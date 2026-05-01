Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lộ diện tuyến kênh gần 8km giúp giảm ngập, bổ cập nước sông Tô Lịch

Theo Viên Minh | 01-05-2026 - 17:39 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Dự án kênh Thụy Phương đạt gần 70% khối lượng, đang tăng tốc thi công để kịp bổ cập nước cho sông Tô Lịch và phục vụ chống ngập trước mùa mưa.

Dự án cải tạo tuyến kênh Thụy Phương bổ cập nước cho sông Tô Lịch và hỗ trợ tiêu thoát nước khu vực phía Bắc Hà Nội được UBND TP Hà Nội phê duyệt ngày 9/2/2026, với tổng mức đầu tư hơn 920 tỷ đồng.

Công trình được triển khai theo cơ chế khẩn cấp nhằm giải quyết tình trạng úng ngập tại nhiều khu đô thị như Resco, Ecohome, khu Ngoại giao đoàn, Tây Hồ Tây, Ciputra, đồng thời cải thiện dòng chảy của sông Tô Lịch.

Dọc tuyến kênh từ khu vực trạm bơm Thụy Phương đến các trục đường Phạm Văn Đồng, Võ Chí Công, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Trên công trường, nhiều mũi thi công hoạt động liên tục, máy móc vận hành với cường độ cao.

Để đảm bảo tiến độ, các đơn vị tổ chức thi công theo nhiều ca, làm việc cả ban đêm. Hiện có khoảng 25 mũi thi công với hơn 500 cán bộ, kỹ sư và công nhân. Các hạng mục được triển khai đồng thời gồm gia cố bờ kênh bằng cừ, xử lý nền và lòng kênh, thi công kết cấu đáy, lắp đặt hệ thống cống hộp.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội, đến gần cuối tháng 4/2026, tổng tiến độ dự án đạt khoảng 70% khối lượng hợp đồng.

Cụ thể, đoạn kênh từ Thụy Phương đến đường Phạm Văn Đồng dài 3,56km đã hoàn thành hơn 85% khối lượng ép cừ. Hạng mục cống hộp kênh hở đạt khoảng 60%.

Với tuyến cống từ Hoàng Minh Thảo, Võ Chí Công đến sông Tô Lịch dài 3,96km, các phần việc cũng đang được triển khai đồng loạt. Đoạn Hoàng Minh Thảo đạt trên 70% khối lượng ép cừ, cống hộp đạt hơn 55%. Đoạn Võ Chí Công đạt trên 55% ép cừ và khoảng 45% cống hộp đúc sẵn. Công tác khoan kích ngầm đang được thực hiện để đảm bảo tiến độ chung.

Ở hạng mục trạm bơm Thụy Phương, nhà thầu đã hoàn thành phần ép cừ biện pháp, hiện triển khai đào đất, thi công cống hộp, cống qua đê, cống chuyển tiếp và bể xả. Khu vực nhà trạm cũng đang được triển khai song song.

Theo kế hoạch, toàn bộ dự án hoàn thành trước ngày 31/5/2026.

Khi hoàn thành, hệ thống kênh Thụy Phương được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tình trạng ngập úng tại khu vực. Đồng thời, việc bổ sung nguồn nước từ sông Hồng thông qua tuyến kênh sẽ góp phần cải thiện dòng chảy, từng bước nâng cao chất lượng môi trường nước của sông Tô Lịch.

VTC

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người lao động lưu ý: Tháng 5, loạt chính sách mới về bảo hiểm, tiền lương sẽ chính thức có hiệu lực

Khu vực xây công viên đầu tiên thuộc trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng

Đề xuất mức lương tới 150 triệu đồng/tháng

Hà Nội thu ngân sách 4 tháng đầu năm đạt hơn 45% dự toán

VCCI góp ý về đề xuất “tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự, cho thời gian khắc phục hậu quả”

Vĩnh Long dự chi 35.800 tỷ đồng, di dời gần 1.700 hộ dân để chống sạt lở

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên