Lá thư viết bằng 3 thứ tiếng của Chủ tịch UBND TP Huế đang gây sốt

Chiều ngày 4/5, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế đã gửi thư cảm ơn đến du khách trong và ngoài nước vì đã lựa chọn Huế là điểm đến tham quan, nghỉ dưỡng trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ lễ Giải phóng miền Nam 30/4 – Ngày quốc tế Lao động 1/5.

Trong thư, ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND thành phố Huế viết: “Sự hiện diện và tình cảm của Quý du khách không chỉ góp phần làm nên không khí sôi động, giàu sức sống cho thành phố Huế trong những ngày lễ, mà còn là minh chứng sinh động cho sức hấp dẫn bền vững, giá trị đặc sắc và vị thế ngày càng được khẳng định của Huế trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế. Để Huế có thể tự hào là vùng đất xinh đẹp với cảnh quan thiên nhiên thơ mộng, giàu truyền thống văn hóa, lịch sử với hệ thống di sản phong phú, trong đó có 8 di sản vật thể và phi vật thể được UNESCO công nhận”.

Theo ông Toàn, với nhiều tiềm năng và thế mạnh của mình, trong thời gian qua thành phố đã không ngừng đổi mới, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội, sự kiện đặc sắc, phát triển các sản phẩm du lịch mới, trải nghiệm mới gắn với di sản, ẩm thực, danh lam thắng cảnh và đời sống cộng đồng, đồng thời đẩy mạnh các dịch vụ du lịch xanh, thân thiện với môi trường.

Tiêu biểu như chương trình nghệ thuật tại Đại Nội về đêm gắn với không gian di sản, mở rộng khai thác du lịch dịch vụ hướng biển, đầm phá hay sắp tới là chiếu sáng nghệ thuật kinh thành và hai bờ sông Hương. Những nỗ lực này đã và đang góp phần thu hút du khách lựa chọn Huế là điểm đến để nghỉ dưỡng, khám phá và trải nghiệm.

Cuối thư, Chủ tịch UBND TP Huế khẳng định: “Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, sự hài lòng của du khách chính là thước đo cho chất lượng điểm đến. Do đó Thành phố Huế cam kết sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực để đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng du lịch, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện cũng như luôn lắng nghe và đồng hành cùng du khách nhằm mang đến cho du khách những trải nghiệm tích cực, chất lượng và đáng nhớ khi đến với Huế”.

Đại Nội là một trong những địa điểm thu hút khi ghé thăm TP Huế.

Thư cảm ơn của Chủ tịch UBND TP Huế được viết bằng 3 thứ tiếng, gồm tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp. Hiện lá thư này đã được chia sẻ lại trên fanpage chính thức của UBND TP Huế và thu hút lượng lớn tương tác. Nhiều người dùng đã để lại những bình luận tích cực về lá thư cảm ơn của ông Nguyễn Khắc Toàn gửi đến toàn bộ du khách trong và ngoài nước.

Lá thư được chia sẻ trên fanpage chính thức của UBND TP Huế thu hút hơn 1.000 lượt tương tác và gần 100 lượt chia sẻ chỉ sau 1 giờ. Ảnh chụp màn hình.

Trong kỳ nghỉ lễ vừa qua, Huế đã chứng kiến sự bùng nổ ấn tượng về lượng khách du lịch. Dòng người đổ về tham quan các di tích, trải nghiệm văn hóa và nghỉ dưỡng tăng mạnh, tạo nên không khí sôi động hiếm thấy.

Theo thống kê từ Sở Du lịch TP Huế, trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2026 (diễn ra từ ngày 24/04 đến 28/04), Huế ghi nhận sự bùng nổ về lượng khách du lịch với tình hình an ninh trật tự được đảm bảo ổn định. Tổng lượng khách du lịch đến Huế trong 5 ngày dịp lễ Giỗ tổ (từ 24/4-28/4) ước đạt khoảng 395.000 lượt . Trong đó, khách quốc tế ước đạt 98.700 lượt. Doanh thu từ du lịch ước đạt 958 tỷ đồng . Công suất bình quân phòng các khách sạn ước đạt trên 90%, ước công suất phòng ngày 10/3 AL là 99%.

Trong 5 ngày, từ ngày 29 đến hết ngày 03/5/2026, tổng lượng khách du lịch đến thành phố Huế ước đạt 610.000 lượt (tăng 73.7% so với cùng kỳ năm trước), trong đó khách quốc tế ước đạt 164.000 lượt khách (tăng 129% so với cùng kỳ), khách nội địa ước đạt 446.000 lượt khách (tăng 59.5% so với cùng kỳ). Doanh thu từ du lịch ước đạt 1.350 tỷ đồng (tăng 85% so với cùng kỳ). Công suất bình quân phòng các cơ sở lưu trú ước đạt 99%.

Tính từ đầu năm đến nay, lượng khách đến Huế ước đạt 2,6 triệu lượt, tăng 30,3% so với cùng kì năm trước; trong đó khách quốc tế ước đạt 1.136.474 lượt, tăng 27,7% so với cùng kì năm trước; khách nội địa ước đạt 1.535.052 lượt, tăng 32,3% so cùng kì năm trước. Khách lưu trú ước đạt 991.197 lượt, tăng 20,2% so với cùng kì năm trước; trong đó khách quốc tế lưu trú ước đạt 379.341 lượt; tăng 24,4% so với cùng kì năm trước. Doanh thu từ du lịch ước đạt gần 6.234,2 tỷ đồng, tăng 70,5% so với cùng kì năm trước.