Người bố nhiều con nhất showbiz: Mỗi tuần chi cả chục triệu cho 1 thú vui, ở biệt thự 2.000m² đẹp cỡ bảo tàng nghệ thuật
Không gian sống trong biệt thự 2.000m² vốn đã đẹp, thêm thú vui này càng trở nên cuốn hút hơn.
Đỗ Mạnh Cường sinh năm 1981, là một trong những nhà thiết kế tài năng và có sức ảnh hưởng lớn trong làng thời trang Việt. Bên cạnh sự nghiệp, anh còn được công chúng chú ý bởi cuộc sống riêng khi nhận nuôi 10 người con và trực tiếp chăm sóc, dạy dỗ trong cùng một mái nhà. Gặt hái nhiều thành công trong lĩnh vực thời trang, Đỗ Mạnh Cường cũng sở hữu khối tài sản đáng chú ý, nổi bật là căn biệt thự rộng tới 2.000m² được thiết kế sang trọng và đầy tính nghệ thuật. Trong không gian sống đắt giá này, điều khiến nhiều người bất ngờ là anh sẵn sàng chi hàng chục triệu đồng mỗi tuần chỉ để cắm hoa tươi, biến từng góc nhà thành nơi trưng bày tinh tế và giàu cảm xúc.
Đỗ Mạnh Cường chi hàng chục triệu thay hoa tươi mỗi tuần để làm đẹp biệt thự
Khu vực sảnh của biệt thự được Đỗ Mạnh Cường chăm chút như một không gian trưng bày nghệ thuật thực thụ, với bàn đá lớn, gương soi và hệ đèn được sắp đặt khéo léo, tạo nên tổng thể sang trọng và giàu chiều sâu thị giác. Nhưng điểm khiến không gian này trở nên “có hồn” lại nằm ở những bình hoa tươi được thay đổi thường xuyên. Anh không cắm hoa theo kiểu lấp đầy cho có, mà chú trọng sự hài hòa giữa màu sắc, dáng hoa và tổng thể kiến trúc. Những bình lớn đóng vai trò làm điểm nhấn, đi kèm vài bình nhỏ để tạo nhịp điệu thị giác, tất cả được sắp xếp có chủ ý chứ không hề ngẫu nhiên. Từ hướng dương rực rỡ, đào mềm mại đến ly kép, huệ tây hay các loại hoa nhập khẩu đắt giá, mỗi lựa chọn đều góp phần hoàn thiện bức tranh không gian, vừa tinh tế vừa thể hiện rõ gu thẩm mỹ riêng.
Tuần nào Đỗ Mạnh Cường cũng tự tay cắm mới một bình hoa, chi phí mỗi lần dao động khoảng 10–15 triệu đồng, thậm chí riêng một bình đã có thể lên tới 7 triệu. Nhờ sự đầu tư đều đặn và gu thẩm mỹ rõ nét, không gian biệt thự luôn giữ được vẻ chỉn chu, tươi mới, đẹp như một “bảo tàng nghệ thuật sống”.
