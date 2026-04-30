Hơn 2.500 CSGT toàn quốc đồng loạt ra quân: 1.562 tài xế bị xử lý cùng 1 lỗi vi phạm

Theo Thái Hà | 30-04-2026 - 20:58 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Kiểm tra chuyên đề trọng điểm trong ngày 29/4, lực lượng CSGT trên cả nước đã phát hiện và xử lý 1.562 trường hợp vi phạm.

Ngày 30/4, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết llực lượng CSGT trên toàn quốc đã đồng loạt triển khai đợt cao điểm xử lý vi phạm theo hai chuyên đề trọng điểm từ ngày 29/4 vừa qua: Kiểm soát xe vận tải và siết chặt nồng độ cồn.

Tổng kiểm tra vi phạm xe kinh doanh vận tải

Cục CSGT cho biết đã huy động tổng lực với hơn 1.100 tổ kiểm soát để rà soát các loại xe khách, xe tải và xe đầu kéo. Kết quả ghi nhận như sau:

Đối với xe khách: Lực lượng chức năng đã kiểm tra 4.142 phương tiện, qua đó lập biên bản xử lý 367 trường hợp vi phạm và 6 chủ xe có liên quan.

Đối với xe tải, xe đầu kéo: Qua kiểm soát 5.959 phương tiện, đã phát hiện và xử lý 764 vi phạm cùng 43 chủ xe.

Các hành vi vi phạm bị lên án gay gắt bao gồm: chạy quá tốc độ, dừng đỗ trái phép, chở hàng quá tải trọng hoặc quá khổ giới hạn, đi sai làn đường và không tuân thủ đèn tín hiệu. Đặc biệt, tình trạng nhồi nhét hành khách hoặc để hàng hóa chung khoang với người ngồi vẫn diễn ra, gây nguy hiểm lớn đến tính mạng hành khách.

Trắng đêm "vây" nồng độ cồn: Tước gần 200 giấy phép lái xe

Từ 19 giờ đến nửa đêm ngày 29/4, hơn 2.500 cán bộ chiến sĩ chia làm 676 tổ công tác đã lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên các tuyến đường trọng điểm.

Quy mô kiểm tra: 27.865 lượt phương tiện đã được dừng xe để đo độ cồn.

Kết quả xử lý: Phát hiện 1.562 tài xế vi phạm; cơ quan công an đã tạm giữ 1.562 phương tiện và tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe đối với 194 trường hợp.

Theo đánh giá của lực lượng chức năng, các trường hợp vi phạm nồng độ cồn chủ yếu tập trung vào người đi xe máy. Điều này phản ánh thực trạng một bộ phận người tham gia giao thông vẫn còn chủ quan, coi thường luật pháp và sự an toàn của cộng đồng.

Đại diện lực lượng CSGT khẳng định sẽ tiếp tục duy trì tuần tra khép kín, xử phạt nghiêm minh mọi hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn. Với phương châm thực hiện "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", các tổ công tác sẽ kiên quyết đấu tranh với các sai phạm để bảo vệ bình yên cho các cung đường.

Bãi biển đẹp hoang sơ được Huế chi gần 120 tỷ làm công viên đa năng

Bãi biển đẹp hoang sơ được Huế chi gần 120 tỷ làm công viên đa năng Nổi bật

Bãi bỏ thủ tục thu thập, cập nhật thông tin sinh trắc học về ADN, giọng nói

Bãi bỏ thủ tục thu thập, cập nhật thông tin sinh trắc học về ADN, giọng nói Nổi bật

Việt Nam dự kiến có thêm thành phố giáp biển, dân số lên đến 5 triệu người

Việt Nam dự kiến có thêm thành phố giáp biển, dân số lên đến 5 triệu người

19:07 , 30/04/2026
Thông xe cầu vượt N3 tại nút giao An Phú: Xe cộ đi lại thế nào?

Thông xe cầu vượt N3 tại nút giao An Phú: Xe cộ đi lại thế nào?

18:09 , 30/04/2026
Quảng trường hơn 2ha sát Hồ Gươm dần lộ diện sau 5 tháng giải phóng mặt bằng

Quảng trường hơn 2ha sát Hồ Gươm dần lộ diện sau 5 tháng giải phóng mặt bằng

17:30 , 30/04/2026
Tập đoàn xây dựng hàng đầu Trung Quốc đề xuất xây cầu dài hơn 9km, có nhà hàng xoay 360° trên cao tại tỉnh được ví như 'Việt Nam thu nhỏ'

Tập đoàn xây dựng hàng đầu Trung Quốc đề xuất xây cầu dài hơn 9km, có nhà hàng xoay 360° trên cao tại tỉnh được ví như 'Việt Nam thu nhỏ'

17:17 , 30/04/2026

