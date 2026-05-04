Cuộc sống tự do, tự lo và độc thân vui vẻ của "Ngọc hoàng" quyền lực nhất "Táo quân"

"Ngọc Hoàng" đầy quyền lực trên màn ảnh

NSND Quốc Khánh sinh năm 1962 tại Hà Nội, bố mẹ đều là cán bộ công chức. Năm 1978, Quốc Khánh học hết lớp 10 và thi đỗ khóa đào tạo diễn viên đầu tiên của Nhà hát Kịch Việt Nam từ năm 1978 đến 1982.

Là một nghệ sĩ có nhiều năm gắn bó với các hoạt động nghệ thuật, anh cống hiến cho nền kịch nghệ thuật của nước nhà nhiều tác phẩm, vai diễn bất hủ như: nhà thơ Hoàng Mai trong phim ngắn "Sóng ở đáy sông", vai diễn Ngọc Hoàng trong Táo Quân...

Đặc biệt trong chương trình "Táo quân", mỗi mùa đi qua, NSND Quốc Khánh ghi dấu trong lòng công chúng với những câu thoại đắt giá và những hành động, cử chỉ dí dỏm. Nhiều câu nói của NSND Quốc Khánh đã trở thành câu cửa miệng một thời của giới trẻ Việt như: Thích màu hồng ghét sự giả dối, Quyết liệt thì mới được việc, Không làm gì mà vẫn giàu chỉ có đi lừa đảo...

Sau nhiều nỗ lực đóng góp cho nghệ thuật, năm 2012, Quốc Khánh được phong tặng danh hiệu NSƯT. Năm 2022, anh nghỉ hưu tại Nhà hát Kịch Việt Nam, chỉ tham gia một số hoạt động nghệ thuật. Năm 2023, anh được phong tặng danh hiệu NSND. Bắt đầu từ đây, nam NSND ngày càng kín tiếng hơn.

Cuộc sống "ngôi sao cô đơn" nhưng vui vẻ, vướng tin đồn bạo bệnh

Trái ngược với hình ảnh quyền lực, uy nghiêm trên sân khấu, ngoài đời, "Ngọc Hoàng" của Táo quân lại lựa chọn lối sống giản dị và kín tiếng. Là người Hà Nội gốc, NSND Quốc Khánh hiện sống một mình trong căn nhà cũ do bố mẹ để lại. Không gian sinh hoạt riêng của nam nghệ sĩ chỉ vỏn vẹn khoảng 10m², mọi vật dụng đều được sắp xếp gọn gàng, thậm chí phải thiết kế mỏng để phù hợp với diện tích chật hẹp.

NSND Quốc Khánh từng chia sẻ, nhà to hay nhỏ không phải là điều quan trọng, quan trọng nhất là cảm giác thoải mái và bình yên. Nam nghệ sĩ 6X tự nhận mình là người sống bình dân, ăn mặc đơn giản, không dùng đồ hiệu, không sử dụng mạng xã hội và hiếm khi xuất hiện trước truyền thông. "Ngọc Hoàng" cũng gần như vắng mặt tại các sự kiện giải trí đông người, chỉ thỉnh thoảng tham gia những buổi giao lưu, gặp gỡ với lớp diễn viên trẻ.

Ở tuổi ngoài 60, nam nghệ sĩ vẫn lựa chọn cuộc sống độc thân. Anh cho biết bản thân yêu thích sự tự do và không muốn bị ràng buộc bởi trách nhiệm gia đình. Khi mẹ còn sống, nam NSND quyết định không lập gia đình để có nhiều thời gian chăm sóc bà, đồng thời không muốn bất kỳ ai phải chịu thiệt thòi khi gắn bó với một người nghệ sĩ vì vốn dĩ đặc thù nghề diễn không có nhiều thời gian dành cho gia đình. Dù ý thức được những mặt trái của lựa chọn này song nam nghệ sĩ vẫn giữ quan điểm sống theo cách khiến bản thân cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái nhất.

Sau khi nghỉ hưu, sức khỏe nam diễn viên cũng không còn được như trước. NSND Quốc Khánh xuất hiện trên sân khấu thưa dần, song vẫn nhận lời tham gia một số vai diễn phù hợp ở sân khấu kịch hoặc phim truyền hình. Ngoài công việc, niềm vui giản dị của anh là những buổi trò chuyện, gặp gỡ cùng bạn bè, đồng nghiệp thân thiết.

Những tưởng cuộc sống của NSND Quốc Khánh cứ thế bình yên nhưng hồi đầu tháng 1 vừa qua, MXH rò rỉ tin tức thất thiệt về sức khỏe của NSND Quốc Khánh. Ngay lập tức, đồng nghiệp của anh - NSƯT Quang Thắng cũng lên tiếng trấn an khán giả. "Mọi thứ đều ổn. Khi mệt quá, nghệ sĩ thường muốn nghỉ ngơi một chút. Biết đâu khi khỏe hơn, anh Khánh lại tham gia vào chương trình mới này thì sao?", Táo Kinh tế cho hay.

Không chỉ vậy, thời gian sau tin đồn này NSND Quốc Khánh đã xuất hiện trên Facebook của NSƯT Quang Thắng với hình ảnh đi ăn cùng mọi người. Thái độ bình thản của NSND Quốc Khánh khiến người hâm mộ yên tâm phần nào về sức khỏe của anh.

Ở tuổi 64, với nam nghệ sĩ, sự an yên trong đời sống cá nhân có lẽ chính là "thiên đình" bình yên và trọn vẹn nhất.

NSND Quốc Khánh (tên đầy đủ Nguyễn Quốc Khánh, sinh năm 1962 tại Hà Nội) là một trong những nghệ sĩ tiêu biểu của sân khấu và truyền hình Việt Nam, được công chúng yêu mến nhờ phong cách diễn xuất tự nhiên, duyên dáng và giàu chiều sâu. Trong lĩnh vực truyền hình, Quốc Khánh được biết đến rộng rãi qua các bộ phim như "Ghen", "Áo lụa Hà Đông", "Tết này ai đến xông nhà", cùng nhiều vai diễn ấn tượng trong các phim truyền hình dài tập. Đặc biệt, anh ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả cả nước với vai Ngọc Hoàng trong chương trình hài chính luận "Gặp nhau cuối năm – Táo Quân". Về lĩnh vực sân khấu, NSND Quốc Khánh còn tham gia nhiều vở kịch nổi bật như "Vũ Như Tô", "Hamlet", "Bệnh sĩ" và các chương trình sân khấu, hài kịch khác.



