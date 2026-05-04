30 tuổi muốn sống đơn giản: Yêu thì nói, không ưa thì block, chán làm mình làm mẩy với chục cái story ẩn ý mỗi ngày

Giận hờn thì lên mạng bóng gió, đăng story chèn nhạc u uất thất tình, rất nẫu ruột. 1 ngày cỡ tầm chục cái, chục bản nhạc bi ai sầu thảm. Đăng nhiều vậy rồi mà vẫn chưa đạt được mục đích: Là đối phương chưa chủ động lên tiếng xin lỗi, thì tiếp tục "spam" cả newfeed bằng những status bóng gió bâng quơ.

Đó chính là tôi của những năm đôi mươi. Hồi đó tôi thấy thế là bình thường, vì bạn bè hay vòng tròn các mối quan hệ chị em bạn dì của tôi, ai cũng thế cả. Đến giờ nghĩ lại mới thấy sao mà ngày xưa mình phải khổ thế! Cứ ra cái vẻ thanh cao kiêu ngạo, muốn được quan tâm nhưng lại làm mình làm mẩy, muốn được chú ý nhưng lại tìm cách "biến mất", muốn được yêu nhưng lại tỏ ra tôi đây chẳng cần sự hiện diện của anh! Mà đến khi người ta đi thật thì lại đầm đìa nước mắt từ phòng ngủ tới tất cả các thể loại MXH.

Ôi thật sự! Sống vậy rất mệt và… dở hơi vô cùng! Tưởng thế là "tinh tế", mà hóa ra chỉ là đang tự làm khổ chính mình. Và tệ hơn là đang tiêu tốn năng lượng vào những thứ không đáng.

Nhưng thôi, biết sai để sửa, dù sao cũng chúng ta cũng nnên bao dung với phiên bản bồng bột ngây dại của chính mình chứ nhỉ? 18 đôi mươi thiếu chín chắn cũng là điều dễ hiểu và thông cảm được, chứ "đầu 3" rồi mà vẫn vậy thì… chán chết!

1. Yêu thì quan tâm, không ưa thì block, muốn gì phải nói

30 tuổi rồi, tôi tự tin khẳng định một trong những thay đổi lớn nhất là không còn mong muốn người ta phải "tự hiểu" mình nữa.

Muốn đi ăn ở đâu, nói. Muốn được quan tâm, nói. Không thích điều gì đó, cũng nói. Đơn giản vậy thôi, nhưng trước đây tôi lại né tránh, vì sợ mất giá, sợ lộ ra mình cần người ta. Giờ mới hiểu việc nói ra nhu cầu của bản thân không làm ai "bị mất giá" đi cả, nó chỉ đơn giản là 1 cách giao tiếp giữa người với người, 1 cách để đỡ hiểu sai ý nhau rồi lại kéo theo cả trăm rắc rối tủn mủn không đáng có.

Và khi học cách nói ra điều mình muốn, tôi cũng bỏ được luôn cái thói nghĩ mình là "trung tâm của vũ trụ". Ai cũng có cuộc sống riêng, vấn đề riêng, và không ai có nghĩa vụ phải chiều chuộng mình, chạy theo cung phụng mình, nhất là khi mình cũng quá đỏng đảnh khó chiều!

Nếu cứ giữ kỳ vọng người khác phải hiểu mình mà không cần mình nói, sớm muộn gì người ta cũng bỏ chạy thôi, không ai chịu được kiểu phụ nữ có tư duy như vậy!

2. Học cách tiết chế lời khuyên khi người ta không nhờ!

Có một giai đoạn, tôi nghĩ mình giúp được người khác là điều tốt. Thấy bạn buồn là nhảy vào phân tích. Thấy ai sai là muốn chỉnh lại ngay. Tôi nghĩ thế lại chẳng có tâm quá đi chứ, mình hết lòng vậy mà!

Ảnh minh họa

Còn giờ, sau n lần phải nhận những lời khuyên trong khi bản thân không cần, tôi mới nhận ra khuyên nhủ đôi khi đồng nghĩa với vô duyên, nhiều lời không cần thiết! Bởi không phải ai cũng cần lời khuyên, có khi họ chỉ cần người lắng nghe thôi, còn chuyện nên làm gì, bản thân họ cũng tường tận cả rồi!

Chưa kể có những chuyện, chúng ta phải tự trải qua thì mới hiểu, mới rút được bài học. Mình nói trước, cảnh báo trước cũng là vô nghĩa. Thế nên bây giờ, tôi đã học được cách tiết chế lời khuyên. Khi người ta không hỏi, tôi không nói. Khi họ chia sẻ, tôi nghe nhiều hơn là phản biện.

Sống bớt bao đồng đi một mới thấy không phải chuyện gì cũng cần mình can thiệp. Đôi khi mình chẳng làm gì lại tốt hơn cho chính mình và cả những người xung quanh!

3. Biết đặt mình vào vị trí của đối phương

Nếu trước đây tôi hay nghĩ "tại sao người ta không hiểu mình nhỉ?", thì bây giờ tôi hỏi ngược lại: "Mình đã hiểu họ chưa?".

Học cách hạ "cái tôi" xuống 1 chút, để đặt mình vào vị trí của đối phương, để hiểu phần nào cảm nhận và suy nghĩ của họ, không có nghĩa là chúng ta đang ở "cửa dưới". So kè xem ai mạnh - ai yếu, ai kiểm soát nhiều hơn thực ra cũng chẳng ích gì, hoàn toàn không giúp mối quan hệ tiến triển theo hướng tích cực, dù đó có là tình bạn, tình yêu hay bất kỳ tình gì đi chăng nữa.

Đặt mình vào vị trí của đối phương, nhiều khi chỉ là chậm lại vài nhịp trước khi mình quyết định đưa ra phản ứng. Thay vì lập tức khó chịu vì một câu nói, tôi tự hỏi: Nếu mình ở hoàn cảnh đó, liệu mình có hành xử khác đi không? Thay vì quy kết người ta vô tâm, tôi thử nhìn xem họ đang phải gồng gánh điều gì.

Ảnh minh họa

Sự thấu hiểu không khiến bạn thiệt thòi. Nó giúp bạn chọn cách cư xử khôn ngoan hơn. Có những chuyện, nếu nhìn từ góc của mình thì thấy tổn thương, nhưng đổi góc nhìn một chút lại thấy… cũng không đáng để làm rùm beng mọi thứ lên.

Và tôi nghĩ đó là sự trưởng thành, cũng là khác biệt lớn nhất của phiên bản "tôi 20" với "tôi 30": Không còn muốn cố để trở thành người luôn đúng, và thay vì giữ thể diện - giữ "cái tôi", tôi chọn giữ lấy mối quan hệ.

Thế nên nếu chỉ được dùng 1 câu để nói về mình, về cách bản thân đang sống ngay lúc này, có lẽ đó là: Tuổi 30, tôi không muốn sống vòng vo nữa, đơn giản vì như vậy… rất mệt!

Không cần đăng story để chờ ai đó quan tâm. Không cần im lặng để thử lòng người khác. Không cần ôm đồm và nghĩ mình phải có trách nhiệm với tất cả mọi người xung quanh!

Tôi chọn nói thẳng khi cần, im lặng khi nên, và rút lui khi thấy không còn phù hợp. Không phải vì lạnh lùng hơn, mà vì đã hiểu rõ giới hạn của bản thân ở đâu, và đâu là thứ xứng đáng để mình giữ lại. Đơn giản hóa mọi thứ cũng là cách đỡ rước bực vào người. Không còn những cuộc trò chuyện vòng vo, không còn những kỳ vọng mơ hồ. Và quan trọng nhất là tôi không còn tự làm khó mình nữa.

Đấy, cứ thế thôi mà lại dễ sống hơn nhiều!