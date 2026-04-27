Ăn thử quán phở gà 900k đang ồn ào những ngày qua, kiểm tra hoá đơn mới thấy sự thật không như lời đồn!

Những ngày gần đây, mạng xã hội xôn xao trước bài đăng của một tài khoản Facebook tên K.V. chia sẻ về trải nghiệm ăn phở gà tại phố Bảo Khánh (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Theo đó, người này cho biết đã chi tới 900.000 đồng cho bữa ăn gồm 2 bát phở gà, 1 đĩa gà thêm và 1 ly nước cam.

Con số này nhanh chóng gây tranh cãi, khi nhiều người cho rằng mức giá quá cao, thậm chí đặt nghi vấn quán “chặt chém”, trong khi một số ý kiến khác lại cho rằng cần xem xét cụ thể gọi những gì trước khi kết luận. Để có câu trả lời rõ ràng hơn, team Có Như Lời Đồn đã trực tiếp ghé quán phở gà Huyền Hương trên phố Bảo Khánh để kiểm chứng thực tế.

Đại diện quán phở gà Huyền Hương chia sẻ về nghi vấn "chặt chém"

Nằm ngay phố cổ, không gian sang trọng, khách ra vào tấp nập



Nằm ở vị trí đắc địa gần hồ Hoàn Kiếm, quán phở gà Huyền Hương (còn được gọi là phở gà Bảo Khánh) luôn tấp nập khách ra vào. Không gian tại đây có phần “khác biệt” so với nhiều quán phở truyền thống khi sở hữu tới 3 tầng rộng rãi, tất cả đều được trang bị điều hòa, bàn ghế gọn gàng và có cả khu vệ sinh sạch sẽ.

Ngay từ cửa đã có nhân viên hỗ trợ dắt xe, bên trong phục vụ nhanh nhẹn, chuyên nghiệp. Một điểm đáng chú ý là khu bếp mở đặt ngay tầng 1, cho phép thực khách quan sát trực tiếp quá trình chế biến và lọc thịt của đầu bếp.

Dù nổi tiếng giá cao, quán gần như chưa bao giờ vắng khách, đặc biệt vào cuối tuần thường xuyên trong tình trạng phải chờ bàn. Tệp khách chủ yếu là người lớn tuổi, gia đình hoặc những người sành ăn, sẵn sàng chi trả cho trải nghiệm chỉn chu.

Giá cao thật, nhưng chất lượng có “gánh” nổi?

Để kiểm chứng thông tin lan truyền, chúng tôi đã gọi lại đúng các món như tài khoản K.V. chia sẻ, bao gồm 2 bát phở gà đặc biệt giá 160.000 đồng mỗi bát, 1 đĩa gà nhỏ 360.000 đồng, 1 phần lòng mề trứng non 110.000 đồng, 1 ly nước cam 80.000 đồng, 2 trà đá 10.000 đồng và 4 chiếc quẩy 20.000 đồng. Tổng hóa đơn đúng 900.000 đồng, không sai lệch.

Tuy nhiên, điều đáng nói là bữa ăn này thực tế không đơn giản chỉ là “2 bát phở, thêm đĩa gà và nước cam” như cách tóm tắt ban đầu, mà bao gồm khá nhiều món, trong đó riêng phần gà thêm đã chiếm một khoản đáng kể.

Xét về mặt bằng chung, mức giá tại quán cao hơn nhiều so với các hàng phở bình dân, thường gấp khoảng 1,5 đến 2 lần. Dù vậy, chất lượng món ăn cũng có những điểm đáng chú ý. Thịt gà được chặt miếng to, dày, chắc, vị ngọt rõ rệt, phần da giòn nhẹ mà không quá nhiều mỡ.

Nước dùng trong, nóng, có vị ngọt thanh tự nhiên từ xương gà ninh kỹ, kết hợp với sợi bánh phở mỏng, mềm tạo nên hương vị khá đặc trưng. Thực khách cũng có thể lựa chọn nhiều loại topping khác nhau như đùi, lườn, tim, gan hay tràng trứng tùy khẩu vị.

Các món ăn của phở gà Huyền Hương có màu sắc đẹp, hương vị đậm đà và hấp dẫn

Phần gà lọc xương nhỏ có giá 360.000 đồng, thịt gà thái dày, chắc, phần da giòn

Phần lòng mề trứng non giá 110.000 đồng

Menu của quán chủ yếu xoay quanh các món từ gà như phở, bún, cơm gà, bên cạnh một số món bò, với mức giá dao động từ khoảng 90.000 đồng đến hơn 500.000 đồng, khiến nhiều người gọi vui đây là “phở dành cho người có điều kiện”.

Hoá đơn cho phần ăn bao gồm 2 bát phở gà đặc biệt, 1 đĩa gà nhỏ, 1 phần lòng mề trứng non, 1 ly nước cam, 2 trà đá và 4 chiếc quẩy là 900.000 đồng. Menu cũng niêm yết giá rõ ràng

Đại diện quán nói gì về ồn ào?

Chia sẻ với Có Như Lời Đồn, đại diện quán cho biết toàn bộ menu đều được niêm yết rõ ràng trên bàn, nhân viên luôn tư vấn và xác nhận món trước khi phục vụ, không có chuyện khách gọi mà không nắm được giá. Đáng chú ý, theo phía quán, tại thời điểm thanh toán, vị khách trong bài đăng không có phản hồi hay thắc mắc gì, vẫn trả tiền bình thường. Điều này khiến quán khá bất ngờ khi câu chuyện sau đó lại được chia sẻ lên mạng xã hội theo hướng tiêu cực.

Nhìn tổng thể, với vị trí phố cổ, không gian đầy đủ tiện nghi, dịch vụ chuyên nghiệp cùng chất lượng món ăn được đầu tư, việc giá cao hơn mặt bằng chung là điều có thể lý giải. Tuy nhiên, đây rõ ràng không phải là lựa chọn phù hợp để ăn thường xuyên với số đông.

Nếu cảm thấy mức giá quá cao, thực khách hoàn toàn có thể chọn phần ăn phù hợp hơn, hỏi kỹ trước khi gọi hoặc tìm đến những quán phở khác hợp túi tiền. Còn với những ai muốn thử trải nghiệm một phiên bản “phở gà phố cổ” ở mức cao cấp hơn, địa chỉ này vẫn là một lựa chọn đáng cân nhắc, miễn là hiểu rõ mình đang gọi gì và sẵn sàng chi trả cho điều đó.