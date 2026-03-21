Những 'ốc đảo hoa' níu chân nhiều người

21-03-2026 - 20:55 PM |
Cầu Thủy Tiên trong khu đô thị Ecopark (Hưng Yên) với thiết kế uốn lượn mềm mại được phủ kín sắc hồng trong màu hoa Giấy nở rộ.
Những ngày tháng 3, dưới những tán hoa giấy buông rủ bên dòng nước, khung cảnh trở nên thơ mộng như trong phim ở khu đô thị Ecopark (Hưng Yên), thu hút nhiều người tới tham quan, chụp ảnh.
Bạn Vũ Quỳnh Chi (22 tuổi, đến từ Cầu Giấy, Hà Nội) là lần đầu biết đến nơi này qua mạng xã hội, cho biết: "Mình khá bất ngờ vì khung cảnh ngoài đời đẹp hơn trên mạng".
Từ dưới chân cầu nhìn lên, các nhánh hoa giấy đan xen tạo thành mái vòm tự nhiên, phủ kín lối đi bằng sắc hồng đặc trưng.
Không chỉ thu hút giới trẻ, những ngày hoa giấy nở rộ, Ecopark còn trở thành điểm dạo chơi, chụp ảnh của nhiều nhóm bạn trung niên.
Dọc các tuyến đường trong khu đô thị, hoa giấy nở rực rỡ, không chỉ trở thành điểm "check-in" thu hút đông du khách mà còn hòa vào nhịp sống thường ngày của cư dân nơi đây.
Khu vực xung quanh đường hoa là những bãi cỏ lau rộng bát ngát.
Gia đình chị Trang (ở Hưng Yên) thường xuyên tới đây, cho biết: “Khung cảnh yên bình, nhẹ nhàng ở Ecopark tạo một cảm giác rất thơ và yên bình".
Ngoài Ecopark, ngay giữa lòng Thủ đô, Công viên Thống Nhất cũng đang vào mùa hoa, níu chân nhiều người.
Những bông cánh bướm đang bung nở mỏng manh, rung rinh trước gió.
Vẻ đẹp của vườn hoa đã thu hút nhiều bạn trẻ đến tham quan. Mỗi góc nhỏ trên đường hoa đều có thể trở thành “sân chơi” cho giới trẻ ghi lại những khoảnh khắc rạng rỡ.
Bạn Bảo Ngọc (22 tuổi, đến từ Đống Đa) chia sẻ: “So với những điểm "check-in" đông đúc, mình thích không gian ở đây hơn vì yên tĩnh, thoải mái. Mình có thể vừa dạo chơi công viên vừa chụp được một bộ ảnh đẹp".
Không chỉ giới trẻ, vườn hoa còn thu hút cả những phụ nữ trung niên.
Những thảm hoa tú điệp hồng tím trải dài dọc theo đường tàu hỏa cũng tạo nên cảm giác thơ mộng ngay giữa lòng Thủ đô.
Theo Huyền My
Giáo dục thời đại
