Nữ NSND từng là phó giám đốc: "Tôi ân hận"

Vừa qua tại chương trình The Khang Show, NSND Lê Khanh (từng là phó giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ) đã chia sẻ về nhân vật người mẹ của mình trong phim Hẹn em ngày nhật thực. Người mẹ đã ngăn cản con gái yêu người mình chọn vì sợ bi kịch của bản thân lặp lại.

Cô nói: "Người mẹ nào cũng bằng tình yêu của mình, yêu con hết mực. Cái tột đỉnh của tình yêu đó là muốn con mình được hạnh phúc, không dẫm vào vết xe đổ trên lộ trình cuộc đời mình.

Lê Khanh cùng các con

Điều đó vô tình biến người mẹ trở thành cực đoan, trông thấy con ngã, con đau mà không cản được.

Đó là cái lý chính đáng của những người mẹ. Người ta đã từng trải qua những bi kịch trên chặng đường đi tìm hạnh phúc của mình nên hiểu được.

Với nhân vật tôi đóng, bi kịch đó là vấn đề về đạo. Có một lí do chính đáng người mẹ đó muốn con mình tránh khỏi bi kịch là phải cùng đạo. Bà cứ áp đặt cuộc đời bà cho con bà.

Tôi có nói ekip, lâu lắm tôi mới đọc được một kịch bản đánh lừa được cả cảm xúc của diễn viên vì diễn viên thường khó lừa lắm vì họ biết được kết cấu của một bộ phim".

Tiếp đó, nữ nghệ sĩ chia sẻ việc làm mẹ ngoài đời thực của mình: "Bản thân tôi đang làm mẹ đây nhưng cũng không khuyên được ai vì nhiều khi các con tôi cũng hành xử như chính tôi ngày xưa.

Nhiều khi tôi đi làm cứ hỏi sao không thấy các con nhắn tin kêu nhớ mẹ nhỉ. Nhưng tôi lại nghĩ, may quá mình chưa trách con vì ngày xưa tôi cũng đâu có nhớ mẹ đâu. Tôi cứ đi bao nhiêu dự án, hết phim nọ đến phim kia.

Có thời gian tôi ở Sài Gòn đến 5 năm để đóng phim mà không thấy nhớ gì. Tôi cứ lao vào công việc, cái gì cũng ao ước.

Tôi có cái lý của tuổi trẻ và cái lý chính đáng là đang làm việc. Trong tình yêu cũng thế, mẹ tôi cấm cửa trước thì tôi đi cửa sau, càng cấm lại càng làm.

Đây là một bài toán khó. Đôi khi, tôi ân hận. Tôi rút kinh nghiệm ở chính mình để không gây áp chế với con, cho con tự chọn con đường.

Một ngày, khi các con lên cấp hai, tôi có hỏi các con có muốn đi theo sự nghiệp nghệ thuật của gia đình không. Hai con tôi đồng thanh "không bao giờ".

Tôi rút kinh nghiệm từ chính mình nên không cực đoan, cái gì cũng phải có duyên. Nghề chọn mình. Tôi nghe để biết các con không thích và hiểu để không gây áp lực, không lôi kéo và cũng không làm gì cả".