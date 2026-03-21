Tình cảnh "bóng hồng" của Trịnh Công Sơn tuổi xế chiều

Sau một năm điều trị vì đột quỵ, danh ca Khánh Ly mới đây đã trở về Việt Nam và có những chia sẻ về tình cảnh hiện tại của mình.

Ở tuổi 81, nữ danh ca cho biết hiện bà sống cùng một người con, song vẫn có những lúc cảm thấy cô đơn. Bà trải lòng:

“Có một mẹ một con cũng cô đơn lắm. Bây giờ tôi đi qua đây rồi thì con ở nhà có một mình thôi, thành ra tôi cũng nhớ con. Nợ ân tình này khó trả lắm, nhưng tôi cũng cố gắng để rồi lại trở về với con và sẽ sống rất bình an”.

Khánh Ly ở tuổi 81.

Không chỉ vậy, Khánh Ly cũng thẳng thắn chia sẻ về tình trạng sức khỏe ở tuổi xế chiều. Bà cho biết việc đi lại không còn vững vàng như trước, đồng thời thính lực cũng suy giảm đáng kể.

“Tôi bị điếc, người Bắc hay nói "điếc lòi" (cười), phải nói lớn thì tôi mới nghe thấy. Nhưng đó cũng là điều may, không nghe thì bớt nói, bớt nói thì bớt chuyện. Tại sao mình cứ phải nghe hoài những điều mình không muốn nghe”, nữ danh ca bộc bạch.

Dù sức khỏe không còn như trước, giọng ca gắn liền với nhiều ca khúc bất hủ vẫn giữ tinh thần lạc quan, bình thản trước những thay đổi của tuổi tác.

Trong sự nghiệp, Khánh Ly được xem là một trong những “bóng hồng” gắn bó sâu sắc với cuộc đời và âm nhạc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Sự đồng điệu trong nghệ thuật đã giúp họ trở thành cặp tri kỷ đặc biệt, góp phần tạo nên dấu ấn khó phai trong dòng chảy âm nhạc Việt Nam.