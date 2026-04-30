Tất cả người dân Việt Nam sắp đón tin vui rất lớn vào tháng 11 này

Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ông Ngọ Duy Hiểu mới đây cho biết trên báo Người lao động rằng cộng đồng người lao động cả nước đang rất phấn khởi trước thông tin Quốc hội thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam.

Theo đó, kể từ ngày 1/7/2026, ngày 24/11 hằng năm sẽ chính thức trở thành Ngày Văn hóa Việt Nam . Trong ngày này, người lao động sẽ được nghỉ việc và vẫn được nhận đầy đủ tiền lương.

Sự kiện này không chỉ đơn thuần là một ngày nghỉ mà còn là cơ hội để bồi dưỡng tâm hồn, nâng cao trách nhiệm xã hội và tôn vinh các giá trị di sản dân tộc cho đoàn viên, lao động. Ngoài ra, trong ngày này, người dân còn được hưởng các chính sách miễn, giảm phí tham quan tại các cơ sở văn hóa, thể thao công lập.

Kiến nghị hoán đổi để nghỉ 4 ngày liên tiếp

Do Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11/2026) rơi vào thứ Ba, nhiều đoàn viên đã gửi kiến nghị đến Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc điều chỉnh lịch làm việc. Cụ thể:

Phương án đề xuất: Hoán đổi ngày làm việc thứ Hai (23/11) sang làm bù vào thứ Bảy tuần kế tiếp (5/12). Người lao động sẽ có kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày liên tục , từ thứ Bảy (21/11) đến hết thứ Ba (24/11).

Ông Ngọ Duy Hiểu khẳng định phía Tổng Liên đoàn sẽ cùng Bộ Nội vụ thảo luận để tìm ra phương án tối ưu nhất trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Tổng LĐLĐ Việt Nam nhận định, việc thiết lập các kỳ nghỉ kéo dài mang lại nhiều lợi ích đa chiều:

Đối với cá nhân: Giúp người lao động tái tạo sức khỏe, cải thiện tinh thần và gắn kết các mối quan hệ gia đình.

Đối với xã hội: Thúc đẩy nhu cầu du lịch, mua sắm, từ đó tạo động lực tăng trưởng kinh tế.

Từ thực tế này, cơ quan đại diện người lao động kiến nghị cần có cơ chế pháp lý linh hoạt hơn. Bên cạnh nguyên tắc nghỉ bù truyền thống, nên bổ sung quyền hạn cho Thủ tướng Chính phủ trong việc quyết định hoán đổi ngày nghỉ dựa trên đề xuất của các bộ, ngành. Cách tiếp cận này sẽ đảm bảo tính hài hòa giữa lợi ích của doanh nghiệp, người lao động và sự phát triển chung của toàn xã hội.