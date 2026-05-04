Bí mật ít biết của 'Tây du ký': Chỉ dùng 1 máy quay, Bạch Long Mã là ngựa đen

Theo Ngọc Thanh/VTCnews | 04-05-2026 - 10:03 AM | Lifestyle

"Tây du ký" năm 1986 chưa bao giờ khiến người xem nhàm chán dù chiếu lại nhiều lần, nhưng vẫn có những sự thật quanh bộ phim khiến người xem bất ngờ.

Đạo diễn Dương Khiết từng phát hành cuốn sách mang tên "Dám hỏi đường đi phương nào", chia sẻ nhiều kỷ niệm trong cuộc hành trình kéo dài từ 1982 đến 1986 để hoàn thành 25 tập phim "Tây du ký". Trong cuốn sách của mình, bà hé lộ những câu chuyện hậu trường mà nhiều khán giả phải "ngã ngửa".

Có sự thật bất ngờ rằng, “Tây du ký 1986” chỉ được quay bằng đúng một chiếc máy xuyên suốt hai phần phim. Thời đó, do kinh phí ít, nên đoàn chỉ đủ tiền thuê một máy quay và một quay phim. Nhiều thành viên trong đoàn vẫn cảm thấy đây là điều không thể. Tuy nhiên, bằng sự tìm tòi và "thiên biến vạn hóa", cuối cùng bộ phim vẫn cho ra đời những thước phim đẹp mắt, vượt xa mong đợi của khán giả thời bấy giờ.

25 tập phim nhưng mất đến 6 năm để hoàn thành. Trong 6 năm đó, để cho bộ phim sát với bản truyện gốc của Ngô Thừa Ân, cả ê kíp phải đi qua 26 tỉnh, thành của Trung Quốc. Di chuyển nhiều nơi, tổ làm phim nhiều lần gặp nạn. Đạo diễn Dương Khiết từng suýt ngã từ đỉnh núi xuống vực khi thực hiện cảnh quay đi qua thác nước.

Bạch Long Mã trong phim thực chất là ngựa đen. Khi quay “Tây du ký 1986”, ê-kíp bộ phim không tìm được một chú ngựa màu trắng nên phải lấy sơn trắng sơn lên chú ngựa màu đen. Trong quá trình quay phim, Bạch Long Mã thường phải đi qua sông. Sau mỗi lần rớt xuống sông như vậy, ngựa trắng liên tục mất màu.

Nhân vật đóng Sa Tăng kiêm thêm 8 vai khác trong phim. Diễn viên Diêm Hoài Lễ thủ 9 vai trong “Tây du ký 1986” bao gồm: Sa Tăng, Ngưu Ma Vương, Thiên Lý Nhãn, Thái Thượng Lão Quân, Hòa Thượng trong tập Cháy ở Quan Âm Viện, Hầu vương (lúc mới sinh ra), Quyển Liêm đại tướng, cai ngục, Tây Hải Long vương.

Nữ đạo diễn Dương Khiết và Vương Sùng Thu - quay phim duy nhất của “Tây du ký 1986” là vợ chồng ở ngoài đời. Cùng chung công việc sản xuất bộ phim, hai vợ chồng đạo diễn Dương Khiết đã phải đi rất nhiều nơi để thực hiện các cảnh quay. Trong 6 năm, họ không có thời gian để chăm cô con gái nhỏ tên Nha Nha lúc đó mới 12 tuổi. Theo Xinhua, trong thời gian thực hiện bộ phim, hai người có lúc tranh cãi đến đỏ mặt tía tai nhưng lần nào Vương Sùng Thu cũng phải phục tùng đạo diễn.

Cảnh sương khói trong phim được thực hiện bằng chất nổ và đá khô. Việc sử dụng đạo cụ sương khói là yếu tố không thể thiếu của phim "Tây du ký". Chuyên gia về sương khói của đoàn do nghệ sĩ Lưu Lễ từ Xưởng phim Bát Nhất Bắc Kinh phụ trách. Việc sử dụng các chất liệu nguy hiểm để tạo khói như chất nổ và đá khô đã không ít lần khiến các thành viên gặp tai nạn như nghẹt thở, nhiễm lạnh. Đạo diễn Dương Khiết đã nhiều lần rơi vào tình trạng lo sợ khi nhân viên của mình suýt mất mạng trong khi làm việc.

Theo Ngọc Thanh/VTCnews

Từ Khóa:
