Việt Nam vừa lập 2 kỷ lục chưa từng có: Trung Quốc, Hàn Quốc có đóng góp quan trọng

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), trong tháng 4/2026, Việt Nam đón khoảng 2,03 triệu lượt khách quốc tế. Tính chung 4 tháng đầu năm, tổng lượng khách quốc tế đạt 8,8 triệu lượt, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành khoảng 35% mục tiêu 25 triệu lượt khách quốc tế của cả năm 2026.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên trong 4 tháng liên tiếp, lượng khách quốc tế đến Việt Nam duy trì trên 2 triệu lượt mỗi tháng. Đồng thời, tổng lượng khách quốc tế trong 4 tháng đầu năm cũng lần đầu tiên đạt mức 8,8 triệu lượt. Kết quả này cho thấy triển vọng tăng trưởng tích cực của ngành du lịch trong giai đoạn chuẩn bị bước vào mùa cao điểm du lịch nội địa.

Khách quốc tế đến Việt Nam 4 tháng đầu năm 2023-2026 (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Về thị trường, trong 4 tháng đầu năm 2026, 10 quốc gia và vùng lãnh thổ có lượng khách đến Việt Nam lớn nhất gồm: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Đài Loan (Trung Quốc), Campuchia, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nhật Bản, Úc và Philippines. Đáng chú ý, Philippines lần đầu góp mặt trong nhóm này sau khi vượt Malaysia. Nhóm 10 thị trường hàng đầu đóng góp khoảng 72% tổng lượng khách quốc tế, trong đó riêng Trung Quốc và Hàn Quốc chiếm tới 39,8%.

Bên cạnh các thị trường truyền thống, cơ cấu nguồn khách quốc tế đang có sự chuyển dịch theo hướng đa dạng và cân bằng hơn. Nổi bật là thị trường Nga với mức tăng trưởng gần 300% so với cùng kỳ, trở thành một trong những điểm sáng của du lịch Việt Nam. Sự phục hồi của các đường bay thẳng, nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng dài ngày cùng lợi thế về an ninh, chi phí và điều kiện tự nhiên đã góp phần thu hút mạnh mẽ du khách từ thị trường này.

Ngoài yếu tố an toàn, Việt Nam tiếp tục ghi điểm nhờ tài nguyên du lịch phong phú, cảnh quan đa dạng và nền văn hóa đặc sắc. Các xu hướng như du lịch trải nghiệm, du lịch xanh, nghỉ dưỡng và khám phá bản địa đang được đẩy mạnh, mở ra dư địa lớn để nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách quốc tế.

Sự kết hợp của nhiều yếu tố như môi trường ổn định, chính sách thị thực ngày càng thông thoáng, kết nối hàng không được cải thiện và hệ sinh thái sản phẩm du lịch liên tục đổi mới đang giúp Việt Nam từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn tại châu Á, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong thời gian tới.

