Việt Nam có mẹ 2 con đắt show chính luận bậc nhất, đi hát 20 năm không ngán bất kì sự cố nào

Mẹ 2 con cực kỳ đắt show chính luận

Dịp lễ 30/4 - 1/5 vừa qua, Võ Hạ Trâm tiếp tục cho thấy sức hút đặc biệt ở các chương trình chính luận và các sân khấu cộng đồng quy mô lớn. Nữ ca sĩ xuất hiện liên tục từ các chương trình truyền hình, đại nhạc hội đến những sân khấu ngoài trời thu hút đông đảo khán giả tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Dịp lễ 30/4 - 1/5 vừa qua, Võ Hạ Trâm tiếp tục cho thấy sức hút đặc biệt ở các chương trình chính luận và các sân khấu cộng đồng quy mô lớn

Trong chương trình kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước diễn ra tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, Võ Hạ Trâm hiện đang viral với tiết mục Unstoppable. Giữa không gian đông kín khán giả vây quanh, nữ ca sĩ liên tục di chuyển, chủ động tương tác và giữ nhiệt cho toàn bộ sân khấu. Tuy nhiên, sự cố bất ngờ đã xảy ra ở phần điệp khúc khi đôi giày cao gót của cô bị bung đế trong lúc đang thực hiện động tác biểu diễn.

Võ Hạ Trâm gặp sự cố trang phục biểu diễn nhưng đã xử lý tài tình

Thay vì dừng lại, Võ Hạ Trâm nhanh chóng cúi xuống tháo giày để tránh vướng víu rồi tiếp tục hoàn thành tiết mục trong trạng thái chân trần. Toàn bộ thao tác diễn ra chỉ trong thời gian ngắn, gần như không làm gián đoạn phần âm nhạc. Điều khiến nhiều khán giả chú ý là nữ ca sĩ vẫn giữ được phong độ ổn định, tiếp tục hát live và tương tác với người xem như chưa từng xảy ra sự cố. Khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và được nhiều khán giả đánh giá cao bởi sự chuyên nghiệp cũng như khả năng xử lý tình huống sân khấu linh hoạt của nữ ca sĩ.

Võ Hạ Trâm diễn hết mình dù gặp vấn đề trang phục

Nhiều năm qua, Võ Hạ Trâm được xem là một trong những gương mặt tiêu biểu ở các chương trình chính luận, các sự kiện mang tính cộng đồng và lễ kỷ niệm quy mô lớn. Sở hữu chất giọng nữ cao với kỹ thuật vững vàng, Võ Hạ Trâm có khả năng xử lý tốt những ca khúc đòi hỏi độ khó cao, từ nhạc thính phòng, hợp xướng đến những tiết mục mang màu sắc hào hùng, trang trọng. Đây cũng là lý do cô thường xuyên được lựa chọn cho các chương trình có tính biểu tượng quốc gia như lễ diễu binh, đêm nhạc tri ân hay các concert chủ đề quê hương - đất nước.

Võ Hạ Trâm là giọng ca quen thuộc ở các sự kiện chính luận

Bên cạnh chuyên môn, hình ảnh đời tư ổn định và thái độ làm nghề nghiêm túc giúp Võ Hạ Trâm trở thành lựa chọn an toàn cho nhiều chương trình lớn. Cô cũng cho thấy sự đa năng khi có thể chuyển đổi linh hoạt từ nhạc đỏ, ballad đến nhạc kịch hay các tiết mục mang màu sắc hiện đại. 2 dấu mốc đặc biệt nhất của Võ Hạ Trâm chính là được chọn biểu diễn tại Đại lễ A50 (ngày 30/4/2025), tiết mục Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình cùng Đông Hùng và sân khấu 50 nghìn khán giả ở Concert Quốc Gia - Tổ Quốc Trong Tim (tháng 8/2025).

2 dấu mốc đặc biệt nhất của Võ Hạ Trâm chính là được chọn biểu diễn tại Đại lễ A50 (ngày 30/4/2025)

và sân khấu 50 nghìn khán giả ở Concert Quốc Gia - Tổ Quốc Trong Tim (tháng 8/2025)

Bản lĩnh sân khấu dày dặn, đi hát 20 năm không ngán sự cố nào

Khoảnh khắc Võ Hạ Trâm tháo đôi giày bị gãy đế để tiếp tục biểu diễn tại phố đi bộ Nguyễn Huệ không phải lần đầu nữ ca sĩ cho thấy khả năng xử lý tình huống sân khấu đáng chú ý.

Tháng 11/2025, Võ Hạ Trâm từng gây chú ý khi biểu diễn tại Nhật Bản dưới thời tiết mưa lớn và nhiệt độ thấp. Trong đoạn video được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nữ ca sĩ diện áo dài đỏ, trình diễn ca khúc Khúc Tình Nồng giữa cơn mưa tầm tã nhưng vẫn giữ nguồn năng lượng mạnh mẽ xuyên suốt tiết mục.

Võ Hạ Trâm tắm mưa, hát live giọng nét căng ở Nagoya (Nhật Bản)

Hình ảnh nữ ca sĩ vừa hát vừa “quẩy” trên nền nhạc dance khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi trước đó cô vốn quen thuộc với những sân khấu chính luận hoặc các bản tình ca giàu cảm xúc. Nhiều người còn chú ý đến chi tiết mỗi lần lấy hơi, hơi thở của cô tạo thành làn khói mờ vì thời tiết quá lạnh.

Dù biểu diễn trong điều kiện không thuận lợi, Võ Hạ Trâm vẫn duy trì phong độ ổn định, xử lý những đoạn cao trào với chất giọng nội lực và khả năng giữ cột hơi chắc chắn. Những video biểu diễn dưới mưa của cô sau đó được chia sẻ rộng rãi như minh chứng cho bản lĩnh sân khấu của một ca sĩ theo đuổi biểu diễn live.

Trong nhiều chương trình nghệ thuật lớn Võ Hạ Trâm thường đảm nhận những tiết mục có quãng giọng rộng và đòi hỏi thể lực

Trong nhiều chương trình nghệ thuật lớn ngoài trời như Đại lễ A50, concert quốc gia Tổ Quốc Trong Tim hay các lễ kỷ niệm lịch sử, Võ Hạ Trâm thường đảm nhận những tiết mục có quãng giọng rộng và đòi hỏi thể lực lớn. Không ít lần nữ ca sĩ phải biểu diễn dưới điều kiện thời tiết thiếu thuận lợi, nhưng vẫn giữ được sự ổn định cả về giọng hát lẫn phong thái trình diễn.

Bản lĩnh sân khấu của Võ Hạ Trâm cũng thể hiện ở cách cô xử lý các tình huống

Bản lĩnh sân khấu của Võ Hạ Trâm cũng thể hiện ở cách cô xử lý các tình huống phát sinh. Trong một số chương trình trực tiếp, khi gặp trục trặc âm thanh hoặc micro, nữ ca sĩ thường linh hoạt giao lưu với khán giả hoặc phối hợp với ban nhạc để giữ mạch cảm xúc cho tiết mục thay vì để sân khấu rơi vào khoảng trống.

Nhiều khán giả nhận xét, điểm mạnh của Võ Hạ Trâm không chỉ nằm ở kỹ thuật mà còn ở khả năng duy trì kết nối với người xem. Cô thường dùng chính năng lượng biểu diễn để kéo khán giả hòa vào không khí sân khấu, kể cả trong điều kiện biểu diễn khó khăn.

Điểm mạnh của Võ Hạ Trâm không chỉ nằm ở kỹ thuật mà còn ở khả năng duy trì kết nối với người xem

Võ Hạ Trâm hiện là một trong những vocal có kỹ thuật tốt nhất Vbiz. Nữ ca sĩ từng giành Quán quân Tiếng hát Truyền hình TP.HCM 2007 cùng nhiều giải thưởng chuyên môn khác. Thay vì tập trung vào dòng nhạc thị trường, cô lựa chọn phát triển hình ảnh “vocalist” thực lực với các dự án đầu tư chiều sâu về văn hóa và nghệ thuật.

Xuất thân từ Nhạc viện TP.HCM và còn tham gia công tác giảng dạy thanh nhạc, Võ Hạ Trâm đương nhiên có nền tảng học thuật cao. Tuy nhiên, nữ ca sĩ không để việc phô diễn kỹ thuật khiến phần trình diễn trở nên khô cứng. Trong các tiết mục, cô ưu tiên cảm xúc và sự đồng cảm với nội dung bài hát để truyền tải trọn vẹn tinh thần tác phẩm.

Võ Hạ Trâm có thể xử lý đa dạng màu sắc âm nhạc, từ những ca khúc về quê hương đất nước đến các bản tình ca giàu cảm xúc mà vẫn giữ được sự gần gũi với khán giả

Đó cũng là lý do Võ Hạ Trâm có thể xử lý đa dạng màu sắc âm nhạc, từ những ca khúc về quê hương đất nước đến các bản tình ca giàu cảm xúc mà vẫn giữ được sự gần gũi với khán giả. Sau gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ vẫn duy trì hình ảnh một nghệ sĩ bền bỉ với nghề, chú trọng chuyên môn và luôn giữ sự chuyên nghiệp trong mỗi lần xuất hiện trên sân khấu.

Phía sau hình ảnh một nghệ sĩ luôn tràn đầy năng lượng trên sân khấu là hậu phương gia đình được Võ Hạ Trâm nhiều lần nhắc đến. Từ những ngày đầu theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp, gia đình là chỗ dựa để cô theo học Nhạc viện và kiên trì với lựa chọn âm nhạc riêng.

Ông xã Vikas là người luôn đồng hành và ủng hộ Võ Hạ Trâm trong các dự án âm nhạc

Sau khi lập gia đình với chồng Ấn Độ và trở thành mẹ của hai con, nữ ca sĩ vẫn duy trì cường độ hoạt động nghệ thuật đều đặn. Ông xã Vikas là người luôn đồng hành và ủng hộ cô trong các dự án âm nhạc. Năm 2023, Võ Hạ Trâm được chồng đầu tư ra mắt MV Về Với Em kết hợp các nét văn hoá Ấn trong sản phẩm. Đến năm 2025, Võ Hạ Trâm tiếp tục được nửa kia hậu thuẫn cho ra mắt MV hưởng ứng 2 Đại lễ lớn của dân tộc - Nguyện Là Người Việt Nam. Với các dự án âm nhạc của vợ, ông xã Võ Hạ Trâm luôn ủng hộ nhiệt tình.

Võ Hạ Trâm duy trì việc chạy show bận rộn với chăm sóc con cái song song

Võ Hạ Trâm duy trì việc chạy show bận rộn với chăm sóc con cái song song. Việc cân bằng giữa công việc, gia đình khiến nhiều khán giả dành sự quan tâm cho hình ảnh Võ Hạ Trâm của hiện tại: một nghệ sĩ hoạt động bền bỉ nhưng vẫn giữ được năng lượng tích cực cùng sự chỉn chu với nghề.