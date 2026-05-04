Bức ảnh làm lộ chuyện đang muốn giấu của Tăng Thanh Hà và mỹ nam kém 11 tuổi

Kể từ khi rộ lên nghi vấn Tăng Thanh Hà sẽ tái xuất màn ảnh và có khả năng đóng chung dự án với Ma Ran Đô, mọi động thái của cả hai lập tức bị cư dân mạng soi kỹ hơn bao giờ hết. Từ tương tác mạng xã hội cho đến những chi tiết nhỏ nhất, tất cả đều có thể trở thành manh mối. Và mới đây, một bức ảnh check-in tưởng chừng vô tình lại tiếp tục làm dấy lên nhiều bàn tán.

Cụ thể, Tăng Thanh Hà vừa chia sẻ hình ảnh check-in tại một địa điểm có view đồi núi, phía xa là hồ nước rộng, mang tông màu trầm đặc trưng. Góc chụp từ phía sau cùng khung cảnh thiên nhiên thoáng đãng khiến bức ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Điều khiến dân mạng "đứng ngồi không yên" là trước đó không lâu, Ma Ran Đô cũng đăng tải hình ảnh tại một địa điểm có khung cảnh gần như tương đồng: đồi thông, hồ nước phía xa, bố cục và góc máy khá giống nhau. Sự trùng hợp này ngay lập tức bị đặt lên bàn cân.

Tăng Thanh Hà check-in khung cảnh thiên nhiên trên Instagram

Đáng ngờ hơn là trước đó, Ma Ran Đô cũng có bức ảnh mang vibe tương tự đàn chị

Không ít người đặt nghi vấn cả hai đang xuất hiện tại cùng một địa điểm, thậm chí là cùng thời điểm. Trước đó, Ma Ran Đô đã đăng tải hình ảnh mới trên trang cá nhân. Điều khiến netizen chú ý không nằm ở bức ảnh, mà là tương tác đến từ Tăng Thanh Hà xuất hiện bên dưới bài đăng. Theo đó, dù không theo dõi nhau trên Instagram nhưng cư dân mạng phát hiện Tăng Thanh Hà vẫn "thả tim" cho bài đăng của đàn em.

Điều đáng nói là ở thời điểm hiện tại, tương tác này đã không còn hiển thị. Từ chi tiết này, nhiều cư dân mạng bắt đầu đưa ra giả thuyết rằng Tăng Thanh Hà có thể đã chủ động "rút lại" tương tác nhằm tránh gây chú ý khi thông tin về dự án vẫn chưa được công bố chính thức. Đây cũng là cách xử lý không quá xa lạ với các nghệ sĩ. Tuy nhiên, chính việc tương tác "xuất hiện rồi biến mất" lại khiến netizen thêm phần nghi ngờ về mối liên hệ giữa Tăng Thanh Hà và Ma Ran Đô.

Tương tác đáng ngờ của Tăng Thanh Hà dưới bài post của Ma Ran Đô khiến cư dân mạng thêm bàn tán

Dự án điện ảnh Hoàng Hậu Cuối Cùng đã được khởi động sau thời gian dài ấp ủ. Ekip đã tổ chức lễ cúng khai máy tại Huế, đánh dấu bước đầu tiên của một dự án được kỳ vọng lớn trên màn ảnh Việt. Đáng chú ý, sự xuất hiện của make-up artist Hùng Max nhanh chóng lọt vào tầm ngắm. Đây là cái tên quen thuộc trong giới làm đẹp, đồng thời cũng là người đứng sau nhiều layout ấn tượng của Tăng Thanh Hà trong suốt nhiều năm. Chính vì vậy, việc Hùng Max góp mặt tại buổi khai máy lập tức làm dấy lên nghi vấn "ngọc nữ màn ảnh" đang âm thầm tham gia vào dự án này.

Khi những đồn đoán xoay quanh Tăng Thanh Hà vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, mạng xã hội tiếp tục réo tên một gương mặt khác cho vai vua Bảo Đại: Ma Ran Đô. Nghi vấn càng có thêm cơ sở khi nhiều người nhận ra hint từ Ma Ran Đô. Theo đó, trong bức ảnh trên trang cá nhân cách đây không lâu, Ma Ran Đô gây chú ý vì tăng cân rõ rệt so với trước. Gương mặt trở nên tròn trịa hơn, đường nét không còn góc cạnh như hình ảnh quen thuộc. Kiểu tóc chải hất ngược càng khiến tổng thể visual của nam diễn viên trông đứng tuổi hơn.

Bên cạnh đó, một chi tiết khác cũng khiến netizen xâu chuỗi thêm nghi vấn. Cụ thể, trong khi các mỹ nam thuộc nhóm F4 màn ảnh Việt như Võ Điền Gia Huy, Trần Ngọc Vàng, Quốc Anh liên tục xuất hiện tại sự kiện các nhãn hàng, thì Ma Ran Đô lại gần như mất hút trong suốt hơn 1 tháng qua. Điều này càng khiến nhiều người tin rằng anh đang âm thầm tham gia một dự án mới.

Ngoại hình của Ma Ran Đô khiến nhiều người cho rằng nam diễn viên thay đổi để phù hợp với tạo hình trong phim mới

