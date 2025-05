MET GALA 2025: Cuộc chơi tái định nghĩa thời trang của những ông lớn Marc Jacobs, Tory Burch, Boss, Chopard

Met Gala từ lâu đã là sân khấu thời trang lừng danh – nơi mỗi bước chân trên thảm đỏ đều là một tuyên ngôn cá nhân, nơi kỹ thuật "haute couture" được đẩy đến cực điểm của sự táo bạo và nghệ thuật.

Thế nhưng, Met Gala 2025 không chỉ dừng ở những màn thị uy thị giác. Với chủ đề "Superfine: Tailoring Black Style", (Tinh hoa: Định hình phong cách người da màu qua thời trang may đo).sự kiện năm nay mang theo một tiếng nói đầy bản lĩnh: tôn vinh di sản, bản sắc và dấu ấn văn hóa của người da màu qua ngôn ngữ của thời trang may đo.

Trên thảm đỏ Met Gala 2025, những tên tuổi lớn hút mọi ánh nhìn với khi khoác lên mình các thiết kế thời trang ấn tượng:

Là một trong những siêu sao góp phần định hình những xu hướng thời trang mới nhất, Rihanna tới với thảm xanh quyền lực cùng ngôn ngữ của Marc Jacobs. Chủ nhân ca khúc "What’s My Name?" chọn corset ôm trọn bụng bầu, mẫu đầm biến tấu từ suit sang trọng cùng mũ rộng vành hoàn thiện khí chất trời cho.







Cuộc chơi của Doja Cat tại Met Gala có người thủ lĩnh thương hiệu Marc Jacobs. Giám đốc sáng tạo quái kiệt tái tạo hình tượng Tina Turner, Patti Labelle, Aretha Franklin…. và vô số nữ sĩ da màu khác trong một thiết kế độc nhất: blazer độn vai phối cùng bodysuit da báo, song hành với đôi giày đế thô "máu chiến".

Sẽ là một thiếu sót nếu Marc Jacobs không đích thân dự phần vào cuộc chơi đầy tính biến hoá thế này. Nhà mốt tự tay may một thiết kế mang hơi hướng hoài niệm về hộp đêm tây Âu, cùng với phần độn vai cùng cà vạt to bản đặc trưng của thập kỷ 80.

Cảm hứng từ thập niên 80 tiếp tục được Marc Jacobs tái hiện trong bộ cánh cho nữ diễn viên Tracee Ellis Ross. Mọi chi tiết đều được phóng đại theo làn sóng "Power dressing": mặc để trở nên mạnh mẽ, mặc để khẳng định bình quyền cho không chỉ phụ nữ, mà còn nói thay cho tiếng nói sắc tộc.

Công chúng chưa thôi ngỡ ngàng với tạo hình cho màn "comeback" của cô đào một thời, Pamela Anderson. Xoá sạch phấn son và phục sức gợi cảm quá đỗi, nữ diễn viên tái tạo hình ảnh một quý bà đáng kính, ăn vận mực thước nhưng vẫn có "chiêu" riêng để nổi bật.

Thiết kế dạ hội được đặt may riêng từ chất lụa phủ kín sequins bạc xoắn cùng những viên pha lê đính rải rác. Phom dáng được tạo hình từ trong ra ngoài theo kỹ thuật may đo truyền thống của trang phục nam, với phần đệm vai được hoàn thiện thủ công, phần hông gắn khung tạo hình, corset và cổ áo tạo khối nổi. Chiếc váy được thêu tại Ý và hoàn thiện tại xưởng Tory Burch ở New York.

NTK Tory Burch cũng chọn cho mình một thiết kế mang cảm hứng "The Great Gatsby:"

Sự hợp tác giữa Tory Burch và Marc Jacobs cùng các ngôi sao hạng A tại Met Gala 2025 đã khẳng định vị thế của các thương hiệu thời trang cao cấp này trong ngành thời trang quốc tế, với những phong cách thật riêng biệt. Những thiết kế ấn tượng và độc đáo góp phần tôn vinh cá tính và phong cách riêng biệt của các ngôi sao, đồng thời mang đến cho người xem những bữa tiệc thời trang mãn nhãn.

S.COUPS, trưởng nhóm SEVENTEEN – nhóm nhạc K-pop nổi tiếng toàn cầu – và cũng là đại sứ thương hiệu toàn cầu mới nhất của BOSS, diện một thiết kế từ BOSS lấy cảm hứng từ áo jeogori trong trang phục hanbok truyền thống Hàn Quốc. Bộ trang phục được chế tác từ vải flannel len Ý với các tông xám khác nhau, tôn vinh vẻ thanh lịch và tinh thần thiết kế đầy sáng tạo. Thành viên nổi tiếng của SEVENTEEN hoàn thiện vẻ ngoài điển trai với đồng hồ và trang sức Piaget. Chàng ca sĩ diện đồng hồ Piaget Polo 44 Chronograph vàng trắng đính kim cương, mặt số xà cừ, song hành cùng bộ đôi nhẫn Piaget Possession vàng trắng.

Người mẫu, diễn viên và biểu tượng thời trang độc đáo – Alton Mason, xuất hiện như một kiệt tác sống động trên thảm đỏ Met Gala. Bộ trang phục BOSS thiết kế riêng cho anh được hé lộ trong khoảnh khắc đầy ấn tượng – một màn tôn vinh táo bạo và rực rỡ, đồng thời là minh chứng cho sức mạnh biến hóa diệu kỳ của phong cách.

Tạm xa tạo hình vui nhộn gây bão mạng xã hội, ngôi sao Khaby Lame vinh danh văn hóa da màu với thiết kế khác từ BOSS. Anh chọn diện bộ suit ba mảnh làm từ vải len serge Ý kẻ sọc xám, được lấy cảm hứng từ những thiết kế trong kho lưu trữ của BOSS. Phom dáng được biến tấu và phóng đại một cách táo bạo, thể hiện qua áo blazer hai hàng nút với ve áo nhọn và quần phom baloon hai ly, mang đến vẻ ngoài đậm chất quý ông thời thượng.

Kerry Washington tỏa sáng tại Met Gala 2025 trong chiếc váy tuyệt đẹp, kết hợp hoàn hảo với bộ trang sức tinh xảo từ Chopard. Những món trang sức của cô gồm đôi bông tai tinh tế và chiếc vòng tay ấn tượng, tất cả từ kim cương, mang đến vẻ đẹp thanh lịch cho lần xuất hiện.

Kendall Jenner tỏa sáng tại Met Gala 2025 với chiếc vòng cổ kim cương tuyệt đẹp của Chopard kết hợp cùng loạt nhẫn kim cương lấp lánh cùng thương hiệu. Sự kết hợp tinh tế hoàn thiện vẻ ngoài lôi cuốn của nữ người mẫu.

Sabrina Carpenter diện áo đuôi tôm sọc đỏ tía được may đo riêng, hoàn thiện bộ đồ với trang sức kim cương Chopard.