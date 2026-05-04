Việt Nam hiếm ai mới 12 tuổi đã đẹp nức nở như cô gái này: Visual xứng đáng là tuyệt tác, không nổi tiếng mới lạ

Lê Tam Triều Dâng đang phủ sóng màn ảnh Việt Nam với hai dự án phim truyền hình Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay và phim điện ảnh Trùm Sò. Hai nhân vật khác nhau, bối cảnh khác biệt một hiện đại một cổ trang thể hiện sự nghiêm túc trong sự nghiệp của Tam Triều Dâng khi cô luôn muốn đa dạng hóa vai diễn của mình.

Tam Triều Dâng đang là nữ diễn viên gây chú ý nhất màn ảnh Việt thời gian gần đây

Bên cạnh tài năng diễn xuất, Tam Triều Dâng cũng khiến khán giả yêu thích nhờ ngoại hình đẹp, vóc dáng gợi cảm. Nữ diễn viên xuất thân là sao nhí nhưng nhan sắc từ bé tới lớn không thay đổi, chỉ có ngày càng hoàn mỹ hơn.

Tam Triều Dâng sinh năm 1998, từng là người mẫu tuổi teen được nhiều bạn trẻ yêu thích, sau đó chuyển sang đóng phim. Cô từng góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình như Chuyện Làng Bè, Tiệm Bánh Hoàng Tử Bé... Tam Triều Dâng xuất hiện trước ống kính truyền thông từ năm 12 tuổi, vì vậy có thể nói nhan sắc đẹp tự nhiên từ bé tới lớn. Chính nhờ sắc vóc nổi bật nên con đường bước chân vào nghệ thuật của cô cũng dễ dàng hơn.

Hình ảnh thời bé làm mẫu nhí đáng yêu của Tam Triều Dâng

Sắc vóc nữ diễn viên nổi bật từ khi còn niên thiếu

Các đường nét trên gương mặt cô không khác biệt có với bây giờ

Gương mặt cô bé gây thương nhớ bởi nét trong trẻo, mái tóc dài suôn thẳng và ánh mắt vừa ngây thơ vừa lanh lợi. Dù tuổi còn nhỏ, nhưng Tam Triều Dâng đã thể hiện sự tự tin, dạn dĩ và khả năng biểu cảm rất tự nhiên điều hiếm có ở một diễn viên nhí thời điểm đó.

Khi đang là ngôi sao nhí được săn đón, nữ diễn viên quyết định tạm dừng hoạt động nghệ thuật từ cuối năm lớp 11 để ổn định tinh thần và cuộc sống vì biến cố của gia đình. Năm 2018 Tam Triều Dâng quay trở lại với phim ảnh và tham gia nhiều bộ phim truyền hình.

Càng trưởng thành, Tam Triều Dâng càng đẹp quyến rũ mặn mà hơn. Cô cũng trở nên thời thượng, sang trọng và quý phái trong mỗi lần xuất hiện trước truyền thông. Ngoài đời, Tam Triều Dâng lại theo đuổi phong cách năng động cá tính.

Tâm Triều Dâng càng lớn càng đẹp hơn

Khán giả thậm chí khen ngợi cô là "thần tiên tỷ tỷ"

Cô từng tham gia các bộ phim được khán giả chú ý như Hoa Vương, Tham Vọng Giàu Sang hay Tiểu Tam Không Có Lỗi?, Bẫy Tiền,... Ở những dự án này, ngoại trừ tài năng diễn xuất, Tam Triều Dâng còn thu hút khán giả nhờ ngoại hình duyên dáng, nụ cười tươi tắn sáng bừng màn ảnh.

Lê Tam Triều Dâng đang được khán giả ví von là "nàng thơ" mới của điện ảnh Việt, bởi góc nào cũng đẹp, mỗi khoảnh khắc đều như một khung hình được đạo diễn sắp đặt. Vẻ ngoài dễ mến và diễn xuất tự nhiên giúp Lê Tam Triều Dâng chinh phục khán giả. Cảnh khóc của cô trong Vì Mẹ Anh Phán Chia Tau nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi. Phần lớn ý kiến đều khen ngợi khả năng truyền tải cảm xúc của nữ chính quá tốt. Điểm đặc biệt ở Tam Triều Dâng không chỉ là khả năng nhập vai mà còn nằm ở cách cô kiểm soát biểu cảm cực kỳ tinh tế. Không gào thét, không bi lụy kịch tính, nữ diễn viên để nước mắt rơi tự nhiên nhưng đủ để người xem cảm nhận được nỗi lòng ấm ức của cô gái trẻ.

Tam Triều Dâng tích cực hoạt động nghệ thuật

Chiêu Dương