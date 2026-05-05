Dàn người tình màn ảnh toàn mỹ nhân của 'nam thần trăm tỷ' cao 1m85

Lê Xuân Tiền sinh năm 1996 tại Phú Yên. Chàng diễn viên trẻ sở hữu chiều cao ấn tượng 1m85, số đo chuẩn 103-79-102. Năm 2025, Lê Xuân Tiền tham gia phim Nụ hôn bạc tỷ của Thu Trang, có doanh thu hơn 200 tỷ đồng. Từ đây, anh bước vào hàng ngũ "nam thần trăm tỷ" của màn ảnh Việt.

Mỹ nam sinh năm 1996 thừa nhận may mắn của anh là ở bất cứ dự án nào cũng được làm người yêu của những mỹ nhân sáng giá trong showbiz Việt. Ninh Dương Lan Ngọc, Trâm Anh, Đoàn Thiên Ân và Ngọc Trinh đều là những bạn diễn để lại cho anh nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

Ninh Dương Lan Ngọc

Xuất thân từ người mẫu, Lê Xuân Tiền bước vào điện ảnh qua hai phần 2 và 3 của thương hiệu điện ảnh Gái già lắm chiêu, cùng cơ duyên diễn cặp với Ninh Dương Lan Ngọc. Khi ấy, nàng đã là ngọc nữ nổi tiếng khá nhiều năm, còn chàng chỉ là tân binh, từ sàn diễn thời trang rẽ ngang điện ảnh. Dù chênh lệch cả về tuổi tác, kinh nghiệm diễn xuất lẫn tên tuổi, song cả hai vẫn kết đôi đầy ăn ý, tạo nên cặp đôi “máy bay - phi công” đáng nhớ trên màn ảnh.

Lê Xuân Tiền và Ninh Dương Lan Ngọc giữ mối quan hệ thân thiết sau khi hợp tác chung.

Nhiều năm trước, Lê Xuân Tiền từng chia sẻ Ninh Dương Lan Ngọc là hình mẫu phụ nữ lý tưởng của anh. Anh cũng thú nhận có lúc rung động với đàn chị trong những cảnh tình cảm. Sau 3 lần yêu nhau trên phim, họ giữ tình bạn thân thiết ngoài đời cho đến hiện tại.

Đoàn Thiên Ân

Trong bộ phim chiếu Tết năm 2025 đạt doanh thu trên 200 tỷ đồng, Lê Xuân Tiền tác với Miss Grand Vietnam 2022 Đoàn Thiên Ân, tạo thành cặp đôi hoàng tử - lọ lem đầy ngọt ngào.

Lần đầu làm việc chung, Lê Xuân Tiền ấn tượng người đẹp gen Z có giọng thoại đẹp bẩm sinh cùng sự nắm bắt cảm xúc nhạy bén, chân thật. Còn Thiên Ân dành lời khen cho tính cách ga-lăng của "người tình màn ảnh".

Lê Xuân Tiền từng có màn kết hợp ăn ý cùng Hoa hậu Thiên Ân.

Quá trình tiền kỳ, hai diễn viên thường xuyên trò chuyện, chia sẻ và tập luyện chung. Nhờ vậy, họ trở nên thân thiết, tìm được cảm xúc để nhập vai. Lê Xuân Tiền từng chia sẻ có những phân đoạn chỉ cần nghe thoại và nhìn vào mắt Thiên Ân, anh có thể bắt được cảm xúc ngay.

Trâm Anh

Trong bộ phim Trại hoa đỏ của đạo diễn Victor Vũ, Lê Xuân Tiền vào vai Bách, đội trưởng đội cảnh sát điều tra án mạng bên hồ. Trong khi đó, Trâm Anh đảm nhận vai nữ chính Vỹ - cô gái có quá khứ đầy bí ẩn.

Lê Xuân Tiền và Trâm Anh đóng chung dự án phim của đạo diễn Victor Vũ.

Trong không khí phim trinh thám kịch tính và ma mị, hai nhân vật được thiết lập như hai người bạn đồng hành. Cảm xúc giữa họ được nuôi dưỡng nhẹ nhàng bằng những thiện cảm và được bỏ ngỏ ở cuối phim. Do đó, giữa hai diễn viên không có những khoảnh khắc mùi mẫn của một cặp đôi yêu nhau.

Dù vậy, Lê Xuân Tiền và Trâm Anh có nhiều cảnh diễn chung ăn ý. Cùng xuất thân là người mẫu, họ tạo nên hình ảnh đôi lứa xứng đôi trong khung cảnh đầy liêu trai của núi rừng Bảo Lộc.

Ngọc Trinh

Ở bộ phim kinh dị Thẩm mỹ viện âm phủ sắp ra mắt của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng, Lê Xuân Tiền gây tò mò khi kết đôi với người mẫu Ngọc Trinh. Câu chuyện mở đầu khi họ là một cặp tình nhân bên nhau đã lâu.

Vào đúng ngày Thuận (Lê Xuân Tiền) cầu hôn Thanh (Ngọc Trinh) thì bi kịch ập đến. Anh chìm vào hôn mê sau tai nạn. Để cứu anh, Thanh dấn thân vào hành trình nhiều đánh đổi mạo hiểm tại một bệnh viện ma quái và hẻo lánh.

Lê Xuân Tiền có nhiều cảnh tình tứ với Ngọc Trinh trong "Thẩm mỹ viện âm phủ".

Trong dự án lần này, cả hai có không ít cảnh phim tình tứ. Nhưng trái với vẻ đẹp lãng mạn trên màn ảnh, cả hai gặp không ít chuyện bi hài. Mỹ nam kể ngày đầu quay chung, anh cảm thấy hơi ngại ngùng vì phải diễn mãi cảnh hôn.

Để xóa đi rào cản giữa hai người, Ngọc Trinh chủ động chọc cười anh. Khi diễn phân cảnh nụ hôn dưới mưa lạnh, cả hai vừa run rẩy vừa lạnh cóng. Họ phải cầm tay động viên nhau, giữ cảm xúc để có cảnh quay ngọt ngào theo đúng ý đạo diễn.

Thẩm mỹ viện âm phủ sẽ bắt đầu ra rạp trên toàn quốc từ ngày 8/5.