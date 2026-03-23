Nữ NSƯT đóng 10 vai như 1 vẫn đắt show khủng khiếp, càng xấu khán giả càng u mê

Giữa làn sóng phim kinh dị Việt đang trỗi dậy mạnh mẽ, có một cái tên xuất hiện dày đặc đến mức khán giả quá quen mặt trong những tạo hình quỷ dữ: NSƯT Hạnh Thúy. Không cần nhan sắc lộng lẫy hay hình tượng đẹp đẽ, nữ nghệ sĩ bùng nổ diễn xuất qua những vai diễn gai góc và dị biệt, thậm chí là càng xấu thì lại càng khiến người xem ấn tượng.

Từ Trái Tim Quái Vật với vai người phụ nữ hay gom ve chai, Nhà Không Bán với vai người vợ hay đau yếu, các vai diễn quỷ dị trong Vong Nhi cho đến Tết Ở Làng Địa Ngục, Quỷ Cẩu hay tạo hình gây ám ảnh trong Cám, Hạnh Thúy gần như là gương mặt vàng cho các vai diễn mang màu sắc tâm linh, bị ám ảnh hoặc đứng giữa ranh giới người và quỷ. Không cần quá nhiều đất diễn, chỉ vài phân đoạn ngắn, cô vẫn đủ sức tạo cảm giác rợn người bằng ánh mắt và biểu cảm quỷ dị, nhập tâm đến mức khiến khán giả cũng phải lạnh sống lưng.

Bước sang năm 2026, NSƯT Hạnh Thúy tiếp tục nối dài chuỗi ngày không nghỉ với loạt dự án đáng chú ý như TÀI, Quỷ Nhập Tràng 2 và đặc biệt là dự án sắp công chiếu Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng. Dù mỗi phim một câu chuyện, nhưng điểm chung vẫn là Hạnh Thúy vẫn đắt show với những nhân vật mang yếu tố tâm linh, u tối hoặc vướng vào tệ nạn đã làm nên thương hiệu của cô.

Điều đáng nói là trong khi nhiều diễn viên thường tìm cách làm mới hình tượng để tránh bị đóng khung, thì Hạnh Thúy lại đi theo hướng ngược lại: đào sâu vào chính kiểu vai quen thuộc. Và chính sự lặp lại có nâng cấp đó lại khiến khán giả ngày càng bị thuyết phục, cô càng "xấu" thì khán giả càng u mê.

Sinh năm 1975, Hạnh Thúy đã ghi dấu ấn bằng loạt vai diễn gai góc, ám ảnh và đầy chiều sâu trong dòng phim kinh dị Việt. Sắp tới, trong Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng, nữ NSƯT tiếp tục đảm nhận một vai diễn mang màu sắc tâm linh, hứa hẹn sẽ lại là một hình tượng đủ sức khiến người xem vừa sợ vừa không thể rời mắt.

Nguồn: Tổng hợp