Quy định ngặt nghèo với khách dự Met Gala: Cấm ăn hành tỏi, mặc gì cũng phải qua kiểm duyệt trước

Thứ hai đầu tiên của tháng 5 (ngày 4/5, giờ địa phương) đánh dấu sự trở lại của Met Gala, nơi quy tụ những ngôi sao hàng đầu của giới âm nhạc, thời trang, điện ảnh và thể thao.

Năm nay, sự kiện thời trang danh giá nhất thế giới sẽ được tổ chức tại Viện Bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan (Mỹ) với chủ đề Nghệ thuật Trang phục, khám phá mối liên hệ giữa cơ thể và trang phục qua các thời kỳ.

Dưới đây là những quy định cực kỳ nghiêm ngặt từ ban tổ chức, bắt buộc khách mời phải tuân thủ.

Phải có vé mời mới được tham dự

Met Gala 2026 chỉ dành cho khách mời, nghĩa là nếu bạn không có tên trong danh sách khách mời thì bạn sẽ không được vào, kể cả bạn có nổi tiếng đến mức nào.

Theo thông tin được biết, một danh sách gồm hàng trăm khách mời tiềm năng đã được lập ra. Sau đó, Anna Wintour - giám đốc nội dung toàn cầu của Condé Nast (tập đoàn sở hữu Vogue và hàng loạt tạp chí đình đám) đã thu hẹp danh sách xuống còn khoảng 400 người tham dự.

Danh sách khách mời thường được giữ kín đến phút chót. Tuy nhiên, năm nay, một số người nổi tiếng gồm Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams đã xác nhận tham gia. Ngoài ra, các sao sẽ giữ vai trò chủ trì (host) tại sự kiện gồm tỷ phú Jeff Bezos và bà xã Lauren Sánchez, Doja Cat, Zoë Kravitz, Sam Smith, Sabrina Carpenter, Lisa.

Nhiều tên tuổi lớn được dự đoán góp mặt như: Anne Hathaway, Billie Eilish, Dua Lipa, Kendall Jenner, Kim Kardashian, Lady Gaga, Lana Del Rey, Gigi Hadid, Harry Styles.

Vé vào đắt đỏ

Khách mời phải trả tiền vé để tham dự bữa tiệc thời trang xa hoa nhất hành tinh. Thông thường, các ngôi sao sẽ được các thương hiệu tài trợ từ tiền vé, tiền đặt bàn và trang phục.

Giá vé năm ngoái là 55.000 bảng Anh (khoảng hơn 74.000 USD - gần 2 tỷ đồng) và tiền đặt bàn 250.000 bảng Anh (khoảng 339.000 USD - gần 9 tỷ đồng).

Cấm sử dụng điện thoại

Met Gala nghiêm cấm tuyệt đối việc sử dụng điện thoại, mặc dù một số người nổi tiếng đã từng "phá luật" để chụp ảnh selfie và quay video khung cảnh bên trong bữa tiệc.

Ngồi đúng chỗ

Khách tham dự cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt sơ đồ chỗ ngồi, bất kể có vợ/chồng hay bạn bè đi cùng.

"Chúng tôi cân nhắc rất kỹ ai ngồi cạnh ai. Mục tiêu là ghép những người có thể hợp nhau ngay lập tức, dù họ chưa nhận ra điểm chung", Eaddy Kiernan, biên tập viên cộng tác của Vogue, người giúp lên kế hoạch Met Gala hàng năm, cho biết.

Cấm ăn hành, tỏi, hút thuốc

Một số nguyên liệu không được phép sử dụng trong thực đơn bao gồm rau mùi tây, hành tây, tỏi và hẹ. Trước đó, Wintour đã giải thích: "Đó là ba điều mà tôi không đặc biệt thích."

Sự kiện này cũng nghiêm cấm hút thuốc vì Met là một tòa nhà công cộng mặc dù trước đây một số ngôi sao đã bị chụp ảnh đang hút thuốc trong nhà vệ sinh.

