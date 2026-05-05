Mỹ nhân Việt làm chủ 3 công ty, sống trong nhà phố 100m2, sân thượng trồng gì mà lúc nào cũng trĩu quả?

Theo S.A | 05-05-2026 - 08:55 AM | Lifestyle

Ngoài vai diễn trong phim Phí Phông đang hot, Diệp Bảo Ngọc còn được biết đến là "bà trùm nông sản" với khu vườn sân thượng xanh mướt ngay trong nhà phố 100m2.

Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng đang là cơn sốt phòng vé chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Giữa dàn cast ấn tượng, Diệp Bảo Ngọc với vai Mon - người phụ nữ vùng cao có nội tâm phức tạp - đã để lại dấu ấn khó phai trong lòng khán giả. Ấy thế mà khi ở nhà, mỹ nhân phim trăm tỷ lại chỉ muốn xắn tay áo ra vườn tưới cây.

Diệp Bảo Ngọc hiện đang sinh sống trong một căn nhà phố rộng 100m2 tại TP.HCM. Mặc dù khá bận rộn với công việc thường ngày nhưng nữ diễn viên lại có sở thích trồng và chăm sóc cây cối. Diệp Bảo Ngọc sử dụng khoảng sân rộng rãi trên tầng thượng để cải tạo làm khu vườn bình yên của riêng mình.

Diệp Bảo Ngọc rất chăm cập nhật tình hình khu vườn của mình

Không cầu kỳ với những giàn trồng thiết kế chuyên nghiệp, khu vườn của Diệp Bảo Ngọc khá giản dị, chủ yếu trồng cây trong chậu đất. Các loại rau ăn lá quen thuộc như rau muống, mồng tơi, rau dền, rau khoai, hành lá,... được trồng gọn gàng trong chậu, sắp xếp thành từng khu riêng biệt. Nhờ vị trí trên tầng thượng thoáng đãng, ánh sáng chan hòa, tất cả đều lên xanh tươi tốt.

Đặc biệt, khu vườn của Diệp Bảo Ngọc còn có rất nhiều cây ăn quả đua nhau lúc lỉu trái. Bắt đầu chia sẻ album trồng trọt trên sân thượng từ khoảng năm 2021, đến nay nữ diễn viên đã có thể hái cả rổ hoa quả mỗi mùa - từ xoài, cóc, chanh vàng cho đến hồng xiêm, đu đủ, bưởi, ổi,... tất cả đều do chính tay cô chăm bẵm.

Các loại rau được chăm sóc xanh mơn mởn

Chỉ 15 phút đi dạo một vòng trên vườn sân thượng là có rau sạch cho bữa tối

Thỉnh thoảng, mỹ nhân Phí Phông lên mạng hỏi han cư dân mạng về cách chăm sóc khu vườn. Chẳng hạn như vào tháng 3 vừa qua, Diệp Bảo Ngọc đã than thở tình hình mận rụng trái quá nhiều, phải nhờ mọi người chỉ bí quyết.

Trên trang cá nhân của mình, Diệp Bảo Ngọc cũng chia sẻ việc làm vườn là liệu pháp tốt để cân bằng tâm trạng, cảm xúc cá nhân. Chưa kể, việc tự mình hái quả, nhặt rau và sử dụng cho cuộc sống thường ngày, không cần phải đi chợ cũng là điều khiến nữ diễn viên kiêm "bà trùm nông sản" thích thú.

"Buổi chiều lên đây rất là chill, rất là mát. Trong một khuôn viên, không gian thiên nhiên nhiều cây xanh thế này mình cảm giác bao nhiêu sự mệt mỏi hay những gánh nặng mình đang có trong người như được bỏ ra ngoài hết. Nên Ngọc thấy sự kỳ diệu của thiên nhiên giúp cho mình chữa lành rất nhiều" - cô nói.

Chia sẻ mới nhất của Diệp Bảo Ngọc về khu vườn hồi tháng 4 vừa qua

Phía dưới các chia sẻ của Diệp Bảo Ngọc, bạn bè, người thân và cư dân mạng đều để lại bình luận thích thú. Có người còn nửa đùa nửa thật rằng ngọc nữ này không chỉ đánh đâu thắng đó khi đóng phim mà còn mát tay khoản trồng trọt.

"Người đẹp đứng đâu làm gì cũng thấy đẹp", "Bà trùm nông sản gọi tên Diệp Bảo Ngọc", "Trồng cây sân thượng mà hay quá! Cây xoài trái to đùng", "Bái phục! Khu vườn này là ước mơ của bao người", "Khu vườn nhìn mê quá chị ơi!", "Trời ơi mê cái vườn của chị quá! Chị nhớ làm clip nhiều nhiều nha",... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Nhiều loại cây ăn trái trĩu quả

Các loại hoa hồng cũng được chăm sóc kỹ càng

Diệp Bảo Ngọc sinh năm 1993, đang sống ở TP.HCM. Ngoài các vai diễn gây chú ý, chuyện đời tư của mỹ nhân này cũng nhận được nhiều chú ý của khán giả. Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Diệp Bảo Ngọc bất ngờ kết hôn với diễn viên Thành Đạt ở tuổi 19. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của cả hai sớm đổ vỡ chỉ sau 3 năm. Kể từ đó, Diệp Bảo Ngọc trở thành mẹ đơn thân. Cô và chồng cũ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp để cùng nhau nuôi dưỡng con trai.

Sau biến cố hôn nhân, nữ diễn viên tạm gác lại ánh đèn phim trường để tập trung cho công việc kinh doanh, từng bước ổn định kinh tế và cuộc sống. Theo thông tin được chia sẻ trên truyền thông, Diệp Bảo Ngọc là chủ của 3 công ty, hoạt động trong các lĩnh vực xuất nhập khẩu, xây dựng thương hiệu và đầu tư phim ảnh.

Ở tuổi 33, Diệp Bảo Ngọc đang sống theo đúng nghĩa viên mãn. Dù bận rộn với cả sự nghiệp nghệ thuật lẫn kinh doanh, cô vẫn tự sắp xếp mỗi sáng đưa con đi học, chiều đón con về và luôn cố tạo thêm những khoảnh khắc kết nối với bé. Không ít khán giả nhận xét Diệp Bảo Ngọc ngày càng xinh đẹp, trẻ trung và mặn mà hơn so với thời mới vào nghề.

Diệp Bảo Ngọc đang là mỹ nhân đắt giá của Vbiz

Hình ảnh cuộc sống đáng mơ ước của mỹ nhân

