, bãi biển Mỹ Khê, Phạm Văn Đồng... Trong điều kiện thời tiết thuận lợi, nắng nhẹ, gió mát, dòng người xuống biển tắm, vui đùa, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp, sôi động. Ảnh: DQ.
Không chỉ tắm biển, du khách còn hào hứng tham gia nhiều loại hình thể thao, giải trí trên biển như lái cano, mô tô nước, dù lượn…
Dọc ven biển, các dịch vụ du lịch như cho thuê áo phao, phao bơi, ghế dù… hoạt động sôi động, đáp ứng nhu cầu vui chơi, tắm biển của người dân và du khách.
Nhiều du khách nước ngoài cũng lựa chọn các bãi biển Đà Nẵng để thư giãn trong dịp nghỉ lễ.
Chị Wiliam - một du khách nước ngoài - chia sẻ: “Tôi thích không khí ở đây, biển rất đẹp và có nhiều hoạt động thú vị. Thật sự tôi rất ấn tượng khi Việt Nam lại có một bãi biển đẹp đến như vậy”.
Du khách nước ngoài thoải mái nằm thư giãn trên bãi biển.
Khu vực ẩm thực ven biển cũng trở nên đông đúc thu hút đông đảo thực khách với các món đặc sản địa phương, hải sản tươi sống.
Theo Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, dịp này thành phố tổ chức chương trình “Khai trương mùa du lịch Biển Đà Nẵng 2026” với 19 hoạt động diễn ra từ ngày 25/4 đến 3/5 tại Công viên Biển Đông, bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch.
Chương trình mang đến nhiều trải nghiệm hấp dẫn như trình diễn thể thao biển, diều nghệ thuật, giải bơi “Vượt sóng mùa hè”, lễ hội ẩm thực, cùng các hoạt động khám phá du lịch sinh thái tại bán đảo Sơn Trà. Bên cạnh đó là các chương trình âm nhạc được tổ chức hằng đêm, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và tăng trải nghiệm cho du khách.
Theo Duy Quốc
