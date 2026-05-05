'Đột nhập' tiệm bánh Mochi nổi tiếng hơn 100 năm ở Nhật
Theo Thanh Hiếu 05-05-2026 - 06:12 AM
Bánh mochi là loại bánh được sản xuất từ gạo nếp thượng hạng và đậu đỏ, được dùng để dâng thần linh trong những ngày lễ, Tết tại Nhật Bản. Trong đó, nhà hàng bánh mochi nổi tiếng nhất thành phố Dazaifu, tỉnh Fukuoka Fukuoka là Kasanoya với hơn 100 năm tuổi.
Mochi là loại bánh được làm từ loại gạo nếp thượng hạng và nhân đậu đỏ, được dùng để dâng lên thần linh trong các dịp lễ, Tết và là một trong số các loại bánh nổi tiếng nhất của Nhật Bản.
Món bánh mochi được biết đến nhiều nhất với hai loại chính là loại bánh chay không nhân và bánh mochi nhân đậu đỏ. Trong đó, nhà hàng bán bánh mochi nướng nổi tiếng nhất thành phố Dazaifu, tỉnh Fukuoka là Kasanoya. Nhà hàng nằm ngay trên con phố đi bộ dẫn đến đền nổi tiếng Dazaifu Tenmangu nên rất đông khách tham quan, trải nghiệm và thưởng thức.
Các thợ thủ công nhà hàng Kasanoya thực hiện các công đoạn sản xuất bánh Mochi như nhào bột, lên khuôn, nướng, đóng gói ngay tại nhà hàng. Tại đây, khách hàng vừa có thể thưởng thức, vừa thăm quan, tìm hiểu quy trình sản xuất bánh Mochi. Bánh ở đây nổi tiếng với lớp vỏ nếp giòn ngoài, dẻo trong và nhân đậu đỏ ấm nóng, thường có hàng dài người xếp.
Khách hàng xếp hàng để mua bánh, tham quan quy trình sản xuất của nhà hàng Kasanoya.
Tại khu vực này cũng có nhiều cơ sở sản xuất bánh Mochi được khách hàng phản hồi tích cực. Giá bán trung bình từ 150 yên- 250 yên/chiếc tùy loại (khoảng từ 25.000 đồng đến 50.000 đồng/chiếc).
Tiền Phong
