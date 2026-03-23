"Hoa hậu nghèo nhất Việt Nam" giờ là con dâu gia tộc quyền lực top đầu, có chồng vừa trúng cử HĐND

Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016, Đỗ Mỹ Linh nhanh chóng ghi dấu ấn với hình ảnh nhẹ nhàng, thanh lịch. Không ồn ào chiêu trò, cũng không xây dựng hình tượng quá hào nhoáng, cô trở thành một trong những nàng hậu hiếm hoi giữ được thiện cảm bền bỉ với công chúng.

Biệt danh "Hoa hậu nghèo nhất Việt Nam" của Đỗ Mỹ Linh xuất phát từ một cách gọi vui của NTK Đỗ Long - người từng nhiều lần làm việc cùng cô trong các dự án thời trang. Anh dùng cụm từ này để nói về lối sống giản dị của nàng hậu, khi cô không quá mặn mà với hàng hiệu hay những món đồ xa xỉ, ngay cả sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016.

Không chỉ gây thiện cảm bởi sự giản dị, Đỗ Mỹ Linh còn xây dựng hình ảnh “hoa hậu quốc dân” khi theo đuổi con đường học vấn, tốt nghiệp Đại học Ngoại thương và thử sức với vai trò MC, biên tập viên truyền hình. Giai đoạn này, cô gần như nói không với scandal, giữ đời tư kín đáo và tập trung phát triển bản thân.

Tháng 10/2022, Đỗ Mỹ Linh kết hôn với doanh nhân Đỗ Vinh Quang. Chồng của Hoa hậu Việt Nam 2016 là doanh nhân Đỗ Vinh Quang sinh năm 1995, là con trai út của bầu Hiển - ông Đỗ Quang Hiển, một trong những nhân vật quyền lực bậc nhất giới tài chính và thể thao Việt Nam. Đỗ Vinh Quang từng du học tại Anh, sau đó trở về Việt Nam đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong tập đoàn gia đình.

Năm 2020, ở tuổi 25, anh gây chú ý khi trở thành chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội, đồng thời cũng là chủ tịch trẻ nhất trong lịch sử giải đấu này. Sau đó, anh tiếp tục giữ vai trò Phó chủ tịch Tập đoàn T&T, và mới đây được bầu làm Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines, đánh dấu bước tiến mới trong sự nghiệp.

Vừa qua, TP. Hà Nội vừa công bố kết quả bầu cử và danh sách 125 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031. Trong danh sách này có doanh nhân Đỗ Vinh Quang - Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội.

Đỗ Mỹ Linh kết hôn với doanh nhân Đỗ Vinh Quang sau thời gian hẹn hò kín tiếng

Về phía Đỗ Mỹ Linh, sau khi lấy chồng, cô quyết định hạn chế tham gia hoạt động nghệ thuật. Hiện tại, Đỗ Mỹ Linh và chồng sinh sống trong một căn dinh thự rộng lớn tại khu vực trung tâm Hà Nội. Trên mạng xã hội, nàng hậu thỉnh thoảng cập nhật hình ảnh du lịch, nghỉ dưỡng cùng ông xã tại nhiều địa điểm sang trọng. Bên cạnh đó, cô cũng thường xuyên có mặt trên khán đài để cổ vũ cho đội bóng do Đỗ Vinh Quang làm Chủ tịch. Mỗi lần xuất hiện cùng nhau, cặp đôi đều nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng bởi hình ảnh đồng điệu và kín tiếng.

Tháng 7/2023, vợ chồng Đỗ Mỹ Linh – Đỗ Vinh Quang chào đón con gái đầu lòng, bé Tuệ An. Từ đó, hình ảnh của vị doanh nhân trẻ cũng có nhiều thay đổi. Không còn chỉ gắn với phong thái lãnh đạo trong những bộ vest tại các cuộc họp, anh xuất hiện nhiều hơn trong vai trò một ông bố bỉm sữa, tự tay chăm con, chơi cùng con và dành thời gian cho gia đình vào những dịp rảnh rỗi. Dù hiếm khi chia sẻ đời tư, nhưng qua một vài khoảnh khắc được đăng tải, dễ dàng nhận thấy sự gắn bó giữa anh với vợ con.

Thời gian gần đây, Đỗ Mỹ Linh đang trở thành tâm điểm chú ý khi liên tục vướng nghi vấn mang thai lần hai. Dù nàng hậu vẫn giữ thái độ im lặng, loạt khoảnh khắc xuất hiện trước công chúng lại ngày càng làm cộng đồng mạng thêm bán tín bán nghi.

Nghi vấn bắt đầu dấy lên từ lần Đỗ Mỹ Linh dự đám cưới của Đỗ Thị Hà. Trong đoạn clip được ghi lại, bà xã của chủ tịch Đỗ Vinh Quang chọn váy trắng dáng suông tạo cảm giác vòng hai có phần tròn trịa hơn thường ngày. Đặc biệt, nàng hậu còn đi giày bệt thay vì giày cao gót - chi tiết khiến netizen càng thêm nghi ngờ. Nhiều bình luận cho rằng đây là "dấu hiệu các mẹ bầu chính hiệu".

Lộ diện trong sinh nhật của bố chồng hồi khoảng giữa tháng 11/2025, Đỗ Mỹ Linh diện chiếc váy trắng, để lộ vòng hai có phần lùm lùm, vóc dáng tròn trịa hơn hẳn trước đây. Chi tiết này khiến nghi vấn cô mang thai lần hai tiếp tục lan rộng.

