Sinh con chuẩn "rich mom": Linda Ngô chọn phòng sinh tổng thống hơn 60 triệu, chi vài trăm triệu cho dịch vụ y tế dành riêng cho con

Cuối năm 2025, cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm khi Linda Ngô và Phan Đạt chính thức thông báo đón con đầu lòng sau hơn 2 năm về chung một nhà. Thông tin này nhanh chóng lan truyền rộng rãi và nhận được "cơn mưa" lời chúc từ người hâm mộ.

Hot Tiktoker Linda Ngô sinh con đầu lòng, chính thức bước vào hành trình mẹ bỉm sữa

Hành trình mang thai của Linda Ngô không phải là câu chuyện ồn ào mà khá kín đáo trong giai đoạn đầu. Sau khi kết hôn vào tháng 3/2023, cặp đôi từng chia sẻ chưa vội sinh con, muốn tận hưởng cuộc sống và phát triển sự nghiệp trước. Chính vì vậy, việc cô mang thai sau hơn 2 năm cưới khiến nhiều người bất ngờ nhưng cũng rất ủng hộ.

Sau thời gian mang thai nhận được nhiều sự quan tâm, Linda Ngô đã chính thức hạ sinh con đầu lòng trong niềm hạnh phúc vỡ òa. Cô chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt này bằng những dòng đầy cảm xúc trên mạng xã hội:

"Chào mừng Maison đã đến với thế giới của bố mẹ. Sau bao nhiêu ngày hồi hộp chờ đợi, cuối cùng bố mẹ cũng được gặp con rồi. Khoảnh khắc nghe tiếng khóc đầu tiên của con, mọi lo lắng như tan biến hết. Bố mẹ chưa từng nghĩ có thể hạnh phúc đến như vậy.

Từ lúc biết có con, bố mẹ luôn muốn chuẩn bị cho con những gì tốt nhất có thể, không chỉ cho những ngày đầu tiên con chào đời, mà còn cho cả chặng đường sau này. Nên một trong những điều bố mẹ quyết định làm cho con là lưu trữ tế bào gốc, một sự chuẩn bị thầm lặng, nhưng khiến bố mẹ cảm thấy yên tâm hơn cho tương lai của con hơn" - Linda tâm sự.

Khi rich kid sinh con, đầu tư ngay phòng sinh "nghỉ dưỡng 5 sao" trọn gói 60-70 triệu

Việc Linda Ngô nhắc đến lưu trữ tế bào gốc không phải là điều quá mới, nhưng đang ngày càng phổ biến trong giới gia đình trẻ có điều kiện. Đây là quá trình lưu trữ tế bào gốc từ máu cuống rốn hoặc mô dây rốn của em bé ngay khi vừa chào đời, nhằm sử dụng trong tương lai cho các mục đích y học.

Trong y học tái tạo, tế bào gốc được xem là nguồn "dự phòng sinh học" có thể hỗ trợ điều trị nhiều bệnh lý như rối loạn máu, suy tủy, hoặc một số bệnh di truyền.

Chi phí cho dịch vụ này tại Việt Nam thường không hề rẻ. Tùy đơn vị lưu trữ và gói dịch vụ, mức giá có thể dao động khoảng từ 40-100 triệu đồng cho phí ban đầu (lấy mẫu và xử lý), sau đó là phí lưu trữ hàng năm khoảng vài triệu đồng. Với các gói cao cấp hoặc lưu trữ lâu dài 20–25 năm, tổng chi phí có thể lên đến vài trăm triệu đồng.

Không chỉ chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt y tế, Linda Ngô và Phong Đạt còn lựa chọn sinh con tại khu phòng sinh cao cấp của một bệnh viện quốc tế, nơi được nhiều người ví như "resort thu nhỏ" dành cho sản phụ.

Gói dịch vụ mà cặp đôi lựa chọn thuộc phân khúc cao cấp nhất, mang lại trải nghiệm gần như nghỉ dưỡng 5 sao ngay trong bệnh viện quốc tế. Không gian phòng sinh và phòng hậu sản được thiết kế rộng rãi, riêng tư, với nội thất hiện đại và đầy đủ tiện nghi để mẹ có thể hồi phục trong điều kiện thoải mái.

Đặc biệt, em bé có khu chăm sóc riêng với phòng tắm chuyên dụng, đảm bảo vệ sinh và an toàn. Một trong những điểm đáng chú ý là dịch vụ chăm sóc bé qua đêm, nơi đội ngũ y tá hỗ trợ theo dõi và chăm sóc trẻ sơ sinh để mẹ có thời gian nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe sau sinh.

Đây là dịch vụ thường chỉ có ở các gói cao cấp tại bệnh viện quốc tế. Gói sinh cao cấp này thường được gọi là "gói sinh phòng tổng thống" để nói về dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp dành cho các mẹ bỉm, được biết gói sinh cao cấp này thường có mức giá 60 - 70 triệu.

Linda Ngô từ mẹ bầu đến mẹ bỉm: Vóc dáng thon gọn trong suốt hành trình

Một trong những điều khiến Linda Ngô nhận được nhiều sự chú ý trong suốt thai kỳ chính là vóc dáng thon gọn đáng ngạc nhiên. Dù đã bước vào những tháng cuối, cô vẫn giữ được ngoại hình thanh mảnh, chỉ lộ rõ phần bụng bầu, còn tay chân gần như không thay đổi quá nhiều.

Trên mạng xã hội, mỗi lần xuất hiện, Linda đều khiến người theo dõi bất ngờ bởi gu thời trang mẹ bầu tinh tế. Cô ưu tiên những thiết kế ôm dáng, chất liệu mềm mại, tông màu trung tính như đen, trắng hoặc be, vừa tôn lên đường cong cơ thể, vừa giữ được vẻ sang trọng đặc trưng.

Bên cạnh yếu tố thời trang, nhiều người cho rằng việc duy trì vóc dáng của Linda đến từ lối sống khoa học: chế độ ăn uống hợp lý, kiểm soát cân nặng trong thai kỳ và duy trì vận động nhẹ nhàng. Tuy nhiên, cô không quá đặt nặng áp lực "phải đẹp khi mang thai", mà chủ yếu hướng đến sự khỏe mạnh và thoải mái.

Hình ảnh một mẹ bầu vừa xinh đẹp, chỉn chu vừa năng động đã giúp Linda Ngô tiếp tục giữ được sức hút trong suốt hành trình mang thai, đồng thời truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ trẻ về việc chăm sóc bản thân ngay cả khi bước vào giai đoạn làm mẹ.