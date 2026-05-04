KDL Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng ra thông báo đặc biệt, áp dụng duy nhất ngày 19/5

Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Khu du lịch (KDL) Đại Nam vừa chính thức phát đi thông báo về chương trình ưu đãi với quy mô chưa từng có. Động thái này mang ý nghĩa tri ân lịch sử sâu sắc, đồng thời kích cầu du lịch, thu hút lượng lớn du khách trong mùa hè 2026.

Chi tiết chương trình siêu ưu đãi ngày 19/5

Theo thông báo mới nhất từ Ban ban quản lý KDL Đại Nam, chương trình khuyến mãi đặc biệt sẽ được áp dụng duy nhất trong ngày 19/5/2026. Du khách khi đến tham quan trong khoảng thời gian này sẽ được hưởng hai đặc quyền lớn nhất:

- Miễn phí hoàn toàn vé vào cổng KDL.

- Giảm 50% giá trị cho tất cả các vé dịch vụ hiện có.

Mức giảm giá sâu 50% được áp dụng rộng rãi cho một hệ sinh thái dịch vụ đa dạng của Đại Nam, bao gồm: hệ thống xe lửa điện di chuyển nội khu, các khu trò chơi giải trí, khu vực tắm biển nhân tạo, vườn thú sinh thái, dịch vụ lưu trú tại khách sạn và dịch vụ thuê xe đạp đôi. Đáng chú ý, chương trình này loại trừ duy nhất các dịch vụ liên quan đến ăn uống (F&B).

Chương trình dự kiến sẽ biến KDL Đại Nam trở thành tâm điểm chú ý và là điểm đến "nóng" nhất trên bản đồ du lịch phía Nam trong ngày 19/5/2026 tới đây.