Gia hạn giảm thuế nhập khẩu xăng dầu về 0% đến 30/6/2026

Theo Thuỳ An | 01-05-2026 - 14:30 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Chính phủ đồng ý gia hạn áp dụng thuế nhập khẩu xăng dầu được giảm về 0% thêm 2 tháng, đến hết 30/6/2026.

Gia hạn giảm thuế nhập khẩu xăng dầu về 0% đến 30/6/2026- Ảnh 1.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 25/2026/NQ-CP ngày 30/4/2026 về việc kéo dài thời hạn áp dụng của Nghị định số 72/2026/NĐ-CP ngày 09/3/2026 của Chính phủ sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu.

Theo Nghị quyết, Chính phủ đồng ý gia hạn hiệu lực Nghị định 72 sửa đổi thuế suất nhập khẩu ưu đãi (MFN) với một số mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu đầu vào. MFN là mức thuế suất chỉ áp dụng cho các nước trong Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Cụ thể, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của một số mặt hàng nguyên liệu sản xuất xăng, dầu thuộc mã hàng 2710.19.20 (Dầu thô đã tách phần nhẹ); 2710.19.89 (Dầu trung khác và các chế phẩm) và 2711.19.00 (Loại khác) là 0% sẽ được áp dụng tiếp tục từ 01/5/2026 đến hết ngày 30/6/2026.

Theo Bộ Tài chính, việc áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng nguyên liệu sản xuất xăng, dầu nhằm góp phần ổn định thị trường xăng, dầu, đảm bảo an ninh năng lượng trong nước trước bối cảnh tình hình thế giới vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường.

Đồng thời, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô để góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế; đảm bảo tuân thủ đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành theo quy định của pháp luật.

Từ cuối tháng 2, giá xăng dầu trong nước trải qua 19 kỳ điều hành, trong đó RON 95-III tăng 10 lần, giảm 7 lần và giữ nguyên 2 lần. Tương tự, dầu diesel tăng 9 lần, giảm 8 lần và 2 kỳ ổn định giá. Hiện, giá xăng RON 95-III ở mức 23.750 đồng một lít, dầu diesel và mazut lần lượt 28.170 đồng và 20.020 đồng.

Theo Thuỳ An

VTV

Người lao động lưu ý: Tháng 5, loạt chính sách mới về bảo hiểm, tiền lương sẽ chính thức có hiệu lực

Người lao động lưu ý: Tháng 5, loạt chính sách mới về bảo hiểm, tiền lương sẽ chính thức có hiệu lực Nổi bật

Khu vực xây công viên đầu tiên thuộc trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng

Khu vực xây công viên đầu tiên thuộc trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng Nổi bật

Công trường TP Đồng Nai thi công xuyên lễ 30/4, tăng tốc loạt dự án trọng điểm

Công trường TP Đồng Nai thi công xuyên lễ 30/4, tăng tốc loạt dự án trọng điểm

14:00 , 01/05/2026
Lưu ý quan trọng về quyết toán, khai thuế ngay sau nghỉ lễ 30/4-1/5

Lưu ý quan trọng về quyết toán, khai thuế ngay sau nghỉ lễ 30/4-1/5

13:41 , 01/05/2026
Cao tốc Bắc - Nam qua Đắk Lắk tiếp tục lỡ hẹn, chỉ thông xe từng phần dịp 30/4

Cao tốc Bắc - Nam qua Đắk Lắk tiếp tục lỡ hẹn, chỉ thông xe từng phần dịp 30/4

11:30 , 01/05/2026
Diện mạo mới của Quốc lộ 50 hướng về Tây Ninh

Diện mạo mới của Quốc lộ 50 hướng về Tây Ninh

10:45 , 01/05/2026

