“Sao phải khổ thế?”: Câu cửa miệng của người không bao giờ dư tiền

“Sao phải khổ thế?” - Câu nói tưởng chừng hợp lý vô cùng, không có “nhưng” phía sau, vì suy cho cùng sống là phải hưởng thụ. Tuy nhiên, nếu hưởng thụ theo kiểu chi tiêu tới bến, thích gì mua nấy chẳng thèm nghĩ, thì sau cùng “cái giá” phải trả thường là: hết tiền!

Nói cách khác, sống sướng theo cách đó, gần như luôn đi kèm với việc tài khoản mãi không dư, thậm chí còn “âm”. Còn nếu muốn có khoản tích lũy ổn định, chắc chắn chúng ta buộc phải chấp nhận một nguyên tắc không mấy dễ chịu: sống dưới mức thu nhập. Không phải vì thích khổ, mà vì hiểu rằng nếu chi tiêu bằng hoặc vượt thu nhập, chuyện hết tiền chỉ là vấn đề thời gian.

1. “Tiền kiếm được là để tiêu”: Một nửa đúng, một nửa sai

Đúng là tiền sinh ra để phục vụ cuộc sống, nhưng nếu tiêu hết những gì kiếm được, tiền sẽ không bao giờ có cơ hội “ở lại”. Khi thu nhập tăng, chi tiêu cũng tăng theo, cuộc sống có thể nâng cấp nhưng tài chính thì vẫn đứng yên.

Điều nguy hiểm là cảm giác “mình xứng đáng” khiến việc chi tiêu trở nên hợp lý hóa, dù thực tế không hề có khoản dự phòng nào phía sau.

2. “Tiết kiệm là thiếu thốn”: Cách tư duy sai ngay từ đầu

Không ít người gắn việc tiết kiệm với lối cắt giảm cực đoan, bỏ lỡ niềm vui. Nhưng tiết kiệm không đồng nghĩa với tự làm khó bản thân, mà là ưu tiên có chủ đích.

Thay vì tiêu hết rồi mới nghĩ đến phần dư, những người có tích lũy thường làm ngược lại: để dành một phần trước, rồi mới tiêu phần còn lại. Khoảng cách này tạo ra sự khác biệt rất lớn theo thời gian, dù mỗi tháng chỉ là con số nhỏ.

3. “Chỉ cần kiếm nhiều hơn là ổn”: Cái bẫy của tăng thu nhập

Tăng thu nhập luôn là mục tiêu đúng, nhưng nếu không kiểm soát chi tiêu, việc kiếm nhiều hơn chỉ khiến tiêu nhiều hơn. Đây là hiện tượng “lạm phát lối sống”: Khi mức sống tăng lên tương ứng với thu nhập, cảm giác dư dả không bao giờ xuất hiện.

Người từng sống ổn với 10 triệu có thể vẫn cảm thấy thiếu khi kiếm 30 triệu, đơn giản vì tiêu chuẩn đã thay đổi. Không cố gắng kiểm soát chi tiêu và nỗ lực sống dưới mức thu nhập, con số kiếm được dù lớn đến đâu cũng khó giữ lại.

4. Tích lũy chưa bao giờ là việc “để sau”

Một trong những suy nghĩ khiến nhiều người mãi không có dư, là tin rằng đợi lương cao rồi tính, hoặc đợi dư dả thì để dành. Thực tế, thời gian là yếu tố quan trọng nhất trong tài chính cá nhân. Bắt đầu sớm với số tiền nhỏ thường hiệu quả hơn bắt đầu muộn với số tiền lớn.

Việc trì hoãn không chỉ khiến mất đi cơ hội tích lũy, mà còn hình thành thói quen chi tiêu dễ dãi, càng về sau càng khó thay đổi.

5. Ảo tưởng “ổn định”

Mạng xã hội và những câu chuyện xung quanh dễ tạo cảm giác rằng nhiều người đang sống rất thoải mái mà không cần lo lắng tài chính. Tuy nhiên, những gì chúng ta nhìn thấy thường chỉ là bề nổi. Không phải ai cũng chia sẻ về khoản nợ, áp lực hay việc không có tích lũy.

So sánh dựa trên những gì người khác thể hiện ra, rất dễ dẫn đến quyết định tài chính thiếu thực tế, khiến bản thân vô tình rơi vào vòng xoáy chi tiêu không hồi kết.

Cuối cùng, câu hỏi “Sao phải khổ thế?” thực ra cần được hiểu lại. Sống dưới mức thu nhập không phải là tự làm khổ, mà là tạo khoảng trống để tiền có thể tích lũy và phát huy giá trị. Đó không phải là lựa chọn hấp dẫn ngay lập tức, nhưng lại là nền tảng cho sự thoải mái lâu dài.

Khi nhìn theo cách này, việc “bớt một chút hôm nay” không còn là hy sinh, mà là cách để “dễ thở hơn” trong tương lai.