Lời khuyên từ người uống Starbucks lâu năm, không áp dụng thì chỉ có “đốt tiền”

Với mức giá phổ biến từ 80.000 đến hơn 100.000 đồng mỗi cốc tại Starbucks, việc làm sao để uống “sang mà không xót ví” luôn là bài toán khiến nhiều tín đồ cà phê đau đầu. Tuy nhiên, điều này không phải là bất khả thi.

Hai gói ưu đãi “hời”: Uống Starbucks giá mềm hơn

Mới đây, một người dùng mạng xã hội đã chia sẻ loạt “tips” giúp tối ưu chi phí khi order Starbucks, thậm chí có thể giảm còn một nửa giá, hoặc chỉ phải trả thêm vài nghìn đồng để nâng size Grande.

Theo đó, người dùng cần tải ứng dụng Starbucks về điện thoại, đăng ký thành viên và truy cập mục “Tặng quà” - “Khám phá các gói ưu đãi”. Tại đây hiện có hai lựa chọn chính gồm Super Saver (260.000 đồng) và All in One (320.000 đồng). Các gói này có thể mua cho bản thân hoặc dùng để tặng.

Gói Super Saver được đánh giá là “món hời” với loạt ưu đãi:

3 voucher giảm 50% cho đồ uống size Tall

3 voucher giảm 50% cho bánh

3 voucher đồ uống miễn phí size Tall (tối đa 85.000 đồng)

1 voucher giảm 50.000 đồng cho đơn từ 200.000 đồng qua Starbucks Delivers

Trong thực tế, nếu sử dụng hợp lý, chỉ cần gọi 3 ly nước khoảng 85.000 đồng, người dùng gần như đã “hoàn vốn” cho cả gói, tương đương được miễn phí đồ uống.

Trong khi đó, gói All in One (320.000 đồng) mang đến nhiều ưu đãi hơn:

2 voucher giảm 50.000 đồng cho đơn từ 300.000 đồng

2 voucher mua 1 tặng 1 áp dụng cho đồ uống size Grande

2 voucher tặng đồ uống size Grande (tối đa 95.000 đồng)

2 voucher tặng món ăn (tối đa 60.000 đồng)

2 voucher miễn phí vận chuyển (tối đa 16.000 đồng)

Sau khi áp dụng voucher, người dùng chỉ mất gần 30.000 đồng cho size Venti, còn size Grande thì miễn phí. Ảnh: _tungduc_

Đáng chú ý, với các voucher “mua 1 tặng 1” hoặc đồ uống miễn phí, người dùng hoàn toàn có thể nâng cấp size với chi phí chỉ từ vài nghìn đồng, thay vì trả full giá.

Sau khi đăng ký, người dùng cần kích hoạt voucher để ưu đãi có hiệu lực. Thời hạn sử dụng của các gói là 1 tháng, do đó cần chủ động lên kế hoạch sử dụng để tối ưu giá trị.

Loạt mẹo nhỏ giúp tối ưu chi phí khi uống Starbucks

Bên cạnh các gói ưu đãi, người dùng vẫn có thể áp dụng thêm nhiều mẹo nhỏ để tối ưu chi phí khi sử dụng dịch vụ tại Starbucks.

Trước hết, hình thức thanh toán không tiếp xúc (contactless) qua Apple Pay hoặc Samsung Pay thường đi kèm ưu đãi giảm giá trực tiếp hoặc nâng size miễn phí. Mức giảm phổ biến khoảng 12.000 đồng, riêng thanh toán bằng thẻ Techcombank có thể lên tới 25.000 đồng. Tuy nhiên, các cửa hàng thuộc dòng premium không áp dụng giảm giá, thay vào đó khách hàng sẽ được tặng bánh.

Một cách tiết kiệm khác là mang theo bình cá nhân. Người dùng sẽ được giảm thêm 10.000 đồng cho mỗi đơn. Đặc biệt vào thứ Tư, mức ưu đãi có thể lên tới 22.000 đồng (gồm 12.000 đồng ưu đãi ngày thứ Tư và 10.000 đồng khi mang bình), với điều kiện đã đăng ký thành viên. Đáng chú ý, khách hàng không bắt buộc phải sử dụng bình của hãng.

Ngoài ra, việc đặt đồ uống trực tiếp qua ứng dụng Starbucks cũng thường xuyên nhận được các voucher giảm giá từ 10.000-20.000 đồng.

Một số đặc quyền miễn phí khác cũng giúp tối ưu chi phí đáng kể. Cụ thể, người dùng có thể được nâng size miễn phí vào thứ Tư khi thanh toán bằng thẻ Visa, hoặc được tùy chỉnh đồ uống miễn phí nếu là thành viên hạng Gold. Khi tích lũy đủ 25 sao trên ứng dụng, khách hàng có thể đổi một đồ uống size Tall bất kỳ.

Đáng chú ý, nếu đồ uống không phù hợp khẩu vị (quá ngọt hoặc quá nhạt), khách hàng hoàn toàn có thể yêu cầu nhân viên pha lại miễn phí. Bên cạnh đó, với các loại trà hoặc cà phê mang đi, người dùng có thể xin thêm ly giấy để chia, đồng thời tùy chỉnh lượng đá, độ ngọt hoặc loại sữa theo sở thích cá nhân mà không phát sinh thêm chi phí.

Nhìn chung, việc thưởng thức Starbucks không còn là “xa xỉ” nếu người dùng biết tận dụng các gói ưu đãi và mẹo nhỏ khi order. Chỉ cần linh hoạt trong cách chọn combo, thời điểm mua và hình thức thanh toán, bạn hoàn toàn có thể biến những ly cà phê đắt đỏ thành trải nghiệm hợp túi tiền hơn, thậm chí đôi khi gần như miễn phí.