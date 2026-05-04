5 loại cây trồng “vàng” giúp tăng cường sức khỏe thể chất và tinh thần cho tuổi trung niên

Theo Gia Linh | 04-05-2026 - 12:45 PM | Lifestyle

Đây được cho là 5 loại cây rất tốt, giúp cải thiện cả thể chất lẫn tinh thần cho gia chủ, đặc biệt là những người trên 40 tuổi.

Sau tuổi 40, việc tạo ra một không gian sống xanh không chỉ là trang trí mà còn là phương thuốc tự nhiên để bảo vệ cơ thể.
Dưới đây là 5 loại cây được cho là rất tốt, giúp cải thiện cả thể chất lẫn tinh thần cho những người ở độ tuổi trung niên mà bạn nên trồng trong nhà.

1. Cây Lan Chi (Cây Nhện) – "Máy lọc oxy ban đêm"

Lý do: Khác với đa số thực vật, Lan Chi nhả oxy vào ban đêm và hấp thụ mạnh mẽ các khí độc (carbon monoxide, xylene).

- Lợi ích : Giúp người trên 40 tuổi có giấc ngủ sâu hơn, giảm tình trạng trằn trọc và đau đầu do thiếu oxy, đồng thời làm sạch phổi một cách tự nhiên.

2. Cây Hương Thảo – "Thảo dược cho trí nhớ"

- Lý do : Chứa các tinh dầu kích thích hoạt động của não bộ.

- Lợi ích : Mùi hương của cây giúp tăng khả năng tập trung và cải thiện trí nhớ (vốn bắt đầu suy giảm sau tuổi 40). Ngoài ra, dùng hương thảo trong nấu ăn còn giúp hỗ trợ tiêu hóa và chống viêm khớp.

3. Cây Oải Hương – "Liều thuốc an thần tự nhiên"

- Lý do : Mùi thơm đặc trưng có khả năng làm chậm nhịp tim và hạ huyết áp.

- Lợi ích : Giúp giải tỏa căng thẳng, lo âu và các triệu chứng trầm cảm nhẹ. Đặt một chậu oải hương nhỏ giúp tinh thần người trung niên luôn điềm tĩnh và thư thái.

4. Cây Ngũ Gia Bì – "Khắc tinh của đau nhức và côn trùng"

Lý do: Trong Đông y, đây là vị thuốc quý giúp mạnh gân cốt; đồng thời cây có khả năng đuổi muỗi rất tốt.

- Lợi ích : Giúp không gian sống an toàn khỏi côn trùng truyền bệnh. Việc ngắm nhìn sắc xanh bền bỉ của cây còn mang lại cảm giác vững chãi, khích lệ tinh thần lạc quan.

5. Cây Trầu Bà – "Lá chắn bức xạ điện tử"

- Lý do : Khả năng hấp thụ mạnh các tia bức xạ từ máy tính, điện thoại và tivi.

- Lợi ích : Bảo vệ mắt và hạn chế tác động tiêu cực của công nghệ đến hệ thần kinh. Đây là loại cây cực kỳ dễ trồng, mang lại cảm giác thư giãn thị giác ngay lập tức nhờ màu xanh mướt mát.

*Lời khuyên: Bạn nên đặt cây Lan Chi và Oải Hương trong phòng ngủ , còn Trầu Bà và Ngũ Gia Bì ở phòng khách hoặc nơi làm việc để đạt hiệu quả tốt nhất.

