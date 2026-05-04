Việt Nam ghi nhận hai chỉ số kinh tế đạt mốc cao kỷ lục trong 4 tháng đầu năm 2026

Hoàng Nguyễn | 04-05-2026 - 11:16 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Vốn FDI thực hiện cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây

Báo cáo mới nhất của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho thấy, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 4 tháng đầu năm 2026 ước đạt 7,40 tỷ USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của bốn tháng đầu năm trong 5 năm qua.

Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 6,12 tỷ USD, chiếm 82,7% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 540,5 triệu USD, chiếm 7,3%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 270,6 triệu USD, chiếm 3,7%.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng cho biết, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 27/4/2026 bao gồm: Vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 18,24 tỷ USD, tăng 32,0% so với cùng kỳ năm trước.

Khách quốc tế đến Việt Nam đạt mức cao kỷ lục

Trong tháng 4, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 2,03 triệu lượt người, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này đánh dấu tháng thứ tư liên tiếp Việt Nam vượt mốc 2 triệu lượt khách du lịch quốc tế.

Tính chung bốn tháng đầu năm 2026, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 8,8 triệu lượt người, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất của bốn tháng đầu các năm từ trước đến nay.

Trong đó, khách đến bằng đường hàng không đạt 7,3 triệu lượt người, chiếm 82,5% lượng khách quốc tế đến và tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước; bằng đường bộ đạt 1,4 triệu lượt người, chiếm 15,5% và tăng 47,6%; bằng đường biển đạt 174,3 nghìn lượt người, chiếm 2,0% và tăng 10,1%.

Trong tương quan khu vực, Việt Nam nổi lên là điểm sáng về tăng trưởng. Trong khi Thái Lan đón 11,3 triệu lượt khách nhưng giảm 3,4%, Singapore đạt 4,4 triệu lượt (tăng 2,8%) và Indonesia đạt 3,51 triệu lượt, thì mức tăng hai con số của Việt Nam cho thấy đà phục hồi và bứt phá mạnh mẽ.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, kết quả này càng có ý nghĩa lớn khi tình hình địa chính trị toàn cầu còn nhiều bất ổn, đặc biệt là các căng thẳng tại Trung Đông ảnh hưởng đến tâm lý du lịch quốc tế.

