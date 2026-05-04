Cận cảnh Doãn Hải My lấp ló bên Văn Hậu tại một khách sạn ở Hải Phòng, visual đời thường của tiểu thư gây chú ý

Tối ngày 2/5, trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội và đội chủ nhà Hải Phòng trong khuôn khổ vòng 21 V.League đã thu hút sự chú ý lớn của người hâm mộ bóng đá. Trước giờ bóng lăn, một khoảnh khắc "ngọt sâu răng" của gia đình Đoàn Văn Hậu tại khách sạn nơi đội bóng đóng quân đã nhanh chóng được camera bắt trọn, gây sốt cõi mạng.

Để động viên tinh thần cho ông xã, Doãn Hải My đã đưa con trai - bé Lúa (tên thật là Đoàn Minh Đăng) - đến tận nơi Văn Hậu đang tập trung cùng đồng đội. Đây là sự khích lệ rất lớn đối với nam cầu thủ trước một trận đấu quan trọng trên sân khách.

Dù chỉ xuất hiện lấp ló trong khung hình, nhưng Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 vẫn ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Không cần váy áo cầu kỳ hay trang điểm đậm, Doãn Hải My búi tóc cao, diện bộ trang phục áo polo trắng phối cùng quần dài màu be hết sức nhã nhặn. Phong cách tối giản này không những không làm lu mờ visual mà còn làm bật lên khí chất tiểu thư, thanh lịch vốn có của nàng WAG.

Doãn Hải My xuất hiện bên Văn Hậu tại khách sạn nơi CLB Công an Hà Nội đóng quân (Ảnh: Bóng đá Hải Phòng)

Dù chỉ thoáng qua khung hình, visual đời thực của Doãn Hải My vẫn gây chú ý (Ảnh: Bóng đá Hải Phòng)

Nhiều khán giả đã dành lời khen có cánh cho diện mạo đời thực của "mẹ bỉm" Doãn Hải My. Qua ống kính không filter, cô nàng vẫn giữ được làn da mịn màng, vóc dáng thon gọn nhanh chóng sau khi sinh. Đặc biệt, góc nghiêng thần thánh và thần thái rạng rỡ của cô nhận được điểm 10 tuyệt đối từ cộng đồng mạng.

Không chỉ gây chú ý về nhan sắc, sự ngọt ngào của cặp đôi Văn Hậu - Hải My cũng khiến nhiều người bàn luận. Trước khi ra xe di chuyển cùng đội bóng, Đoàn Văn Hậu đã trao con trai lại cho vợ bế. Anh không quên dành những nụ hôn âu yếm cho cả vợ và con trai như một lời chào tạm biệt đầy tình cảm.

Hành động nhỏ nhưng đã thành thói quen của Văn Hậu, khẳng định anh luôn dành sự quan tâm và trân trọng đặc biệt cho gia đình nhỏ của mình.

Văn Hậu hôn tạm biệt vợ con trước khi di chuyển cùng đội bóng

