Nữ NSƯT 53 tuổi vẫn trẻ đẹp, sống trong nhà phố 5 tầng ở Hà Nội, góc nào cũng lung linh như cung điện

NSƯT Linh Huệ sinh năm 1973, là gương mặt quen thuộc trên truyền hình, ghi dấu ấn với vai Hậu “Sida” trong phim Gió qua miền tối sáng . Trên màn ảnh, cô thường hóa thân vào những người phụ nữ nhiều truân chuyên, nhưng ngoài đời lại có cuộc sống viên mãn. Ở tuổi 53, nữ nghệ sĩ vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, mặn mà và tổ ấm hạnh phúc bên chồng doanh nhân cùng hai con đủ nếp đủ tẻ. Không chạy theo lối sống hàng hiệu xa xỉ, NSƯT Linh Huệ chọn sự giản dị và bình yên. Dẫu vậy, cơ ngơi của gia đình cô vẫn khiến nhiều người trầm trồ: căn nhà phố rộng 150m2 tại Hà Nội được thiết kế theo phong cách sang trọng, chăm chút kỹ lưỡng đến từng chi tiết, tạo nên không gian sống vừa tinh tế vừa ấm cúng.

NSƯT Linh Huệ cùng gia đình đang sống trong căn nhà phố 5 tầng tại khu đô thị Đại Kim, Hà Nội. Cơ ngơi rộng 150m2 được thiết kế theo phong cách tân cổ điển, sở hữu hai mặt tiền thoáng đãng và thang máy riêng tiện nghi. Phòng khách đặt ở tầng 2, rộng rãi và dễ bài trí, tận dụng tốt lợi thế diện tích.

Nhờ lợi thế nhà rộng nên không gian được sắp xếp khá thoải mái, mỗi góc đều có dấu ấn riêng. Dù có người giúp việc, Linh Huệ vẫn tự tay dọn dẹp, chăm chút từng chi tiết trong tổ ấm. Nội thất trong nhà toát lên vẻ sang trọng, từ bộ bàn ghế, trần nhà đến hệ đèn đều được chọn lựa kỹ lưỡng. Đặc biệt, hoa tươi và tranh nghệ thuật xuất hiện khắp nơi, giúp không gian lúc nào cũng có cảm giác tươi mới và giàu sức sống.

Không gian phòng khách trong căn nhà phố rộng 150m2 của NSƯT Linh Huệ

Từng món nội thất và thiết kế trong nhà đều được chọn lựa kỹ lưỡng, mang phong cách tân cổ điển vừa sang trọng vừa tinh tế

Không gian phòng khách ở tầng 2 có diện tích thoáng đãng, rộng rãi

Trong phòng khách trưng bày nhiều ảnh nghệ thuật, nổi bật là bức tranh thêu tay mà NSƯT Linh Huệ được khán giả hâm mộ gửi tặng

Không gian có nhiều hệ cửa kính giúp đón nắng, đón gió và lưu thông khí trời, khiến tổng thể luôn thoáng đãng, sáng sủa và tràn đầy sức sống

Các mảng tường được ốp phào chỉ cầu kỳ, kết hợp cùng gương trang trí và đèn chùm lớn giúp tổng thể thêm phần lộng lẫy

Khu vực bàn ăn tiếp tục sử dụng gương trang trí cỡ lớn, tạo hiệu ứng mở rộng không gian và tăng chiều sâu cho tổng thể. Bộ bàn ghế mang phong cách tân cổ điển với chi tiết chạm trổ tinh xảo, kết hợp mặt bàn kính bóng càng làm nổi bật vẻ sang trọng