Toàn cảnh du lịch kỳ nghỉ lễ 30/4 -1/5: Đà Nẵng thu về 5.700 tỷ đồng, Ninh Bình tăng tưởng 205%, Huế kín phòng 99%

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay không chỉ đơn thuần là những ngày xả hơi tĩnh dưỡng mà đã thực sự biến thành một cơn bùng nổ vô tiền khoáng hậu của ngành công nghiệp không khói. Không còn tư duy du lịch tiết kiệm hay đi cho có, du khách giờ đây sẵn sàng chi bạo tay cho những trải nghiệm độc bản và các sản phẩm du lịch có chiều sâu.

Chưa bao giờ người Việt đi du lịch dịp 30/4 nhiều và mạnh như năm nay. Theo báo cáo của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam công bố chiều 3/5, tính gộp hai kỳ nghỉ liền kề là Giỗ Tổ Hùng Vương từ 25 đến 27 tháng 4 và Lễ 30/4 cùng 1/5, toàn ngành đã phục vụ khoảng 12 triệu lượt khách, tăng 14,2 phần trăm so với cùng kỳ năm 2025.

Điều đáng nói hơn cả lượng khách là độ nóng của thị trường trước kỳ nghỉ. Nền tảng đặt phòng Agoda ghi nhận nhu cầu du lịch nội địa dịp lễ này tăng tới 81 phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái, một con số mà ngay cả những người lạc quan nhất trong ngành cũng không dám kỳ vọng. Dải nghỉ lễ dài ngày, thời tiết nắng nóng ở đồng bằng đẩy dòng khách lên vùng cao và ra biển, cộng với hàng nghìn chương trình kích cầu đồng loạt khai hỏa tạo nên một luồng di chuyển khổng lồ cùng lúc cùng một hướng.

Những địa phương làm nên lịch sử

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vị thế cỗ máy du lịch lớn nhất Việt Nam. Trong 9 ngày đầu kỳ nghỉ, thành phố đón 190.000 lượt khách quốc tế và 1,5 triệu lượt khách nội địa, thu về 8.700 tỷ đồng. Dịp 30/4 năm nay, hàng vạn người xếp hàng vào Dinh Độc Lập, Địa đạo Củ Chi, Thảo Cầm Viên chứng tỏ du lịch lịch sử bỗng dưng trở thành xu hướng mạnh nhất mùa lễ.

Tình trạng khách nườm nượp tại Địa Đạo Củ Chi

Bên cạnh đó, các sản phẩm du lịch ngắm thành phố trọn vẹn từ trên cao bằng xe buýt hai tầng mui trần, hay tour buýt đường sông ngắm hoàng hôn rực rỡ và khám phá ẩm thực đêm tại các khu phố sầm uất cũng liên tục báo hết vé, minh chứng cho sức hút từ những trải nghiệm mới mẻ ngay trong lòng đô thị. Bức tranh doanh thu chứng kiến sự trỗi dậy của miền Trung khi Đà Nẵng xuất sắc thu về 5.700 tỷ đồng với mức tăng trưởng 35 phần trăm, chễm chệ giữ vị trí á quân toàn quốc.

Nhưng nếu có một cái tên thật sự làm rung chuyển bảng xếp hạng năm nay thì đó phải là Ninh Bình. Tỉnh nhỏ vùng đồng bằng Bắc Bộ từng chỉ được biết đến với Tràng An và Bái Đính, mùa lễ này bứt phá với gần 2,78 triệu lượt khách, tăng 123,9%. Đặc biệt doanh thu đạt 4.216 tỷ đồng, tăng tới 205 phần trăm so với cùng kỳ năm 2025. Tăng trưởng 3 chữ số trong một kỳ nghỉ ngắn là điều hiếm thấy trong ngành du lịch Việt Nam.

Ngoài những điểm di sản quen thuộc, năm nay Ninh Bình lần đầu tiên khai mạc du lịch biển với bãi tắm Hải Thịnh, kèm theo lễ hội Ninh Bình Từ non thiêng đến biển rộng cùng chuỗi sự kiện quy mô. Tỉnh này đã tự biến mình từ một điểm đến trải nghiệm trong ngày thành một hành trình cần ít nhất 2 đến 3 ngày để tận hưởng trọn vẹn.

Và nếu phải chọn một câu chuyện cảm xúc nhất mùa lễ này, đó là sự trỗi dậy của Huế. Cố đô vốn bị xem là thâm trầm và thiếu sản phẩm vui chơi thì mùa lễ này phá vỡ hoàn toàn định kiến đó. Trong 5 ngày từ 29/4 đến 3/5, Huế đón 610.000 lượt khách, tăng 73,7 %.

Con số khách quốc tế càng gây sửng sốt hơn với 164.000 lượt, tăng 129 % so với cùng kỳ, nghĩa là lượng khách nước ngoài đến Huế gần như gấp đôi chỉ trong một năm. Công suất phòng toàn thành phố đạt 99 % và gần như tắc nghẽn hoàn toàn. Riêng ngày 30/4, quần thể di tích Cố đô lập kỷ lục bán vé trong một ngày cao nhất từ trước đến nay với doanh thu trên 3,74 tỷ đồng tiền vé, trong đó hơn 1.000 vé được mua qua hình thức trực tuyến phản ánh rõ xu hướng du lịch thông minh đang lan rộng.

Thứ đang thay đổi Huế không chỉ là lượng khách mà chính là sản phẩm du lịch cực kỳ đặc sắc. Chương trình Hoàng cung Huyền ảo tổ chức lần đầu tại Đại Nội trong khuôn khổ Festival Huế 2026 đã tạo ra hiệu ứng lan tỏa ngoài mong đợi. Đại Nội về đêm với ánh sáng nghệ thuật và trình diễn tái hiện nghi lễ cung đình bỗng trở thành điểm hẹn không thể bỏ qua của du khách quốc tế. Thành phố đang đầu tư hơn 80 tỷ đồng cho hệ thống chiếu sáng nghệ thuật tại Kinh thành và hai bờ sông Hương, đây chính là cú chuyển mình từ di sản ngủ đông thành di sản biết diễn đúng lúc đúng chỗ.

Sự trỗi dậy của những tọa độ biển

Quảng Ninh chứng minh sức hút bền vững khi đón 1,345 triệu lượt khách trong 7 ngày lễ, thu về 4.165 tỷ đồng. Điều khác biệt nằm ở cách Quảng Ninh khai thác du lịch ban đêm. Carnaval Hạ Long 2026 với chủ đề Kỳ quan bừng sáng kỷ nguyên mới thu hút 80.000 khán giả. Bên cạnh đó là Hội chợ OCOP Hè 2026, Phố ẩm thực quốc tế Hạ Long, chợ đêm VUI Fest. Những sự kiện này không chỉ giữ chân du khách qua đêm mà còn kéo dài chi tiêu một cách tự nhiên.

Dù không công bố những con số tăng trưởng ba chữ số, Vũng Tàu vẫn chứng minh vị thế anh cả của du lịch phía Nam khi đón nhận sức mua khổng lồ. Việc 70.000 lượt khách đổ về chỉ trong vòng 24 giờ của ngày 30/4 đã biến nơi đây thành một trạm thu hút dòng tiền cực mạnh. Khi toàn bộ 5 bãi tắm trung tâm rơi vào cảnh kịt cứng người và hệ thống bãi giữ xe giương cờ trắng đầu hàng, hàng loạt nhà hàng cùng khách sạn từ bình dân đến cao cấp đều được vắt kiệt công suất.

Không chỉ tắm biển đơn thuần, du khách đến Vũng Tàu năm nay còn chịu chi tay cho các dịch vụ thể thao dưới nước như chèo SUP đón bình minh hay trải nghiệm tiệc tùng tại các tổ hợp Beach Club ven biển. Sự nâng cấp đồng bộ về chuỗi sản phẩm giải trí này đã giúp Vũng Tàu nâng tầm dịch vụ và móc hầu bao du khách dễ dàng hơn.

Doanh thu du lịch bùng nổ cũng gọi tên Phú Yên khi vùng đất hoa vàng cỏ xanh chính thức bứt phá. Tình trạng nhân mãn tại khu vực Tháp Nghinh Phong không chỉ mang tính hiện tượng mà còn chuyển hóa trực tiếp thành doanh thu lưu trú. Các khách sạn và homestay tại thành phố Tuy Hòa liên tục báo kín phòng từ ngày 30/4 đến hết 3/5.

Đặc biệt, việc tung ra chương trình nghệ thuật ẩm thực tôn vinh cá ngừ đại dương và lễ hội khinh khí cầu đã trở thành thỏi nam châm hút sạch hầu bao du khách. Dòng người chấp nhận đi lòng vòng nhiều giờ đồng hồ trong đêm để tìm chỗ ngủ chứng tỏ sức hấp dẫn và khả năng kích thích chi tiêu cực mạnh của du lịch miền Trung năm nay.

Những điểm đến bất ngờ lội ngược dòng

Giữa lúc các thánh địa du lịch lớn lâm vào tình trạng đông đúc, một bộ phận người Việt lại cho thấy thói quen xê dịch ngược dòng vô cùng thú vị. Các tọa độ vắng vẻ bỗng chốc trở thành điểm sáng rực rỡ nhất trên mạng xã hội. Đảo Ngọc Vừng nổi lên như một hiện tượng đáp ứng trọn vẹn ba tiêu chí vắng vẻ, giá rẻ và cực hot. Sống lưng khủng long Bình Liêu thì liên tục viral mạng xã hội nhờ cảnh sắc hùng vĩ đậm chất chữa lành.

Thậm chí các địa danh hoang sơ như Măng Đen tại Kon Tum liên tục báo kín phòng từ sớm, hay vùng đất Lâm Thượng của Yên Bái cũng lọt vào mắt xanh của những ai muốn tránh né đám đông. Đây chính là minh chứng cho thấy khẩu vị du lịch của người Việt đang ngày càng phân hóa sâu sắc và đa dạng hơn bao giờ hết.

Măng Đen

Lâm Thượng

Hàng không "căng mình" phục vụ

Để đưa 12 triệu lượt khách đến khắp các điểm du lịch, hệ thống vận tải cũng phải vận hành ở mức gần như tối đa. Vietnam Airlines khai thác hơn 3.800 chuyến bay, cung ứng hơn 730.000 ghế, tăng 13,3% về số chuyến và 16% về số ghế so với cùng kỳ 2025. Vietjet Air cũng không kém cạnh với gần 3.800 chuyến bay, bổ sung thêm 130.000 ghế (tương đương +18%). Hệ số lấp đầy trên hầu hết các đường bay từ Hà Nội và TP.HCM đến các điểm du lịch đều đạt 80 - 100%.

Trên bộ, các bến xe liên tỉnh chứng kiến những hàng dài chưa từng thấy. Một tin vui nhỏ: tại Hà Nội, chính sách miễn phí xe buýt và tàu điện trong dịp lễ góp phần giảm áp lực giao thông nội đô đáng kể, đồng thời giúp du khách khám phá thủ đô dễ dàng và tiết kiệm hơn.

Nhìn lại toàn bộ kỳ nghỉ lễ rực rỡ vừa qua, có thể thấy du lịch nội địa đang bước vào một kỷ nguyên đầy triển vọng. Con số 12 triệu lượt khách hay hàng trăm nghìn tỷ đồng doanh thu không đơn thuần là kỷ lục xê dịch mà chính là minh chứng đanh thép cho một thế hệ du khách mới sẵn sàng chi trả cho những giá trị xứng tầm. Khi các địa phương liên tục thay mới bản thân và tung ra hàng loạt sản phẩm du lịch đánh trúng tâm lý tận hưởng, ngành du lịch của Việt Nam chắc chắn sẽ còn xô đổ thêm nhiều cột mốc khác trong thời gian tới.

Nguồn dữ liệu: Báo cáo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (3/5/2026); Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh: TP. Hồ Chí Minh, Ninh Bình, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Ninh, Lâm Đồng, Hải Phòng, Huế, Lào Cai, Thanh Hóa; Nền tảng du lịch Agoda.