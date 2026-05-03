Hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất tăng gần 24% ngày cuối kỳ nghỉ lễ

Ngày 3/5, cao điểm cuối kỳ nghỉ lễ, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất ghi nhận khoảng 136.800 hành khách đi và đến. Con số này tăng mạnh so với mức trung bình khoảng 110.000 khách/ngày trước đó.

Tăng khoảng 24% so với ngày thường

Theo Trung tâm Điều hành sân bay, tổng số chuyến bay trong ngày dự kiến đạt 795 chuyến. Trong đó, có 397 chuyến bay đi và 398 chuyến bay đến. Số hành khách đi đạt hơn 61.700 người, còn hành khách đến khoảng 75.000 người. Riêng nhà ga T3 và T2 ghi nhận lượng khách quốc nội và quốc tế tăng cao.

Các khung giờ từ 6h đến 9h và 16h đến 20h là thời điểm áp lực lớn nhất. Lượng khách dồn cục bộ khiến nhiều khu vực trong nhà ga luôn trong tình trạng đông đúc. Đây là giai đoạn hành khách quay trở lại TP Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ dài. Nhu cầu di chuyển tập trung trong một ngày khiến hệ thống khai thác chịu áp lực lớn.

Trước áp lực tăng đột biến, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã chủ động xây dựng phương án khai thác chi tiết. Các đơn vị phối hợp cập nhật liên tục thông tin chuyến bay để điều tiết nguồn lực.

Hệ thống quầy làm thủ tục, băng chuyền hành lý và cửa khởi hành được điều chỉnh linh hoạt theo tình hình thực tế. Mục tiêu là giảm ùn ứ, tránh quá tải cục bộ tại từng khu vực. Bảng điện tử FIDS được tối ưu hiển thị, giúp hành khách dễ theo dõi thông tin chuyến bay. Đặc biệt, các trường hợp đi nhầm nhà ga được hỗ trợ kịp thời.

Cảng cũng triển khai nhận diện sinh trắc học tại nhà ga T3. Giải pháp này giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục và giảm áp lực tại cửa ra tàu bay.

Siết chặt an ninh, tăng cường hỗ trợ hành khách

Dịp này, ngành hàng không áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh tăng cường cấp độ 1 trên toàn quốc, kéo dài từ ngày 29/4 đến hết 4/5. Lực lượng chức năng duy trì kiểm tra, giám sát chặt chẽ tại các khu vực trọng điểm. Đồng thời, phối hợp xử lý nhanh các tình huống phát sinh như chậm, hủy chuyến.

Các hãng hàng không được yêu cầu bố trí nhân sự trực tại quầy và cửa ra máy bay. Việc này nhằm kịp thời thông tin, tránh gây bức xúc cho hành khách. Đoàn thanh niên Cảng cũng tham gia hỗ trợ trong khung giờ cao điểm. Hoạt động kéo dài nhiều ngày, tập trung hướng dẫn, phân luồng và giải đáp thông tin.

Song song đó, công tác dự báo thời tiết được tăng cường. Cảng chủ động cập nhật các yếu tố bất lợi để điều chỉnh kế hoạch bay phù hợp. Ngày cao điểm cuối kỳ nghỉ dự kiến lưu lượng hành khách lớn nhưng vẫn được kiểm soát. Đây tiếp tục là phép thử cho năng lực vận hành của sân bay lớn nhất cả nước, trong bối cảnh nhu cầu đi lại ngày càng tăng cao.