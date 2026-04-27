Quảng Ninh thu nghìn tỷ dịp nghỉ Giỗ Tổ

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, trong 3 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, từ 25-27/4, tổng lượng khách du lịch đến địa phương ước đạt 434.000 lượt. Trong đó, khách nội địa đạt khoảng 400.700 lượt, khách quốc tế đạt 33.300 lượt, khách lưu trú đạt 170.000 lượt.

Quảng Ninh đón khoảng 434.000 lượt khách du lịch trong 3 ngày nghỉ lễ.

Tổng doanh thu du lịch trong 3 ngày nghỉ lễ ước đạt hơn 1.345 tỷ đồng. Đây là tín hiệu tích cực đối với ngành du lịch Quảng Ninh ngay trước cao điểm nghỉ lễ 30/4-1/5, thời điểm địa phương kỳ vọng tiếp tục đón lượng khách lớn từ các thị trường nội địa và quốc tế.

Riêng ngày 25/4, Quảng Ninh đón khoảng 160.000 lượt khách, doanh thu du lịch ước đạt 496 tỷ đồng. Ngày 26/4, lượng khách đạt khoảng 159.000 lượt, doanh thu ước đạt 493 tỷ đồng. Đến ngày 27/4, lượng khách giảm còn khoảng 115.000 lượt, doanh thu ước đạt 356 tỷ đồng.

Trong dịp nghỉ lễ, nhiều khu, điểm du lịch trọng điểm của Quảng Ninh ghi nhận lượng khách ổn định. Vịnh Hạ Long đón khoảng 42.230 lượt khách trong 3 ngày; Công viên Sun World Hạ Long đạt 28.000 lượt; Bảo tàng Quảng Ninh đạt 14.500 lượt.

Nhóm điểm đến văn hóa, tâm linh cũng thu hút đông du khách. Quần thể Di sản văn hóa thế giới Yên Tử đón khoảng 14.500 lượt khách. Khu di tích Nhà Trần đạt 4.700 lượt. Khu di tích Bạch Đằng đạt 7.350 lượt.

Ở các địa bàn biển đảo và cửa khẩu, đặc khu Vân Đồn tiếp tục là điểm đến nổi bật với khoảng 62.000 lượt khách trong 3 ngày. Đặc khu Cô Tô đón 11.800 lượt khách, xã Cái Chiên đạt 2.700 lượt. Phường Móng Cái 1 ghi nhận khoảng 33.500 lượt khách, trong khi phường Uông Bí đạt khoảng 58.400 lượt.

Theo ghi nhận, lượng khách tập trung chủ yếu tại các khu du lịch biển, điểm vui chơi giải trí, di tích văn hóa, tâm linh và các địa bàn có lợi thế nghỉ dưỡng ven biển . Kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay cũng được xem là bước khởi động quan trọng cho mùa du lịch hè của Quảng Ninh, nhất là khi các địa phương, khu, điểm du lịch đang chuẩn bị nhiều sản phẩm, sự kiện để đón cao điểm 30/4 và 1/5.