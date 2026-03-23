Nữ NSND nổi danh miền Bắc: "Anh Trịnh Công Sơn bảo tôi một điều về chị Khánh Ly"

Vừa qua, tại phim tư liệu Hát cùng nguồn cội, NSND Thanh Hoa đã chia sẻ về danh ca Khánh Ly.



Bà nói: "Ngay từ khi tôi bắt đầu vào Nhạc viện thì chị Khánh Ly là người thần tượng đầu tiên của tôi. Tôi rất thích cách hát thản nhiên, sâu thẳm của chị.

NSND Thanh Hoa

Dường như mọi gai góc, đau khổ, mất mát khi đi qua giọng hát Khánh Ly đều trở thành một mặt bằng phẳng lặng và đó là cái vô cùng quý ở một nghệ sĩ, hát tình cảm, rõ lời rõ chữ.

Tôi chưa có may mắn được gặp chị Khánh Ly một lần nào nhưng cũng đã từng được ngồi nói chuyện với anh Trịnh Công Sơn và hiểu rằng vì sao mọi bài hát anh đều để chị Khánh Ly hát.

Anh Trịnh Công Sơn bảo tôi một điều về chị Khánh Ly rằng: "Khánh Ly có một điểm giống anh. Mọi đau khổ, biến cố đến với anh anh đều chấp nhận một cách thản nhiên và Khánh Ly cũng vậy".

Tôi rất trân trọng nhận xét này của anh Trịnh Công Sơn vì Khánh Ly là thế. Chị Khánh Ly lúc nào cũng là chị khi hát, giọng hát lúc nào cũng nguyên vẹn là của chính chị ấy với sự thản nhiên, chấp nhận.

Một người nghệ sĩ khi đã chấp nhận tất cả những mất mát, đau khổ, gai góc, bất hạnh trong cuộc đời, chia sẻ được mọi khía cạnh trong đời sống thì hát bài gì, làm cái gì khán giả dù ở hoàn cảnh, vị trí nào cũng cảm nhận được chính mình qua tiếng hát người nghệ sĩ đó.

Cái tôi thích nhất ở chị Khánh Ly là hát rất rõ lời, rõ tiếng Việt Nam. Đôi khi tôi rất ngạc nhiên vì những bài chị Khánh Ly hát, chị không day dứt, không diễn, không nhăn nhó, không đau khổ nhưng người ta vẫn thấy đau, cảm nhận được sự đau khổ từ trái tim, tâm hồn tới thanh âm.

Đó là cái mà sau này tôi luôn luôn phải học hỏi ở chị Khánh Ly. Ngoài những âm sắc đồng quê Việt Nam, mềm mại, luyến láy thì tôi rất thích cách nhà chữ của chị Khánh Ly".

NSND Thanh Hoa được xem là ca sĩ nổi danh hàng đầu miền Bắc thập niên 80, đắt show và ai cũng yêu mến, hâm mộ. Bà là ca sĩ có nhiều bản thu âm nhất tại Đài tiếng nói Việt Nam và nổi tiếng với nhiều ca khúc Cách mạng, trữ tình bất hủ.