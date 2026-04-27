Nữ NSƯT họp gấp gia đình để đưa quyết định về nước: "Các con ơi, mẹ không ổn"

Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, NSƯT Ốc Thanh Vân đã chia sẻ về việc bị trầm cảm khi sang Úc sống một thời gian.



Cô nói: "Sự thong thả trở thành một khái niệm trá hình. Tôi cứ tưởng rằng mình ổn hết nhưng thực ra có những lúc tôi rất bất ổn. Tôi vượt qua được thời gian đó vì nội lực của tôi quá mạnh mẽ và do sức bền, sức chịu đựng của tôi cũng hơn người khác.

Ốc Thanh Vân cùng các con

Sau này tôi còn biết một khái niệm khác là hệ trầm cảm chức năng cao. Trầm cảm này xảy ra ở những người có năng lực làm việc hơn người bình thường. Chỉ số thông minh, trí tuệ, độ cảm xúc, nhạy cảm của họ cũng hơn nhiều người khác.

Vì thế, khi họ phải gồng mình lên làm quá nhiều thứ trong một thời gian sẽ bị trầm cảm. Bằng một cách nào đó họ vẫn vượt qua được nhưng nó vẫn len lỏi bên trong họ.

Nếu không biết cách cân bằng nó, nó lại khiến mình rơi vào trạng thái bất ổn một mình nữa.

Hôm đó, tôi còn gọi các con ra họp gia đình gấp để đưa ra quyết định ở lại hay về Việt Nam. Các con tôi thì rất hiểu tôi. Tôi chỉ cần nói: "Các con ơi, mẹ thấy mẹ không ổn lắm. Nếu nhà mình có hai nơi như thế này chắc sẽ bất ổn về lâu dài. Các con nghĩ sao nếu bây giờ mình về Việt Nam?".

Các con tôi hoàn toàn ủng hộ tôi, rất nhanh chóng. Tôi nghĩ trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, chỉ có một thứ không thay đổi được là ruột thịt, là cha mẹ và con cái.

Vì thế, hiện tại ngay lúc này, nhờ những trải nghiệm quý giá có được, tôi hoàn toàn ý thức được mình đang ở đâu, tôi cần phải làm gì.

Đó là câu trả lời cho việc, dù tôi có ngập ngụa trong lịch trình dày đặc thì cũng phải có lúc dành cho tôi ly cà phê hay những lúc chẳng làm gì, chỉ là cứ ngồi đó nhìn dòng người qua lại hoặc nhìn vào khoảng không trước mặt. Mà tôi không hề buồn, tôi chỉ đơn giản là dành thời gian cho mình".