Bí mật ít biết của 'Tây du ký': Chỉ dùng 1 máy quay, Bạch Long Mã là ngựa đen

Cảnh sương khói trong phim được thực hiện bằng chất nổ và đá khô. Việc sử dụng đạo cụ sương khói là yếu tố không thể thiếu của phim "Tây du ký". Chuyên gia về sương khói của đoàn do nghệ sĩ Lưu Lễ từ Xưởng phim Bát Nhất Bắc Kinh phụ trách. Việc sử dụng các chất liệu nguy hiểm để tạo khói như chất nổ và đá khô đã không ít lần khiến các thành viên gặp tai nạn như nghẹt thở, nhiễm lạnh. Đạo diễn Dương Khiết đã nhiều lần rơi vào tình trạng lo sợ khi nhân viên của mình suýt mất mạng trong khi làm việc.