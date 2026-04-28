Nữ NSƯT biến mất khỏi showbiz Việt 20 năm giờ sống trong biệt thự 4.000m2, hoa ngập lối đẹp như cổ tích

Theo Li La | 28-04-2026 - 15:35 PM | Lifestyle

Hàng ngày, nữ nghệ sĩ này dành nhiều thời gian để đọc sách, thể thao và làm vườn.

NSƯT Lê Vi sinh năm 1968 tại Hà Nội, là "đóa hoa" út trong gia đình nghệ thuật danh giá nhất nhì Việt Nam: con gái của NSND Trần Tiến - NSƯT Lê Mai và là em gái của NSƯT Lê Vân, NSND Lê Khanh. Chị được công chúng nhớ đến với vẻ đẹp đài các, thanh tú đặc trưng của người con gái Hà thành xưa.

Trong sự nghiệp múa, Lê Vi là ngôi sao sáng giá của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, nổi danh nhất với điệu múa chim công từng giúp chị đoạt giải cao nhất tại cuộc thi múa tài năng trẻ toàn quốc.

Ở lĩnh vực điện ảnh, dù là "tay ngang", chị vẫn để lại dấu ấn sâu đậm với giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam năm 1996 nhờ vai diễn trong bộ phim Cây bạch đàn vô danh.

Năm 38 tuổi khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Lê Vi gây bất ngờ khi quyết định giải nghệ để theo chồng là anh Cyril Lapointe sang Pháp định cư.

Hiện tại, chị đang tận hưởng cuộc sống bình yên, tự tại bên chồng và 3 người con trong một ngôi nhà vườn rộng 4.000m2 tại thành phố Amboise.

Hàng ngày, Lê Vi dành nhiều thời gian để đọc sách, làm vườn, thể thao, thư giãn với âm nhạc... Thời gian gần đây, nữ nghệ sĩ thu hút sự chú ý khi chia sẻ nhiều hình ảnh về ngôi nhà tràn ngập hoa cỏ không khác gì khu vườn trong các câu chuyện cổ tích.

Các loài hoa Lê Vi yêu thích và trồng nhiều là hoa hồng, hoa tuylip, hoa cúc... khung cảnh bình yên bao quanh chỗ ở của nữ nghệ sĩ khiến nhiều người trầm trồ, thích thú.

Dù xa rời ánh đèn sân khấu hơn hai thập kỷ, chị vẫn giữ được nét trẻ trung, quý phái và luôn hướng về cội nguồn Việt Nam. Thỉnh thoảng Lê Vi lại về Việt Nam thăm gia đình. Cô từng chia sẻ cảm xúc hụt hẫng khi mẹ là nghệ sĩ ưu tú Lê Mai bắt đầu mắc bệnh đãng trí.

