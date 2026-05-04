Food blogger Trung Quốc gây sốt với món gà rán trong suốt như pha lê khiến mạng xã hội vừa tò mò vừa “sởn gai ốc”

Ẩm thực phân tử từ lâu đã nổi tiếng với khả năng biến những nguyên liệu quen thuộc trở thành các món ăn mang hình thức khó tin. Tuy nhiên, ngay cả trong thế giới vốn đã đầy những ý tưởng kỳ quái ấy, món gà rán trong suốt của food blogger Trung Quốc Cai Nan vẫn đủ sức khiến người xem phải kinh ngạc.

Mới đây, Cai Nan đã trở thành hiện tượng trên mạng xã hội sau khi đăng tải đoạn video ghi lại quá trình chế biến món “gà rán pha lê” lên YouTube. Chỉ trong thời gian ngắn, video nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ và thu hút gần một triệu lượt xem trên nền tảng này.

Điều khiến cộng đồng mạng đặc biệt chú ý nằm ở ngoại hình khó tin của món ăn. Thay vì lớp thịt vàng ruộm quen thuộc của gà rán truyền thống, thành phẩm của Cai Nan lại có vẻ ngoài trong suốt như thủy tinh. Dưới ánh sáng, từng miếng gà phản chiếu lấp lánh giống một tác phẩm điêu khắc bằng kính hơn là món ăn thực sự.

Ngay từ tiêu đề video “Tôi muốn làm gà rán trở nên trong suốt, nhưng kết quả lại thật kỳ lạ”, Cai Nan đã cho thấy đây là một thử nghiệm đầy tham vọng. Và thực tế, quá trình tạo ra món ăn này cũng phức tạp không kém vẻ ngoài kỳ dị của nó.

Theo chia sẻ trong video, nam blogger đã tái tạo toàn bộ miếng gà theo từng thành phần riêng biệt thay vì sử dụng phương pháp nấu ăn thông thường. Anh bắt đầu với phần xương, sử dụng hỗn hợp gồm tủy xương, collagen và gel lạnh để tạo nên các cấu trúc giống xương gà thật.

Hỗn hợp này sau đó được đổ vào khuôn chuyên dụng có hình dạng xương rồi để đông lại. Thành phẩm cuối cùng mang vẻ ngoài trong suốt nhưng vẫn giữ được hình dạng chân thực như xương gà thật.

Công đoạn làm thịt còn phức tạp hơn nhiều. Cai Nan cho biết anh sử dụng thiết bị để biến thịt gà thành dạng chất lỏng gần giống nước. Sau đó, anh áp dụng kỹ thuật spherification, một phương pháp nổi tiếng trong ẩm thực phân tử nhằm tái tạo lại cấu trúc của sợi cơ.

Kỹ thuật này thường được các đầu bếp hiện đại sử dụng để tạo ra những món ăn có kết cấu và hình thức bất ngờ. Tuy nhiên, việc dùng nó để “xây dựng lại” một miếng thịt gà gần như nguyên vẹn vẫn là điều hiếm thấy.

Sau khi hoàn thiện phần xương và phần thịt, Cai Nan tiếp tục đặt chúng vào khuôn khác để kết dính thành miếng gà hoàn chỉnh. Đáng chú ý hơn, anh còn tái hiện được lớp vỏ giòn bên ngoài, yếu tố vốn được xem là linh hồn của món gà rán truyền thống.

Kết quả cuối cùng là một miếng gà có hình dáng quen thuộc nhưng mang diện mạo kỳ ảo chưa từng thấy. Dưới góc quay cận cảnh, món ăn trông như được làm từ pha lê hoặc thủy tinh nghệ thuật, tạo cảm giác vừa đẹp mắt vừa kỳ dị.

Sự xuất hiện của món gà rán trong suốt lập tức làm dấy lên làn sóng tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều người tỏ ra cực kỳ thích thú trước khả năng sáng tạo của Cai Nan và xem đây là ranh giới mới của nghệ thuật ẩm thực hiện đại.

Một số ý kiến cho rằng món ăn giống như thứ bước ra từ phim khoa học viễn tưởng hoặc thế giới game fantasy. Không ít người bày tỏ mong muốn được tận mắt nhìn thấy, thậm chí muốn thử trải nghiệm cảm giác ăn món gà “như kính” này.

Tuy nhiên, phản ứng tiêu cực cũng xuất hiện không ít. Nhiều người thừa nhận họ cảm thấy “sởn gai ốc” khi nhìn món ăn bởi vẻ ngoài quá xa lạ so với thực phẩm thông thường. Một số cư dân mạng cho biết dù tò mò nhưng sẽ không bao giờ dám cho thứ trông giống thủy tinh vào miệng.

Chính sự mâu thuẫn giữa vẻ đẹp nghệ thuật và cảm giác khó tiếp nhận đã khiến món ăn của Cai Nan trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên internet. Với nhiều người, đây không còn đơn thuần là thực phẩm mà đã trở thành một thử nghiệm thị giác và tâm lý.

Trong những năm gần đây, các nội dung liên quan tới ẩm thực độc lạ ngày càng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội toàn cầu. Từ những món ăn có hình thức siêu thực cho tới các kỹ thuật nấu ăn kỳ công, người xem ngày càng bị hấp dẫn bởi những trải nghiệm vượt khỏi giới hạn thông thường.

Cai Nan vốn đã nổi tiếng trong cộng đồng yêu thích ẩm thực phân tử nhờ hàng loạt món ăn “ngoài hành tinh” trước đó. Tuy nhiên, món gà rán trong suốt được xem là thành tựu ấn tượng nhất của anh cho tới thời điểm hiện tại.

Dù gây tranh cãi và tạo ra nhiều cảm xúc trái ngược, khó có thể phủ nhận rằng món gà rán pha lê của Cai Nan đã thành công trong việc khiến hàng triệu người phải chú ý. Trong thế giới mạng xã hội nơi mọi thứ liên tục lướt qua chỉ sau vài giây, việc tạo ra một món ăn khiến người xem vừa tò mò, vừa kinh ngạc, vừa có phần khó chịu có lẽ chính là điều giúp nó trở nên đáng nhớ đặc biệt.