Lộ diện tuyến kênh gần 8km giúp giảm ngập, bổ cập nước sông Tô Lịch

Dự án cải tạo tuyến kênh Thụy Phương bổ cập nước cho sông Tô Lịch và hỗ trợ tiêu thoát nước khu vực phía Bắc Hà Nội được UBND TP Hà Nội phê duyệt ngày 9/2/2026, với tổng mức đầu tư hơn 920 tỷ đồng.

Công trình được triển khai theo cơ chế khẩn cấp nhằm giải quyết tình trạng úng ngập tại nhiều khu đô thị như Resco, Ecohome, khu Ngoại giao đoàn, Tây Hồ Tây, Ciputra, đồng thời cải thiện dòng chảy của sông Tô Lịch.

Dọc tuyến kênh từ khu vực trạm bơm Thụy Phương đến các trục đường Phạm Văn Đồng, Võ Chí Công, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Trên công trường, nhiều mũi thi công hoạt động liên tục, máy móc vận hành với cường độ cao.

Để đảm bảo tiến độ, các đơn vị tổ chức thi công theo nhiều ca, làm việc cả ban đêm. Hiện có khoảng 25 mũi thi công với hơn 500 cán bộ, kỹ sư và công nhân. Các hạng mục được triển khai đồng thời gồm gia cố bờ kênh bằng cừ, xử lý nền và lòng kênh, thi công kết cấu đáy, lắp đặt hệ thống cống hộp.