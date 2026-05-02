2 ngày đầu kỳ nghỉ lễ, du lịch Quảng Ninh đạt doanh thu 1.860 tỉ đồng

Theo Tr.Đức | 02-05-2026 - 08:00 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Trong 2 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, Quảng Ninh đón khoảng 600.000 lượt du khách, tổng doanh thu du lịch ước đạt 1.860 tỉ đồng.

Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết trong 2 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ (30-4 và 1-5), tỉnh Quảng Ninh đón khoảng 600.000 lượt du khách.

2 ngày đầu kỳ nghỉ lễ, du lịch Quảng Ninh đạt doanh thu 1.860 tỉ đồng - Ảnh 1.

Hàng ngàn du khách đổ về “thương cảng” VUI-Fest Ha Long ngày khai trương

Trong đó, khách nội địa đạt khoảng 583.800 lượt, khách quốc tế đạt khoảng 16.200 lượt; khách lưu trú ước đạt 250.000 lượt. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 1.860 tỉ đồng.

Nhiều điểm du lịch nổi tiếng ghi nhận lượng lớn khách đến tham quan, trải nghiệm. Cụ thể, vịnh Hạ Long đón khoảng 37.000 lượt; Tổ hợp Khu vui chơi giải trí Sun World Hạ Long đón khoảng 32.000 lượt; Bảo tàng Quảng Ninh đón 13.500 lượt; Quần thể Di sản văn hóa thế giới Yên Tử đón khoảng 10.000 lượt; Khu di tích Nhà Trần đón 1.800 lượt; Khu di tích Bạch Đằng đón 7.000 lượt.

Bên cạnh đó, nhiều địa phương cũng ghi nhận lượng du khách tăng cao, như: Xã Cái Chiên đón khoảng 2.400 lượt; đặc khu Cô Tô đón 14.500 lượt; đặc khu Vân Đồn đón khoảng 66.000 lượt; phường Móng Cái 1 đón 29.200 lượt; phường Uông Bí đón khoảng 23.400 lượt.

2 ngày đầu kỳ nghỉ lễ, du lịch Quảng Ninh đạt doanh thu 1.860 tỉ đồng - Ảnh 2.

Các người đẹp, vũ công trình diễn tại chương trình Carnaval Hạ Long 2026

Sức hấp dẫn của du lịch Quảng Ninh năm nay đến từ chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao độc đáo. Nổi bật là chương trình Carnaval Hạ Long 2026 với chủ đề "Kỳ quan bừng sáng kỷ nguyên mới" đã thu hút khoảng 80.000 đại biểu, người dân và du khách; tối 30-4, đặc khu Vân Đồn tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2026 với chủ đề "Vân Đồn - Đánh thức mùa hè". Cùng với đó, các sản phẩm về đêm như: Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2026; Phố ẩm thực quốc tế - Hạ Long 2026; Chợ đêm VUI-Fest Ha Long… đã làm tăng thêm sự phong phú, đa dạng trải nghiệm cho du khách khi đến với tỉnh Quảng Ninh trong dịp nghỉ lễ.

Theo Tr.Đức

Người Lao động

Người lao động lưu ý: Tháng 5, loạt chính sách mới về bảo hiểm, tiền lương sẽ chính thức có hiệu lực

Khu vực xây công viên đầu tiên thuộc trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng

Chủ trọ thu tiền điện “cắt cổ” bị phạt tới 30 triệu đồng

07:26 , 02/05/2026
Lộ diện tuyến kênh gần 8km giúp giảm ngập, bổ cập nước sông Tô Lịch

17:39 , 01/05/2026
Đề xuất mức lương tới 150 triệu đồng/tháng

17:00 , 01/05/2026
Hà Nội thu ngân sách 4 tháng đầu năm đạt hơn 45% dự toán

16:40 , 01/05/2026

