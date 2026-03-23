Nữ MC nổi tiếng miền Bắc rao bán nhà 5 tầng hơn 10 tỷ đồng ở Hồ Tùng Mậu

Mới đây, Hoàng Linh khiến nhiều khán giả chú ý khi bất ngờ đăng tải thông tin rao bán căn nhà riêng tại khu vực Hồ Tùng Mậu, Hà Nội. Chia sẻ trên trang cá nhân, nữ MC cho biết việc "nhả vía" căn nhà xuất phát từ sự thay đổi trong kế hoạch cá nhân.

MC Hoàng Linh và ông xã muốn bán căn nhà này vì thay đổi kế hoạch cá nhân

Theo Hoàng Linh, căn nhà có quy mô 5 tầng, gồm 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh và một không gian sinh hoạt chung phục vụ nấu ăn, giặt sấy. Bất động sản này có diện tích sổ đỏ 50m2, trong đó 31m2 sử dụng riêng và 19m2 sân chung.

Điểm cộng lớn nằm ở vị trí thuận lợi khi nằm sát khu vực các trường đại học lớn như Đại học Thương mại, Đại học Sân khấu Điện ảnh, gần Đại học Quốc gia... Từ nhà, chỉ cần di chuyển khoảng 20m là ra đường ô tô và thêm 30m là tới mặt phố Hồ Tùng Mậu.

Nội thất bên trong căn nhà của Hoàng Linh

Không chỉ thuận tiện về vị trí, căn nhà còn được Hoàng Linh giới thiệu là mới 100%, thiết kế thoáng mát với đầy đủ cửa sổ và trang bị nội thất hoàn chỉnh. Từ giường, tủ, điều hòa, tủ lạnh cho đến máy giặt, máy sấy, khóa vân tay và wifi đều đã sẵn sàng sử dụng. Giá bán được nữ MC đưa ra là hơn 10 tỷ đồng.

Hoàng Linh sinh năm 1985, là một trong những MC quen thuộc của VTV. Cô ghi dấu ấn khi dẫn dắt nhiều chương trình như Chúng tôi là chiến sĩ, Cà phê sáng với VTV3 ... Với lối dẫn tự nhiên, hoạt bát, Hoàng Linh được khán giả yêu mến suốt nhiều năm.

MC Hoàng Linh là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh VTV

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, nữ MC còn được chú ý bởi cuộc sống gia đình viên mãn và hình ảnh người phụ nữ hiện đại, cân bằng giữa công việc và tổ ấm.