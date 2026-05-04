Cuộc sống viên mãn của nam ca sĩ Việt lấy mẹ đơn thân có 3 con riêng, đưa hết sổ đỏ, nhẫn, tiền mặt

Akira Phan, tên thật là Phan Võ Thanh Hùng là một trong những gương mặt tiêu biểu của làn sóng nhạc trẻ Việt Nam giai đoạn cuối thập niên 2000. Nghệ danh "Akira" mang ý nghĩa "tương lai tươi sáng" được nhạc sĩ Minh Khang đặt cho anh như một lời chúc khởi đầu thuận lợi cho hành trình nghệ thuật.

Khởi đầu sự nghiệp một cách rực rỡ, Akira Phan vụt sáng thành sao ngay sau album đầu tay "Đứng dậy vươn vai" (2008). Giai đoạn này, anh thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc trực tuyến với hàng loạt bản hit quốc dân như "Mùa đông không lạnh", "Lời nguyền" hay "Điều ước giản đơn".

Sức hút của nam ca sĩ không chỉ nằm ở giọng hát tình cảm mà còn ở phong cách trình diễn gần gũi, giúp anh trở thành một trong những cái tên đắt show nhất tại các sân khấu miền Tây và các tụ điểm ca nhạc lớn lúc bấy giờ.

Tuy nhiên, con đường nghệ thuật của anh không trải đầy hoa hồng. Sau thời kỳ đỉnh cao, Akira Phan phải đối mặt với chuỗi biến cố lớn trong cuộc sống. Nam ca sĩ từng rơi vào khủng hoảng tài chính trầm trọng khi phải đứng ra gánh nợ hàng tỷ đồng do bị bạn bè phản bội.

"Do tin tưởng bạn bè nên tôi đứng ra vay nợ giúp họ làm ăn với số tiền gần 4 tỷ đồng. Sau đó, bạn 'lật mặt', bỏ trốn, còn tôi thì phải đứng ra trả nợ thay", Akira Phan từng chia sẻ trên tờ Znews.

Cùng thời điểm đó, chấn thương dây chằng nghiêm trọng sau một trận bóng đá đã khiến nam ca sĩ phải tạm rời xa sân khấu, dẫn đến tình trạng tăng cân mất kiểm soát và sụt giảm phong độ. Quyết tâm quay trở lại với nghề, anh đã dũng cảm công khai quá trình phẫu thuật thẩm mỹ và tập luyện khắc nghiệt để lấy lại ngoại hình, đồng thời chứng minh thực lực khi giành ngôi Quán quân chương trình "Cặp đôi hài hước" năm 2018.

Về đời tư, Akira Phan từng tiết lộ trong chương trình "Gõ cửa thăm nhà" rằng anh có hai cuộc tình sâu đậm nhưng đều kết thúc trong đau khổ. Đáng chú ý nhất là mối quan hệ với một người bạn gái cũ trong giai đoạn anh đang chịu áp lực nặng nề từ việc gánh nợ. Anh từng chia sẻ về sự mệt mỏi khi phải đối mặt với những hành động tiêu cực và tâm lý bất ổn từ phía đối phương, khiến mối quan hệ trở nên bế tắc thay vì là chỗ dựa tinh thần cho nhau.

Ngoài ra, năm 2013, anh cũng từng vướng nghi vấn hẹn hò với nữ ca sĩ Nina Trâm khi cả hai thường xuyên xuất hiện thân thiết. Song, mối tình này cũng sớm trôi qua trong im lặng. Chính vì sự kín tiếng và gu thời trang có phần điệu đà trong một thời gian dài, Akira Phan từng phải đối mặt với không ít tin đồn về giới tính. Những nghi vấn này kéo dài suốt nhiều năm, khiến công chúng không khỏi tò mò về xu hướng thực sự của nam ca sĩ.

Akira Phan bên vợ và 3 con riêng của vợ.

Tuy nhiên mới đây, nhiều khán giả bất ngờ trước thông tin Akira Phan tổ chức lễ ăn hỏi với mẹ đơn thân ba con tên Phương Maika. Lễ ăn hỏi được tổ chức hoành tráng tại nhà riêng ở TP.HCM với sự xuất hiện của các con riêng của nhà gái. Trong lễ ăn hỏi, nam ca sĩ đã trao cho vợ sổ đỏ, nhẫn kim cương và nhiều tiền mặt khiến nhiều người phải trầm trồ.

Chia sẻ về các con riêng của vợ, nam ca sĩ nói trong chương trình "The Khang Show": "Tôi thích trẻ con, nên các con ngoan ngoãn, hiếu thảo thì tôi cũng coi như con mình". Nam ca sĩ cũng tiết lộ bản thân anh có một con riêng với bạn gái cũ, hiện bé đang sống cùng mẹ tại Úc.

Có thể thấy, ở thời điểm hiện tại, Akira Phan đang tận hưởng chương mới của cuộc đời với sự viên mãn về cả diện mạo lẫn đời tư.