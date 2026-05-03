Hà Nội: Gỡ “nút thắt cuối” dự án Vành đai 2,5 sau gần một thập kỷ chậm tiến độ

Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng – Quốc lộ 1A đã chính thức hoàn tất việc bàn giao toàn bộ mặt bằng.

Sau nhiều năm đình trệ do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng – Quốc lộ 1A đã chính thức hoàn tất việc bàn giao toàn bộ mặt bằng. Đây được xem là bước chuyển quan trọng, tạo điều kiện để nhà đầu tư triển khai thi công, hoàn thiện những hạng mục còn lại của tuyến đường.

Thông tin từ đại diện Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Hoàng Mai – Hà Nội, đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã được bàn giao 100% mặt bằng dự án. Trước đó, chiều 30/4, chính quyền phường Phương Liệt đã hỗ trợ di chuyển tài sản, tháo dỡ công trình của 2 hộ dân cuối cùng để bàn giao đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án.

Hai trường hợp này có diện tích bị thu hồi khoảng 60m², thuộc dự án Khu xây dựng tập trung Định Công (nay là Khu đô thị mới Định Công) của Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD), nằm trong phạm vi vỉa hè tuyến đường Vành đai 2,5. Việc hoàn tất bàn giao mặt bằng đối với các hộ dân cuối cùng đã khép lại giai đoạn GPMB kéo dài, vốn là nguyên nhân chính khiến dự án chậm tiến độ trong nhiều năm.

Hình ảnh công nhân thi công dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng – Quốc lộ 1A.

Đồng thuận từ cơ sở

Trước khi đạt được kết quả này, công tác GPMB đã được triển khai theo lộ trình cụ thể. Ngày 10/4, UBND phường Phương Liệt ký kết hợp đồng kinh tế thực hiện công tác GPMB dự án Khu đô thị mới Định Công khớp nối tuyến đường Vành đai 2,5. Ba ngày sau, Ban Quản lý dự án đầu tư – hạ tầng phường Phương Liệt cùng Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị đã ký hợp đồng triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Đến ngày 18/4, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phường Phương Liệt tổ chức làm việc với các hộ dân liên quan, công bố chủ trương thu hồi đất và các văn bản pháp lý của dự án. Tại buổi làm việc, các hộ dân đều nhất trí với chủ trương thu hồi đất, đồng thời đồng thuận để tổ công tác tiến hành điều tra, đo đạc hiện trạng.

Công tác GPMB triển khai tạo được hiệu quả.

Ngày 20/4, tổ công tác GPMB đã tiến hành đo đạc tại hiện trường, lập biên bản và được các hộ dân ký xác nhận, đồng thời cung cấp hồ sơ phục vụ quá trình hoàn thiện phương án bồi thường. Trên cơ sở đó, phường Phương Liệt đã đề xuất UBND TP Hà Nội chấp thuận phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm quyền lợi cho người dân có đất thu hồi theo quy định của pháp luật.

Việc các hộ dân đồng thuận, phối hợp trong quá trình kiểm đếm, đo đạc và bàn giao mặt bằng cho thấy hiệu quả của việc công khai thông tin, thực hiện đầy đủ quy trình GPMB theo quy định, qua đó tạo cơ sở để tháo gỡ những vướng mắc cuối cùng của dự án.

Các hộ dân đã nhận đủ tiền đền bù.

Tăng tốc thi công sau khi có mặt bằng sạch

Sau khi được bàn giao toàn bộ mặt bằng, nhà đầu tư cho biết đã sẵn sàng triển khai thi công ngay các hạng mục còn lại. "Máy móc đã sẵn sàng tại hiện trường, chúng tôi cam kết chỉ sau vài ngày sẽ hoàn thành hạng mục trong phạm vi mặt bằng vừa được bàn giao", đại diện Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Hoàng Mai – Hà Nội cho biết.

Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng – Quốc lộ 1A được khởi công từ năm 2014, có chiều dài khoảng 1,6km, tổng mức đầu tư khoảng 1.317 tỷ đồng theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng – chuyển giao), dự kiến hoàn thành vào năm 2017. Tuy nhiên, do vướng mắc trong công tác GPMB và việc gia hạn hợp đồng BT, tiến độ dự án bị kéo dài. Đến năm 2020, khi mới đạt khoảng 40% khối lượng, dự án phải tạm ngưng.

Đây là một dự án giao thông quan trọng.

Sau 5 năm tạm dừng, đến cuối tháng 5/2025, dự án được tái khởi công. Đến ngày 10/2/2026, một đoạn tuyến dài khoảng 1.280m từ ngõ 192 Lê Trọng Tấn đến khu vực tiếp giáp hầm chui Kim Đồng – Giải Phóng đã được thông xe kỹ thuật. Đoạn còn lại từ Đầm Hồng đến ngõ 192 Lê Trọng Tấn dài hơn 300m cũng đã cơ bản hoàn thành.

Theo đánh giá, việc hoàn tất GPMB sẽ tạo điều kiện để dự án được triển khai đồng bộ, khép kín toàn tuyến trong thời gian tới.

Vành đai 2,5 là một trong những trục giao thông quan trọng, có vai trò kết nối các khu vực phía Nam và Tây Nam thành phố Hà Nội, đồng thời góp phần giảm áp lực cho các tuyến đường lớn như Giải Phóng và các tuyến kết nối với Quốc lộ 1A.

Góp phần giảm áp lực cho các tuyến đường lớn như Giải Phóng và các tuyến kết nối với Quốc lộ 1A.

Khi từng đoạn tuyến được hoàn thiện và đưa vào khai thác, hệ thống giao thông khu vực sẽ được tăng cường khả năng lưu thông, hỗ trợ việc đi lại của người dân, đồng thời góp phần cải thiện kết nối hạ tầng đô thị.

Việc hoàn tất bàn giao 100% mặt bằng đối với dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng – Quốc lộ 1A không chỉ đánh dấu bước tiến trong quá trình triển khai dự án, mà còn cho thấy những chuyển động tích cực trong công tác GPMB ở cấp cơ sở. Đây là điều kiện quan trọng để dự án sớm hoàn thành, phát huy hiệu quả đầu tư, đáp ứng nhu cầu phát triển hạ tầng giao thông của Thủ đô.