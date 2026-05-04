Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khánh Ly nói về việc đi hát với Trịnh Công Sơn: "Chẳng đem lại cho tôi đồng bạc nào"

Theo Tùng Ninh | 04-05-2026 - 14:19 PM | Lifestyle

"Tôi sống nhờ những công việc khác như thu băng, hát ở phòng trà, vũ trường" – Khánh Ly nói.

Vừa qua, tại chương trình Chân dung Khánh Ly – Hát cùng nguồn cội, danh ca Khánh Ly đã ôn lại quãng thời gian đầu đi hát thành công của mình và Trịnh Công Sơn, giúp hai người trở thành hiện tượng lúc bấy giờ.

Khánh Ly nói về việc đi hát với Trịnh Công Sơn: "Chẳng đem lại cho tôi đồng bạc nào"- Ảnh 1.

Khánh Ly

Bà nói: "Thực ra cái gì mới lạ đều gây ra sự chú ý. Ở Sài Gòn, tên tuổi ông Trịnh Công Sơn vẫn mới, chưa được nhiều người biết đến. Còn tôi thì là gương mặt quá xa lạ.

Nhưng nó mới, chúng tôi mới nên được mọi người để ý từ đó mà nổi tiếng. Những bài hát của ông Trịnh Công Sơn đều tạo nên nguồn cảm hứng, hứng thú mới trong khán giả, nhất là học sinh, sinh viên, giới tri thức. Nó khác với nhạc trước đó.

Những ca khúc với ca từ rất mới, rất lạ của ông Trịnh Công Sơn đã gây sự chú ý với công chúng. Bên cạnh tình yêu gia đình, đôi lứa, trong nhạc Trịnh còn có tình yêu quê hương, đất nước khiến ai cũng suy nghĩ. Vì thế nên nhạc Trịnh được đón nhận một cách đông đảo, nhờ đó mà tôi có cơ hội đi diễn khắp nơi, cũng được mọi người đón nhận.

Vào thời gian 1967 – 1968, những ca sĩ đã thành danh ở Sài Gòn là chị Thanh Thúy, Trúc Mai, Bích Chiêu. Tôi chưa được ai biết đến cả.

Khánh Ly nói về việc đi hát với Trịnh Công Sơn: "Chẳng đem lại cho tôi đồng bạc nào"- Ảnh 2.

Đến năm 1969, bài hát đầu tiên tôi được hãng đĩa mời thu âm là Còn tuổi nào cho em của ông Trịnh Công Sơn.

Với ca sĩ thời đó, việc được các hãng đĩa mời thu âm là một niềm vui lớn, hãnh diện. Sau đó, những may mắn tiếp tục đến với tôi".

Nữ danh ca tìm đến Hội quán Cây Tre và nói: "Đây là một hội quán nằm trên đường Đinh Tiên Hoàng, bên cạnh là một sân vận động nhỏ. Lúc đó, chúng tôi muốn có một hội quán dành riêng cho học sinh, sinh viên đến chỉ để sinh hoạt văn nghệ nhưng lại không có tiền.

Không hiểu sao chúng tôi lại gặp được thầy Phong bên võ đường Vovinam. Thầy nghe chúng tôi kể lể nỗi niềm mới cảm thương cho một đám con gái lóc nhóc muốn làm một điều gì đó cho sinh viên, học sinh nghèo.

Thời đó, đa số người đến phòng trà, vũ trường nghe nhạc là người có tiền hoặc chức phận trong xã hội. Học sinh sinh viên chỉ có thể đến những nơi miễn phí. Nghe chúng tôi kể lể xong, thầy Phong cho chúng tôi sử dụng một căn nhà của võ đường làm hội quán để các nhạc sĩ đến hát với chúng tôi cho sinh viên, học sinh nghe.

Hành trình đi hát với ông Trịnh Công Sơn cho học sinh, sinh viên thực ra chẳng mang lại cho tôi đồng bạc nào, chẳng mang lại tiền tài hay cơm áo nhưng mang lại niềm vui, hạnh phúc được hát. Tôi sống nhờ những công việc khác như thu băng, hát ở phòng trà, vũ trường".

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bãi biển có đường dẫn tới như nước ngoài, nhiều người phải thốt lên: Không tin đây là Việt Nam!

Bãi biển có đường dẫn tới như nước ngoài, nhiều người phải thốt lên: Không tin đây là Việt Nam! Nổi bật

Căn hộ 37m² của cô gái độc thân khiến 300.000 người thích: Nhỏ nhưng tinh tế đến từng góc

Căn hộ 37m² của cô gái độc thân khiến 300.000 người thích: Nhỏ nhưng tinh tế đến từng góc Nổi bật

“Sao phải khổ thế?”: Câu cửa miệng của người không bao giờ dư tiền

“Sao phải khổ thế?”: Câu cửa miệng của người không bao giờ dư tiền

14:15 , 04/05/2026
Cuộc sống viên mãn của nam ca sĩ Việt lấy mẹ đơn thân có 3 con riêng, đưa hết sổ đỏ, nhẫn, tiền mặt

Cuộc sống viên mãn của nam ca sĩ Việt lấy mẹ đơn thân có 3 con riêng, đưa hết sổ đỏ, nhẫn, tiền mặt

13:50 , 04/05/2026
KDL Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng ra thông báo đặc biệt, áp dụng duy nhất ngày 19/5

KDL Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng ra thông báo đặc biệt, áp dụng duy nhất ngày 19/5

13:17 , 04/05/2026
5 loại cây trồng “vàng” giúp tăng cường sức khỏe thể chất và tinh thần cho tuổi trung niên

5 loại cây trồng “vàng” giúp tăng cường sức khỏe thể chất và tinh thần cho tuổi trung niên

12:45 , 04/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên