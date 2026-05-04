Con số gây chú ý sau 4 ngày du lịch "bùng nổ" ở Phong Nha - Kẻ Bàng

Nhiều điểm du lịch ở Phong Nha – Kẻ Bàng thu hút đông du khách trong kỳ nghỉ lễ.

Tối 3-5, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị) cho biết trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 30-4 đến 3-5), di sản thiên nhiên thế giới này đón lượng lớn du khách, nhiều tuyến, điểm luôn trong tình trạng đông kín, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm.

Theo thống kê, tổng lượng khách đến tham quan đạt hơn 41.400 lượt, trong đó khách nội địa chiếm hơn 38.600 lượt, khách quốc tế hơn 2.800 lượt; tổng doanh thu ước đạt trên 12 tỉ đồng.

Cụ thể, Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng đón và phục vụ hơn 26.700 lượt khách; khu du lịch sinh thái Động Thiên Đường đón hơn 11.200 lượt; công viên Ozo Treetop Park thu hút hơn 2.100 lượt khách.

Du khách tập trung đông tại các điểm tham quan ở Phong Nha – Kẻ Bàng dịp 30-4.

Du khách quốc tế đến tắm mát tại Khu du lịch Hava - Thung lũng Ngọc Bích

Lượng khách tăng mạnh, tập trung cao điểm vào các ngày 30-4, 1-5 và 2-5 với gần 40.000 lượt. Riêng Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng phục vụ hơn 25.400 lượt khách tại các tuyến, điểm do đơn vị quản lý; khu du lịch sinh thái động Thiên Đường đón hơn 10.000 lượt.

Nhiều điểm đến nổi bật tiếp tục hút khách như Động Phong Nha - Động Tiên Sơn, Suối nước Moọc, Sông Chày - Hang Tối, động Thiên Đường, khu du lịch Hava - Thung lũng Ngọc Bích, hang Chỉ huy… ghi nhận lượng khách ổn định, nhiều thời điểm kín lịch.

Để đáp ứng nhu cầu tăng cao, Ban Quản lý vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện, triển khai đồng bộ các phương án đón tiếp.

Lãnh đạo các đơn vị trực tiếp túc trực tại các tuyến, điểm du lịch để kịp thời xử lý tình huống phát sinh; tăng cường kiểm tra phương tiện vận chuyển, trang thiết bị, bảo đảm an toàn cho du khách.

Đồng thời, đơn vị phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng và chính quyền địa phương nhằm bảo đảm an ninh trật tự, điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc kéo dài tại các điểm "nóng", góp phần bảo đảm kỳ nghỉ lễ an toàn, văn minh.