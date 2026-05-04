Phong tỏa một loạt tài khoản ngân hàng của người nộp thuế sau

Cá nhân, tổ chức bị phong tỏa tài khoản khi nợ thuế quá hạn, cố tình trốn thuế, gian lận thuế hoặc không hợp tác với cơ quan thuế sau khi nhận thông báo nợ thuế.

Thuế cơ sở 5 TP.HCM vừa ban hành các quyết định số 173, 174, 175, 176/QĐ-TCS5 về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản/ yêu cầu phong tỏa tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng.

Cụ thể, đối tượng bị cưỡng chế là ông Trần Vũ Khanh (địa chỉ tại 135H Nguyễn Chí Thanh, phường An Đông, TP.HCM; mã số thuế 0309254176).

Theo cơ quan thuế, người nộp thuế này có khoản nợ thuế đã quá 90 ngày kể từ thời hạn phải nộp. Tổng số tiền bị cưỡng chế là hơn 120 triệu đồng.

Biện pháp áp dụng là trích tiền từ tài khoản và yêu cầu phong tỏa tài khoản của người nộp thuế tại Ngân hàng TNHH MTV số Vikki, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Theo quyết định, ngân hàng có trách nhiệm trích chuyển số tiền nêu trên vào tài khoản thu ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước Khu vực II – Phòng giao dịch số 9. Trường hợp số tiền trên tài khoản của người nộp thuế nhỏ hơn số tiền trên Quyết định cưỡng chế thì Ngân hàng vẫn phải trích số tiền còn lại sau khi trừ đi số dư tối thiểu để duy trì tài khoản và tiếp tục theo dõi, trích tiếp số tiền phát sinh trên tài khoản trong thời gian quyết định có hiệu lực.

Quyết định cưỡng chế có hiệu lực trong 30 ngày, từ 21/4/2026 đến hết ngày 21/5/2026.

Việc cưỡng chế thuế, bao gồm phong tỏa tài khoản ngân hàng, được quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định 126/2020/NĐ-CP và Thông tư 06/2021/TT-BTC. Cưỡng chế phong tỏa tài khoản ngân hàng được áp dụng khi: Người nộp thuế không tự nguyện nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp hoặc tiền phạt trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp thuế (Điều 125 Luật Quản lý thuế). Cá nhân, tổ chức cố tình trốn thuế, gian lận thuế hoặc không hợp tác với cơ quan thuế sau khi nhận thông báo nợ thuế. Sau khi cơ quan thuế ban hành quyết định cưỡng chế (theo mẫu tại Thông tư 06/2021/TT-BTC) và gửi thông báo đến người nộp thuế nhưng không được thực hiện. Cơ quan thuế sẽ kiểm tra danh sách tài khoản ngân hàng của người nộp thuế thông qua hệ thống dữ liệu từ Ngân hàng Nhà nước hoặc các ngân hàng thương mại. Trường hợp cá nhân hoặc tổ chức có nhiều tài khoản, cơ quan thuế có thể phong tỏa toàn bộ hoặc một phần tài khoản, tùy thuộc vào số tiền nợ thuế. Ngày 1/7 tới đây, Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 có hiệu lực thi hành, cơ quan thuế có thể tiến hành các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, gồm: trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; phong tỏa tài khoản; khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập. Bên cạnh đó là dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; ngừng sử dụng hóa đơn; thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế do cơ quan, tổ chức, cá nhân khác đang nắm giữ; kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên theo quy định của pháp luật; nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản. Cuối cùng là thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh, đăng ký hoặc giấy phép hoạt động kinh doanh nền tảng thương mại điện tử.



