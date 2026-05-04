Lộ diện 'quán quân' có thu du lịch sau 1 tuần nghỉ lễ: Ninh Bình đón lượng khách cao nhất nhưng top 1 doanh thu lại thuộc về thành phố này

Công suất phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú du lịch đạt khoảng 70%; một số trung tâm du lịch và ven biển đạt trên 80%. Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 Âm lịch) và kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), Ngày Quốc tế Lao động (1/5) tuy không được gộp chung nhưng nối tiếp nhau, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân nghỉ ngơi, tham gia các hoạt động vui chơi, trải nghiệm. Hầu hết các địa bàn du lịch trọng điểm đều ghi nhận những tín hiệu tích cực.

Về lượng khách du lịch, theo Cục Du lịch, trong 6 ngày lễ đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ với Ninh Bình dẫn đầu cả nước khi đón hơn 2,37 triệu lượt khách. Tiếp theo là TP. Hồ Chí Minh với 1,69 triệu lượt và Khánh Hòa với trên 1,5 triệu lượt. Các điểm đến khác ở miền Bắc và miền Trung cũng thu hút lượng lớn du khách, tiêu biểu là Đà Nẵng (1,46 triệu lượt), Hải Phòng (1,45 triệu lượt), Hà Nội (1,35 triệu lượt) và Quảng Ninh (1,34 triệu lượt).

Ngoài ra, Lâm Đồng và Lào Cai lần lượt đón 970.000 và 800.000 lượt khách. Đáng chú ý, trong kỳ nghỉ từ 29/4 đến 03/5/2026, TP. Huế đón 610.000 lượt khách với sự bùng nổ của khách quốc tế khi tăng tới 129% so với cùng kỳ. Xét riêng về mảng khách quốc tế, Đà Nẵng là địa phương ấn tượng nhất với hơn 621.000 lượt.

Top các địa phương có lượng khách du lịch cao nhất cả nước trong 6 ngày lễ

Về doanh thu du lịch, hiệu quả kinh tế cho thấy sự khác biệt về mức chi tiêu tại mỗi vùng miền. TP. Hồ Chí Minh giữ vị trí quán quân với doanh thu đạt 8.700 tỷ đồng, tạo ra khoảng cách lớn so với các địa phương khác. Đà Nẵng và Hà Nội khẳng định vị thế trung tâm du lịch cao cấp với doanh thu lần lượt đạt 5.727 tỷ đồng và trên 5.000 tỷ đồng.

Quảng Ninh và Ninh Bình cũng ghi nhận mức thu ấn tượng, đạt 4.165 tỷ đồng và 3.569,1 tỷ đồng. Các tỉnh thành khác có mức thu ổn định như Khánh Hòa (2.638 tỷ đồng), Lào Cai (2.217 tỷ đồng), Lâm Đồng (2.188 tỷ đồng) và TP. Huế (1.350 tỷ đồng). Dù có lượng khách tương đương Đà Nẵng, Hải Phòng lại có mức thu khiêm tốn hơn với 1.120 tỷ đồng. Tổng quan cho thấy khách du lịch có xu hướng chi tiêu bình quân cao hơn khi đến các đô thị lớn như TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội.

Top các địa phương có doanh thu du lịch cao nhất cả nước trong 6 ngày lễ.

"Slow travel", "Micro-holiday" lên ngôi

Những kết quả ấn tượng trên nhờ sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ VHTTDL, trong đó công tác chuẩn bị phục vụ khách du lịch trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 năm nay đã được thực hiện từ sớm. Các địa phương, doanh nghiệp đã chủ động xây dựng và triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động du lịch, vệ sinh an toàn thực phẩm. Cơ quan quản lý về du lịch tại địa phương đã tổ chức ứng trực, công bố rộng rãi đường dây nóng nhằm kịp thời xử lý các phản ánh, kiến nghị của du khách trong kỳ nghỉ… Đến thời điểm báo cáo chưa ghi nhận sự cố nghiêm trọng liên quan đến khách du lịch trên phạm vi toàn quốc.

Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương kéo dài 03 ngày và dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 04 ngày diễn ra liền kề đã khiến xu hướng du lịch phân bổ theo đợt, thay vì tập trung cao điểm trong một khoảng thời gian ngắn.

Một số địa phương như Hà Nội, Quảng Trị đưa vào hoạt động một số điểm đến mới, góp phần điều tiết dòng khách, thay vì tập trung quá nhiều vào khu vực trung tâm. Qua đó đã giúp các địa phương giãn áp lực tại các điểm đến, chủ động điều tiết, nâng cao chất lượng phục vụ. Sự chủ động chuẩn bị và tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, lễ hội, thể thao, trình diễn nghệ thuật… có quy mô lớn tại địa phương, trung tâm du lịch, đặc biệt là sự đồng hành của doanh nghiệp đã tạo ra nhiều sản phẩm du lịch mới, thúc đẩy nhu cầu vui chơi giải trí, tham quan, nghỉ dưỡng trong kỳ nghỉ lễ và cao điểm du lịch hè 2026 sắp tới.

Xu hướng chủ đạo trong kỳ nghỉ lễ năm 2026 là du khách ưu tiên kỳ nghỉ ngắn với những hành trình trải nghiệm vừa đảm bảo tính tiện lợi, vừa mang lại sự thoải mái. Nhóm khách gia đình và nhóm nhỏ tăng mạnh, kéo theo nhu cầu cá nhân hóa dịch vụ ngày càng rõ nét. Các xu hướng mới như "Slow travel" (du lịch chậm), "Micro-holiday" (du lịch ngắn ngày) hay tìm đến không gian yên tĩnh, gần gũi thiên nhiên thay vì các lịch trình tham quan dày đặc như trước.

Sự tăng trưởng về lượng khách, hoạt động du lịch cơ bản diễn ra an toàn, đảm bảo chất lượng trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 - 1/5 năm 2026 là kết quả tổng hòa của nhiều yếu tố: Hạ tầng giao thông cải thiện, đa dạng phương tiện vận chuyển giúp di chuyển dễ dàng hơn; Công tác đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách; Công tác quản lý được các địa phương chú trọng từ sớm, từ xa đã góp phần nâng cao trải nghiệm du khách…

"Kết quả hoạt động du lịch trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch) và 30/4 - 1/5 không chỉ phản ánh nhu cầu du lịch tăng cao mà còn cho thấy tín hiệu mở ra một mùa du lịch Hè 2026 đầy sôi động phía trước", Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đánh giá.